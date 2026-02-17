القاهرة: أعلنت أكسا مصر عن توقيع شراكة استراتيجية مع إنديفر مصر(Endeavor Egypt) ، الشبكة العالمية الرائدة في دعم رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية، في خطوة تعكس التزام أكسا المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات سريعة النمو، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في السوق المصري.

تأسست انديفر مصر عام 2008، وهي جزء من شبكة انديفر العالمية المتواجدة في أكثر من 50 سوقًا حول العالم. وتعد انديفر شبكة عالمية قائمة على الثقة، من رواد الأعمال ولأجلهم، حيث تعتمد عملية اختيار دقيقة، وتقدم دعمًا طويل الأمد لتمكين المؤسسين ذوي التأثير العالي من توسيع أعمالهم، وخلق فرص عمل، وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل أكسا مصر على دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو والتوسع، عبر تعاون يجمع بين شبكة إنديفر العالمية ونهجها المرتكز على دعم المؤسسين، وخبرة أكسا في إدارة المخاطر والحوكمة وتوسيع نطاق الأعمال. وتمتد مساهمة أكسا في إطار هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من الدعم المالي، لتشمل الإرشاد والتوجيه، وتبادل المعرفة، والمشاركة القيادية، بالاستفادة من خبراتها العالمية وحضورها القوي في السوق المحلي.

وتعكس هذه الشراكة التزام أكسا بدور قيادي فعال، من خلال مشاركة قياداتها التنفيذية في دعم رواد الأعمال. حيث تشارك منوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا في مصر، كمرشد Mentor ، إلى جانب حسن الشبراويشي، رئيس مجلس إدارة أكسا مصر والرئيس التنفيذي لأسواق أكسا الدولية ، كمرشد دوليInternational Mentor ، بما يضمن نقل خبرات محلية وعالمية للشركات سريعة النمو ضمن شبكة إنديفر.

تعليقًا على الشراكة، قال حسن الشبراويشي، رئيس مجلس إدارة أكسا مصر والرئيس التنفيذي لأسواق أكسا الدولية: " تمتلك مصر سوقًا حيويًا وبنية تحتية قوية تمثلان قاعدة حقيقية للنمو، غير أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب وجود شركاء ملتزمين من القطاع الخاص يؤدون دورًا فاعلًا في دعم ريادة الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد أكسا التزامها بأن تكون جزءًا من هذا الدور، عبر دعم تعليم ريادة الأعمال، وتمكين تحويل الأفكار والابتكارات إلى شركات قابلة للتوسع، ومساندة المؤسسين في بناء أعمال قوية قادرة على الاستمرار والنمو. ومن خلال الجمع بين خبرتنا المحلية وانتشارنا العالمي، نهدف إلى تحويل الطموح الريادي إلى أثر اقتصادي مستدام يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل".

قالت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لأكسا في مصر: "تعكس هذه الشراكة التوجه الذي نعمل على بنائه تحت استراتجية ONE AXA، والذي يركز على النمو والقيادة وتحقيق تأثير طويل الأمد. ويعد دعم رواد الأعمال عنصرًا أساسيًا في مساهمتنا في بناء اقتصاد مصر المستقبلي. ومن خلال استثمار خبراتنا ووقتنا ودورنا القيادي، نُسهم في خلق بيئة تُمكّن الشركات من التوسع بشكل مسؤول ومستدام".

قال عمرو العبد، المدير الإقليمي لإنديفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمستشار لريادة الأعمال لرئيس مجلس الوزراء المصري: " نؤمن في انديفر بأن رواد الأعمال المؤثرين يمثلون القوة الدافعة للتحول الاقتصادي الحقيقي. وتتيح هذه الشراكات مساحة تكامل فعالة بين المؤسسين الطموحين والمؤسسات العالمية، بما يعزز تبادل الخبرات، ويدعم الرؤى المشتركة، ويسهم في بناء قيمة مستدامة تمتد آثارها عبر مختلف الأسواق".

وأضاف محمد عزاب، رئيس مجلس إدارة انديفر مصر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة صحة للرعاية الطبية: " بصفتي رئيسًا لمجلس إدارة انديفر مصر وأحد رواد أعمالها، أرى بوضوح القيمة التي تضيفها هذه الشراكة، فهي تعكس انسجامًا حقيقيًا بين مؤسستين تتشاركان الالتزام ببناء قيمة طويلة الأجل. ومن خلال توظيف قوة أكسا المؤسسية إلى جانب نهج انديفر الداعم للمؤسسين، نعمل على ترسيخ بيئة تمكّن رواد الأعمال الطموحين في مصر من تأسيس شركات راسخة وقادرة على النمو وتحقيق أثر اقتصادي مستدام".

كما تمهد هذه الشراكة الطريق لمزيد من أوجه التعاون المستقبلية بين أكسا وإنديفر ، تشمل تنظيم فعاليات مشتركة، ومنصات تواصل مختارة، ومبادرات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات سريعة النمو وقادة ريادة الأعمال في مصر.

يذكر أن أكسا بدأت عملياتها في السوق المصري عام 2015 بعقلية ريادية، وتمكنت خلال السنوات العشر الماضية من ترسيخ منصة متكاملة ترتكز على دعم الابتكار وتعزيز المرونة وخلق قيمة طويلة الأجل في مصر، إلى جانب دورها في قطاع التأمين. وتمثل هذه الشراكة امتدادًا طبيعيًا لهذه المسيرة، وتعكس دور أكسا في مصر كشريك فاعل من القطاع الخاص في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والشركات القابلة للتوسع.

نبذة عن أكسا مصر

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط ومنتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.Bottom of Form

نبذة عن إنديفر مصر

انديفر مصر جزءًا من شبكة انديفر العالمية التي تأسست عام 1997، وقد أطلقت عملياتها في مصر عام 2008 بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمكين رواد الأعمال المحليين القادرين على توسيع نطاق أعمالهم. وتدعم انديفر مصر أكثر من 100 رائد أعمال يقودون 68 شركة سريعة النمو في قطاعات متنوعة.

ومنذ تأسيسها، رسخت انديفر مصر مكانتها كأحد الركائز الأساسية في ريادة الأعمال، من خلال تركيزها على دعم الشركات القابلة للتوسع ذات التأثير العالي والنمو المتسارع، وهي الشركات التي تجاوزت المراحل الأولى من التطور وحققت مستويات متقدمة من التوسع.

وخلال عام 2025 وحده، حقق رواد أعمال انديفر مصر إيرادات تجاوزت 1.6 مليار دولار، وجمعوا أكثر من 266 مليون دولار من الاستثمارات، وهو ما يمثل 65% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها في مصر خلال ذلك العام.Bottom of Form

