أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– كشفت أكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي و كلية أبوظبي للإدارة عن القائمة العالمية للمدربين المشاركين في الدورة الثانية من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)، والتي شهدت انضمام نخبة من قيادات الشركات المرموقة مثل "إنفيديا"، "مبادلة"، بي سي جي"، "جي42"، و "إيه آي71"، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات البحثية البارزة.

صُمّم هذا البرنامج المكثف، الذي يُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل 2026، استجابةً للحاجة المتزايدة لدى الحكومات والشركات الكبرى إلى توفير مشهد قيادي منظم في مجال الذكاء الاصطناعي. يهدف البرنامج إلى تزويد كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين بأطر الحوكمة ونماذج التشغيل وهياكل صنع القرار اللازمة لقيادة الذكاء الاصطناعي على المستويين التنظيمي والوطني.

وبهذه المناسبة، علّق ألكسندر خانين، مؤسس مجموعة بولينوم، قائلاً: "أكدت الدورة الأولى رؤيتنا طويلة الأمد، والتي تتناول دور مسؤولي الذكاء الاصطناعي وما يتطلبه ذلك من وجود برنامج متخصص مصمم للارتقاء بقيادة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. لقد وصل المدراء التنفيذيون إلى أبوظبي وغادروا باستراتيجيات عملية بدأوا بتطبيقها على أرض الواقع. حيث أصبحت الأدوات جاهزة الآن، بحلول عام 2027، من المتوقع أن يُوجّه الذكاء الاصطناعي نصف قرارات الأعمال عالمياً. أما حالياً، ينصبّ التركيز على تزويد المؤسسات بالإطار اللازم لتنفيذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بثقة، حيث تستند الدورة الثانية إلى هذا الزخم من خلال تقديم منهج مُحسّن ومشاركة المنظور العالمي الجديد."

ومن جهته، علّق الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة، قائلاً: " أكّدت الدفعة الأولى من المشاركين مستوى الطلب الذي توقعناه، إذ يُدرك كبار المسؤولين التنفيذيين في المنطقة أهمية وجود استراتيجية الذكاء الاصطناعي وصعوبة تفويضها. يستمر البرنامج في التطور، مُقدّماً تجربة تفاعلية تُزوّد ​​القادة بالمهارات والرؤى اللازمة لإدارة تبنّي الذكاء الاصطناعي بنجاح وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى تأثير ملموس على الأعمال."

الدفعة الأولى: التأثير والرؤى

استقطبت الدورة الأولى من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)، والتي عُقدت في شهر نوفمبر 2025 في كلية أبوظبي للإدارة، 35 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة التكنولوجيا. خلال الدورة، أكمل المشاركون 10 وحدات دراسية غطّت استراتيجية الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، وأطر الحوكمة، الأنظمة الوكيلة، معالجة اللغة العربية، استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومنهجية نشره في المؤسسات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة، ومراكز بيانات خزنة التابعة لشركة "كور42" وشركة "أدنوك"، فضلاً عن جلسات نقاش مع كبار المسؤولين التنفيذيين وصُنّاع السياسات.

علّقت الدكتورة نورة الظاهري، رئيسة مجلس إدارة شركة "دي إن إيه" للاستثمارات: "من المُتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في أساليب العمل، لهذا يُعدّ برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO) فريداً من نوعه، فهو يُتيح لنا التواصل مباشرةً مع مُبتكري الذكاء الاصطناعي وخبرائه وقادته، مما يُعطينا نظرة ثاقبة على التحديات الحقيقية والتطورات المُتسارعة في هذا المجال. إنها لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة، والبقاء في الصدارة أمرٌ بالغ الأهمية، فمن أهم الدروس المُستفادة أن هذا المجال دائم التغيّر، لذا يجب علينا تعزيز معارفنا باستمرار وتحديث فرقنا باستمرار."

خبراء الذكاء الاصطناعي العالميون يقودون الدفعة الثانية

تضم قائمة المُدرّبين المُعتمدين للدفعة الثانية نخبة من أبرز الشخصيات في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، من مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار السيادي، هندسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، استراتيجية المؤسسات، والبحوث الرائدة. من بين المُدرّبين المعتمدين: الدكتور جورج تيلش، مؤسس ورئيس معهد "بي أتش آي" للذكاء المُعزز؛ الدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مجموعة "جي42"؛ البروفيسور مروان دباح، أستاذ ومدير مختبر "جي6" في جامعة خليفة؛ الأستاذ نزار حبش، أستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي؛ الدكتور جون آشلي، كبير المهندسين المعماريين في "نيشينز" ومدير مراكز "إنفيديا" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ شربل عون، مدير المدن الذكية والمساحات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "إنفيديا"؛ جان كريستوف برنارديني، شريك ومدير عام في مجموعة بوسطن الاستشارية؛ فارس المزروعي، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة مبادلة للاستثمار؛ كيارا ماركاتي، رئيسة قسم الاستشارات والأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي في "إيه آي71"؛ وخورخي كولوتو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “AIdeology.ai”، وماركو تمبست، مدير مركز الابتكار في جامعة ETH زيورخ. هذا وسيتم الإعلان عن محاضرين إضافيين في الأسابيع القادمة.

البرنامج

يستمر برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO) المكثف لمدة عشرة أيام، ويتضمن عشر وحدات دراسية، ندوات تنفيذية، ورش عمل تطبيقية، ورش عمل حول نماذج التشغيل، وزيارات ميدانية لمؤسسات الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مركز بيانات خزنة التابع لشركة "كور42"، وجلسات نقاش مع صانعي السياسات، وإمكانية الوصول مدى الحياة إلى شبكة خريجي البرنامج. صُمم البرنامج خصيصاً لتعزيز قدرات كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي، وكبار مسؤولي التكنولوجيا، وكبار مسؤولي المعلومات، وكبار مسؤولي أمن المعلومات، ومستشاري القطاع العام، وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التحول الرقمي.

عن مجموعة بولينوم

تتخصص مجموعة بولينوم، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وبرامج التدريب التنفيذي، بهدف سد الفجوة بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية والنتائج الملموسة للأعمال. تُطوّر الشركة منصة الذكاء المرئي والصوتي، التي تجمع بين تحليلات الفيديو المدعومة بتقنية الرؤية الآلية والذكاء الاصطناعي التفاعلي متعدد القنوات. من خلال أكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي وسلسلة مؤتمرات "الآلات يمكنها"، تساهم مجموعة بولينوم في رسم خريطة واضحة لكيفية تبني القادة للذكاء الاصطناعي وتطبيقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. مجموعة بولينوم مستشار حلول معتمد من "إنفيديا" وحاصلة على شهادة دبي للذكاء الاصطناعي.

عن كلية أبوظبي للإدارة

كلية أبوظبي للإدارة مؤسسة تعليمية رائدة في أبوظبي ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الهيئات الدولية. تتميز الكلية ببرنامجها التعليمي التنفيذي الرائد وشراكاتها الدولية، حيث تضمّ أكثر من 50 دراسة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 20 مذكرة تفاهم دولية مع نخبة من المؤسسات الرائدة.

