دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أكور، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً، عن عقد شراكة توزيع استراتيجية جديدة مع ويجو، (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بهدف تعزيز حضور أكور الرقمي وتمتين تواصلها مع المسافرين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى أكور من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق وصولها ضمن أسواق واعدة تشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وذلك بالاستفادة من فهم ويجو العميق لسلوكيات العملاء المحليين وقدرتها الفريدة على تقديم محتوى محلي واسع النطاق بوصفها منصة تتمتع بموثوقية عالية في المنطقة.

وتحظى أكور بموجب الشراكة على تواصل فوري مع ويجو، ما يمكنها من دمج محفظة فنادقها العالمية الضخمة مع خطط الأسعار الديناميكية والعروض المحلية ذات الصلة، في خطوة تمهد الطريق أمام القيام بجهود تسويق مشتركة بكل سلاسة وتقديم محتوى محلي.

ويتيح هذا التكامل السلس محفظة فنادق أكور الواسعة، التي تشمل أكثر من 5,600 فندقاً وما يزيد على 45 علامة تجارية، بشكل فوري أمام قاعدة عملاء ويجو التي تتميز بمستويات عالية من التفاعل في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت مهم للغاية، وتتماشى مع مسارات النمو لكلا الطرفين. ومع تنامي منصة السفر الرائدة ونمو تأثيرها، توفر ويجو منظومة تكنولوجية فعالة وقابلة للتوسع، بالإضافة إلى دراسات تحليلية معمقة لتوجهات العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتماشى مع الجهود الذي تبذلها أكور للتوسع في المنطقة.

ومن جهة أخرى، نجحت أكور في ترسيخ حضورها الإقليمي بخطوات متسارعة، وفي تعزيز دورها الريادي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وقطر والكويت ومصر. ويتيح هذا التكامل لمجموعة الفنادق الاستحواذ على حصة أكبر من إنفاق المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسيخ مكانتها، إلى جانب توفير تجارب مخصصة تستند إلى الطابع المميز للمنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كيري هيلي، رئيسة العمليات التجارية في أكور للعلامات التجارية الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة احتياجات قطاع السفر الرائد في المنطقة، وأحد أبرز العوامل الداعمة لاستراتيجية أكور الرامية إلى توسيع منظومتها الرقمية وحضورها الإقليمي في وقت واحد. كما تهدف إلى تعزيز حضور العلامة، وتكوين صورة أدق حول متطلبات المسافرين من منطقة الشرق الأوسط، وتوفير تجارب مخصصة تنسجم مع القيم الثقافية للسياح من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتلبي احتياجاتهم. وتأتي شراكتنا مع ويجو في وقت بالغ الأهمية، حيث تندرج في إطار استراتيجية التحول الرقمي الأوسع الخاصة بمجموعة أكور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، والتي تسعى للانتقال من الحملات التقليدية إلى نماذج تسويق قائمة على البيانات ومتوفرة دائماً، ما يسهم في زيادة تفاعل الضيوف مع المحتوى المخصص عبر مختلف القنوات الرقمية".

وأضافت: "نعتزم العمل معاً من أجل توفير فرص جديدة تساعدنا في فهم متطلبات عملائنا وتوفير تجربة تفاعل مخصصة، ما يضاعف محفظة الفنادق الخاصة بنا والتي تضم 45 فندقاً، ويسهم في تعزيز النمو التجاري من خلال الاستفادة من إمكانات التوزيع القوية لويجو، ما يتيح لأكور الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء وتعزيز التواصل المباشر معهم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ومن جانبه قال كريغ هيويت، الشريك المؤسس ورئيس قسم الفنادق في ويجو: "يسعدنا التعاون مع أكور في هذه الفترة البالغة الأهمية، لا سيما أن المنطقة تشهد نمواً كبيراً في قطاع السفر، حيث تركز رسالتنا على منح المسافرين قيمة استثنائية ووصولاً سلساً إلى أفضل وجهات الضيافة العالمية. وتتيح لنا شراكتنا مع أكور تقديم تجارب فندقية استثنائية لملايين المستخدمين، ما يعزز التزامنا بالابتكار والتجارب المخصصة والثقة".

وتمهد هذه الشراكة الطريق أمام الارتقاء بمستويات التضافر في جهود الطرفين في مجال التسويق، حيث تعتزم أكور وويجو إطلاق حملات مشتركة تسلط الضوء على مزايا أبرز الوجهات مثل باريس ولندن واسطنبول وبانكوك وكوالا لامبور، وهي الوجهات التي تلقى باستمرار إقبالاً كبيراً من مستخدمي ويجو.

ويشمل التعاون إرسال رسائل موجهة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو وغيرها، ما يضمن ظهور فنادق أكور ضمن محتوى مخصص بحسب الثقافة المحلية وعالي التأثير عبر مختلف الوسائل مثل شبكة الإنترنت والهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني.

ومع استثمار الشركتين في البنية التحتية القابلة للتطوير والأنظمة الذكية، تسهم هذه الشراكة في زيادة معدل التحويل وتحقيق معدلات أعلى في الحجوزات وتحسين أسهم العلامة التجارية. وتحظى عروض أكور الاقتصادية والمتوسطة بإقبال متزايد من الطبقة المتوسطة المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تواصل علاماتها التجارية المتميزة والفاخرة باستقطاب المسافرين البارزين الباحثين عن تجارب أصيلة ومبتكرة.

وتتميز ويجو بإمكانية توفير نصائح مخصصة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، ما يسهم في تعزيز رضا المسافرين وولائهم.

وتستفيد أكور أيضاً من منظومة مدفوعات ويجو المحلية، والتي تدعم طرق الدفع الإقليمية الشائعة مثل مدى في المملكة العربية السعودية وكي نت في الكويت. وإضافة إلى ذلك، تتيح ويجو للمسافرين خيارات مرنة من خلال "اشتر الآن وادفع لاحقاً" بالتعاون مع منصة تابي، مما يوفر حلولاً للجميع بأسعار مناسبة. وتعكس هذه العروض التزام ويجو المستمر بتوفير تجارب سفر سلسة منسجمة مع التفضيلات الإقليمية، مع أفضل مستويات خدمات العملاء في القطاع والمخصصة لتلبية احتياجات المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن أكور

تُعد أكور من كبرى مجموعات الضيافة في العالم، وتتميّز بريادتها في تقديم تجارب إقامة متكاملة وخدمات عالمية المستوى في أكثر من 110 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 5,600 فندق ومنتجع، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مطعم وبار، ومرافق للعافية، ومساحات عمل مرنة. وتمتلك المجموعة أحد أكثر منظومات قطاع الضيافة تنوعاً، والتي تضم نحو 45 علامة تجارية تغطي كافة الفئات من الفاخرة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle مع إينيسمور. تُجسّد منصة الحجز وبرنامج الولاء المعني بأسلوب الحياة ALL وعد أكور بتقديم تجارب استثنائية تتجاوز الإقامة الفندقية، حيث تتيح لأعضائها فرصاً حصرية للاستمتاع بتجارب مميزة ومكافآت مصمّمة بعناية. وترتكز رؤية أكور على إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، ودعم السياحة المسؤولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنوع والشمول. وتنعكس هذه المبادئ في رسالة المجموعة: "ريادة فن الضيافة المسؤولة، جسر يربط الثقافات، برعاية تنبع من القلب". تأسست أكور عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا. وتُدرج المجموعة ضمن مؤشر CAC 40 لسوق الأسهم الفرنسية، وتُتداول أسهمها في بورصة يورونكست باريس رمز السهم (FR0000120404)، وكذلك في سوق OTC في الولايات المتحدة رمز التداول (ACCYY). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.accor.com، أو متابعة المجموعة على X، فيسبوك، لينكدإن، إنستغرام، وتيك توك.

نبذة عن ويجو (Wego)

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية. وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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