جائزة الملك خالد معيار وطني رفيع لقياس أثر التميز في الأداء المجتمعي والاستدامة المؤسسية

قيادات أكوا: الجائزة تمثل اعترافًا خارجيًا بمسار مستدام قائم على التكامل والمسئولية

الرياض، المملكة العربية السعودية، احتفلت شركة أكوا، وهي أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، بفوزها بأعلى تقييم في المعيار الاجتماعي ضمن جائزة الملك خالد، إحدى أرقى الجوائز في المملكة العربية السعودية والمنطقة، والتي تُقيّم أداء الجهات وفق محاور رئيسة تشمل المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل أقيم في مقر مؤسسة الملك خالد بمدينة الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة. وتسلم الجائزة نيابة عن الشركة الأستاذ رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور عدد من قيادات الشركة التنفيذية

من جهتها قالت الدكتورة رشا الرواف، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاستدامة في أكواإن الفوز بجائزة الملك خالد يُعد تأكيدًا قويًا على إيماننا بأن نمو الأعمال والمسؤولية الاجتماعية يعزّزان بعضهما البعض ويكتسب هذا التوقيت أهمية خاصة إذ يأتي هذا التكريم بالتزامن مع إطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة التي تضع الإنسان في مركز كل ما نقوم به كما أن التكريم يبرهن على أن الاستدامة ليست مبادرة ثانوية ضمن "عملياتنا، بل هي متجذّرة في طريقة عملنا، وفي أسلوب استثماراتنا، وفي كيفية قياسنا للنجاح

وجاء هذا التتويج بعد عملية تقييم دقيقة استمرت نحو عدة أشهر، خضعت خلالها الشركة لتدقيق شامل استند إلى البيانات المقدمة وتقارير الاستدامة للعام السابق ، وفي هذا السياق نالت أكوا تقديرًا خاصًا لتميزها في التأثير الاجتماعي محققة أعلى تقييم اجتماعي بين شركات القطاع الخاص في تأكيد واضح على عمق التزامها بالإنسان والمجتمع

جائزة الملك خالد… معيار وطني للأثر المستدام

وتُعد جائزة الملك خالد من أبرز الجوائز الوطنية التي تُمنح للجهات الأكثر تميزًا في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام، حيث تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في القطاعين الخاص وغير الربحي. وتضم الجائزة فئات متعددة تشمل شركات القطاع الخاص (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، والمنظمات غير الربحية، مع تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأداء العام، إضافة إلى جوائز خاصة للتميز في معايير محددة

عوامل النجاح: عمل جماعي ونهج مؤسسي

ويعكس هذا الفوز ثمرة جهود تكاملية قادتها عدة إدارات داخل الشركة، أبرزها الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية، رأس المال البشري، السلامة المهنية، والحوكمة. فقد شهدت مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات نموًا لافتًا خلال عام 2025 من حيث حجم البرامج واتساع أثرها المجتمعي، إلى جانب برامج شاملة لتطوير الموظفين تغطي مختلف المستويات الوظيفية، مع تتبع وتدقيق لبرامج التدريب على رأس العمل. كما أسهم التطبيق الصارم لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتوثيق الامتثال للمعايير الدولية، في تعزيز تقييم الشركة ضمن المعايير الاجتماعية، بما يعكس حرصها على سلامة الموظفين واستدامة العمليات.

عن شركة أكوا

أكوا (رمز تداول: 2082 – شركة أكوا باور)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 111 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 430 مليار ريال سعودي (114.8 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط

www.acwapower.com

-انتهى-

#بياناتشركات