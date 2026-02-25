أعلنت أكسنتشر توسيع حضورها في السعودية عبر افتتاح مركز عالمي للابتكار جديد ضمن مقرها الإقليمي في السعودية في مركز الملك عبدالله المالي "كافد". ويشكّل المركز محركاً استراتيجياً لعمليات إعادة الابتكار المؤسسية الشاملة، حيث يساعد العملاء على توسيع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويمثل المركز محور المنشأة، حيث يدعم بيئة تعاونية تتيح للشركات السعودية الانتقال من اختبار الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق القيمة الكاملة على أوسع نطاق. وفي إطار شبكة أكسنتشر العالمية للابتكار، يوفر المركز للعملاء وصولاً عملياً إلى التقنيات الناشئة والحلول المتخصصة عبر مختلف القطاعات. ويشكّل المركز كذلك منصة انطلاق لمبادرات سيادية مهمة، تشمل التعاون مع مايكروسوفت وغوغل كلاود وأوراكل لتسريع الابتكار الرقمي عبر ترحيل أهم أعباء العمل وتمكين الجهات المحلية من بناء نماذج أولية آمنة لبيئات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتوسيعها داخل المملكة. ويتجلى ذلك التأثير في تعاون أكسنتشر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث استخدمت المركز لتسريع أجندتها للذكاء الاصطناعي المتقدم، وانتقلت بنجاح من التفكير الأولي إلى الإطلاق السريع للإنتاج.

ويستفيد المركز بموقعه الاستراتيجي في مركز الملك عبدالله المالي، من منظومة أعمال عالمية المستوى تتألف من جهات محلية ودولية رائدة. وتضع البنية التحتية المتطورة لمركز الملك عبدالله المالي ومكانته كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والحياة المركز في قلب الاقتصاد السعودي. ويعزز إطلاق المركز مكانة مركز الملك عبدالله المالي كمنصة للابتكار ومحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما تكمّل القدرات التقنية للمركز منصة أكسنتشر ليرن فانتاج، الاستثمار العالمي بقيمة مليار دولار في الارتقاء بالمهارات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتم تصميم تلك المنصة لسد ثغرة المواهب الرقمية عبر تقديم رحلات تعلم شاملة ومخصصة على نطاق واسع، ما يمكّن تحول القوى العاملة عبر أنحاء المملكة. ولتعظيم ذلك التأثير، تتعاون أكسنتشر مع رواد التكنولوجيا العالميين مثل SAP وأمازون ويب سيرفيسز لتوفير منظومة كاملة وشاملة للارتقاء بالمهارات ومنح الشهادات، ما يضمن تمكيناً عالمي المستوى يتماشى مع احتياجات السوق والأولويات الوطنية.

ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع جهات وطنية رئيسية، تسرّع أكسنتشر تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ويتجسّد ذلك الالتزام في عقد اتفاقية بارزة مع جهة حكومية رائدة للاستفادة من أكاديمية ليرن فانتاج في تدريب أكثر من 1500 متخصص محلي في الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الجاهزية الوطنية للمواهب ويسرّع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

وقال الدكتور ماجد التويجري، مدير عام شركة أكسنتشر في السعودية: "يشكّل توسعنا في الرياض شهادة على إيماننا بريادة السعودية لنهضة الذكاء الاصطناعي العالمية. فنحن لا نفتتح مساحة عمل فحسب بل نطلق منصة للابتكار المشترك. وعبر الجمع بين قدرات 'النواة الرقمية' والارتقاء بالمهارات والشراكات، نضمن امتلاك مؤسسات المملكة وكوادرها القدرة على مواكبة التغيير وقيادته".

بينما أوضح سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال التجارية لدى مركز الملك عبدالله المالي: "يُعد مركز الملك عبدالله المالي موقعاً مثالياً لتوسع أكسنتشر في السعودية، إذ يضمن بقاءها على مقربة من الشركات العالمية والمحلية الرائدة. ومع وضع الابتكار في الصدارة، يعزز توسع أكسنتشر مكانة مركز الملك عبدالله المالي كمركز إقليمي للشركات الرائدة ويظهر التزامنا المشترك بتحفيز التحول الاقتصادي في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

ويتجسّد التزام أكسنتشر بالمملكة في نموها المحلي السريع، حيث نمت القوى العاملة السعودية لدى أكسنتشر بحوالي 60% خلال العامين الماضيين. ويعزز ذلك النمو دور أكسنتشر كشريك موثوق في بناء القوى العاملة المتنوعة وعالية التقنية اللازمة للمستقبل المستدام للمملكة.

