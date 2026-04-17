أبوظبي، سيدني، نيويورك – أعلنت شركة «أكسايت»، وهي شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة تركز على الاستثمار في الأسواق الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على حصة الأقلية في شركة «لاتروب فايننشال» الأسترالية المتخصصة في إدارة الائتمان الخاص، المملوكة لمجموعة «بروكفيلد لإدارة الأصول». الجدير بالذكر أن إتمام هذه الصفقة مشروط بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب صفقة الاستحواذ، تقدّر القيمة السوقية لشركة «لاتروب فايننشال» بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي. وكانت «بروكفيلد»، إحدى كبرى شركات إدارة الأصول البديلة على مستوى العالم تتخذ من نيويورك مقراً لها وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي، قد استحوذت على شركة «لاتروب فايننشال» في مايو 2022. وبعد إتمام الصفقة، ستحتفظ «بروكفيلد» بحصة الأغلبية في الشركة، في حين ستستحوذ «أكسايت» على حصة أقلية مؤثرة من خلال إحدى الشركات التي تديرها.

وشهدت الأصول التي تديرها «لاتروب فايننشال» نمواً ملحوظاً من 9.9 إلى 16.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية. وبالاستفادة من الخبرات التشغيلية لبروكفيلد، أطلقت الشركة عدداً من المنتجات الجديدة، من بينها صندوق استثمار مدرج في بورصة الأوراق المالية الأسترالية، إلى جانب مواصلة العمل على توسيع محفظة منتجاتها. كما استثمرت «لاتروب فايننشال» بشكل ملحوظ في تطوير أنظمتها، مما ساهم في تعزيز مستويات التفاعل مع المستثمرين، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، والارتقاء بمستويات الكفاءة.

وتعدّ «أكسايت» شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتركز على الاستثمار في الأسواق الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد تأسست الشركة من قبل «لونيت»، وهي شركة استثمارية عالمية مستقلة تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 115 مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال شيف غوبتا، رئيس قطاع الأسهم الخاصة في أستراليا لدى مجموعة بروكفيلد: "لدينا ثقة كبيرة بقدرة «لاتروب فايننشال» على تحقيق قيمة عالية على المدى الطويل، حيث نجحت الشركة في إضافة 2.1 مليار دولار إلى محفظة أصولها المُدارة خلال فترة الاثني عشر شهرًا الماضية. وتتمتّع الشركة بآفاق واعدة لمواصلة مسيرة النمو، في ضوء توفر العديد من العوامل الداعمة، بما في ذلك ارتفاع متوسط أعمار السكان، وزيادة أرصدة المعاشات التقاعدية، وارتفاع الأصول المالية للأسر إلى نحو 5.3 تريليون دولار أمريكي. نرحّب بانضمام شركة «أكسايت»، ونتطلّع للعمل جنباً إلى جنب لدعم إدارة «لاتروب فايننشال» في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق عوائد مستقرة للمستثمرين مع إدارة مدروسة للمخاطر، وتقديم حلول ائتمانية متخصصة وموثوقة للمقترضين".

من جانبهما، قال مجتبى حسين وجيري هي، الشريكان الإداريان لدى شركة أكسايت: "نتطلّع إلى بناء شراكة مثمرة مع بروكفيلد بهدف تسريع نمو «لاتروب فايننشال» خلال المرحلة المقبلة، بالاستفادة من حجم أعمالها، وقدراتها الاستثنائية في مجال إنشاء الائتمان، ونموذجها التمويلي المتنوع. وتعكس هذه الصفقة استراتيجيتنا الهادفة إلى الدخول في شراكات مع شركات كبيرة تتمتع بأسس متينة، ونماذج أعمال قوية، وفرق إدارة مميزة، بالإضافة إلى مسارات واضحة لتحقيق القيمة على المدى الطويل".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية المعمول بها، ومن المتوقع استكمالها خلال الربع الثالث من عام 2026م.

