دبي، الإمارات العربية المتحدة، بعد إنجاز أكثر من 800 مشروع في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة على مدار 27 عام، أعلنت "أكسيس كونسلت" (Access Consult)، شركة الاستشارات المعمارية والهندسية الرائدة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن دخولها مرحلة جديدة من النمو والتوسع. على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، تطورت "أكسيس كونسلت" لتصبح شركة استشارات هندسية وتصميمية متكاملة الخدمات، تدعم شركات التطوير العقاري وعملاء القطاع العام من خلال تقديم خدمات شاملة، بدءً من التصميم المبدئي والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة إلى الإشراف على أعمال البناء والتسليم النهائي.

تقدم "أكسس كونسلت" خدمات متكاملة في مجالات الهندسة المعمارية، الإنشاءات، الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، التصميم الداخلي، حساب الكميات، إدارة المشاريع والإشراف، وذلك من خلال فرق عمل داخلية متخصصة. يتيح هذا النموذج المتكامل للشركة إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية مع الحفاظ على سيطرة مباشرة على معايير الجودة والجداول الزمنية والامتثال للوائح. وبفضل حضورها القوي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وتركيزها على دبي، وقّعت بنهاية سنة 2025 "أكسيس كونسلت" 10 مشاريع جديدة ، وأنجزت ثلاثة مشاريع تطويرية رئيسية، وزادت عدد موظفيها بنسبة 35% خلال العام الماضي وحده. يدعم هذا النمو رؤية "نحن الإمارات 2031" للتنمية المستقبلية، حيث يجري بناء أو تخطيط أكثر من 400 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة في دبي وحدها.

تضم محفظة "أكسس كونسلت" نخبة من المطورين العقاريين في مشاريع سكنية وتجارية وتجزئة ورعاية صحية ومشاريع متعددة الاستخدامات، تخدم القطاعين الخاص والعام. تعمل الشركة بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي. من أبرز مشاريع "أكسيس كونسلت" في دبي فندق "إيديشن دبي"، وفندق واحة دبي للسيليكون، وبرج "ألتا"، ومجمع "جوزيل" السكني، ومسجد مارينا، وغيرها الكثير. كما تدعم الشركة مؤسسات كبرى مثل "الصكوك الوطنية" ومطورين إقليميين في قطاعي العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى العمل في نخبة من المشاريع الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي للمجموعة المهندس محمد الصالح، قائلاً: "في أكسيس كونسلت، نولي اهتماماً كبيراً لكيفية نمونا. وبصفتنا شركة استشارية متوسطة الحجم، فهناك أهمية قصوى لكل مشروع وكل علاقة مع عملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم تصاميم عالية الجودة، وهندسة عملية، وإشراف موثوق به، بدءً من الفكرة الأولية وحتى التسليم. يقع اختيار عملائنا علينا لما نقدمه من خدمات متكاملة داخلية، وخبرة تنظيمية واسعة، وسرعة في التنفيذ دون المساومة على المعايير. بالنظر إلى المستقبل، نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كشركة استشارية موثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توسيع قدراتنا لدعم مشاريع تطوير أكثر تعقيداً تعتمد على التصميم في جميع أنحاء المنطقة."

يُعدّ النهج الرقمي المتكامل لتنسيق التصميم وتنفيذ المشاريع أحد أهمّ العوامل التي تميّز شركة "أكسس كونسلت"، فمن خلال إدارة العمليات المعمارية والهندسية عبر أنظمة رقمية متكاملة ومراحل تصميم متداخلة، تُقلّل الشركة من مدّة التصميم وفترات إصدار الموافقات بنسبة تتراوح بين 30 و 50%. وخلال مرحلة الإنشاء، تُسهم عمليات الإشراف المنظمة وفرق الهندسة الميدانية في تقليص جداول التسليم بنسبة إضافية تتراوح بين 20 و 30%، وذلك بحسب نطاق المشروع وأداء المقاول. تساهم مكانة "أكسس كونسلت" ضمن مجموعة أوسع من الشركات المتخصصة بتعزيز هذا النهج، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خبرات إضافية في إدارة المشاريع وهندسة الواجهات والاستشارات الفنية عند الحاجة.

انطلاقاً من خبرتها التي تمتدّ لما يقارب ثلاثة عقود في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل "أكسس كونسلت" ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للمطورين الذين يسعون إلى السلاسة في تنفيذ المشاريع، والخبرة في الشؤون التنظيمية، وخدمات تصميم متكاملة تحت سقف واحد. تتطلع "أكسس كونسلت" إلى المستقبل، حيث تُعطي الأولوية للاستثمار المستمر في عمليات التنفيذ الرقمي، مع تعزيز حضورها في مشاريع التطوير السكني والتجاري سريعة النمو. أما على المدى البعيد، فستُوسّع الشركة نموذج أعمالها ليشمل خدمات تطوير وإدارة المشاريع، مستندةً إلى أساسها التقني الراسخ وخبرتها الضليعة في السوق.

مع إنجاز أكثر من 800 مشروع وفريق متنامٍ متعدد التخصصات، تواصل "أكسس كونسلت" تركيزها على تصميم بيئات عمرانية عملية وعالية الجودة تدعم المشهد التنموي المتطور في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.access-ec.com

عن شركة أكسيس كونسلت

تأسست "أكسس كونسلت"، شركة الاستشارات المعمارية والهندسية ومقرها دبي، عام 1988. تقدم الشركة خدمات متكاملة في التصميم والهندسة وحساب الكميات وإدارة المشاريع والإشراف عليها، وذلك في قطاعات التطوير السكني والتجاري والتجزئة والرعاية الصحية والمشاريع متعددة الاستخدامات. بخبرة تزيد عن 27 عام تميزت بإنجاز أكثر من 800 مشروع، تقدّم "أكسيس كونسلت" الدعم لعملائها من مرحلة التصميم وحتى التسليم، حيث تجمع بين خبراتها الداخلية متعددة التخصصات وفهمها العميق للأطر التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق نتائج مشاريع عالية الجودة وفعالة.

-انتهى-

#بياناتشركات