الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : احتفت أكاديمية الشارقة للنقل البحري بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "سند" التدريبي، الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وذلك خلال حفل أُقيم في حرم الأكاديمية بمدينة خورفكان.

ويُعد برنامج "سند" مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجالي الأمن البحري وأمن التجارة، من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في بيئات تشغيلية حقيقية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الأداء في القطاع البحري واللوجستي.

استمر البرنامج على مدار 19 أسبوعاً، وفق منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، إضافة إلى الاطلاع المباشر على العمليات التشغيلية في الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية، بما يضمن ربط المعرفة الأكاديمية بالمهارات التطبيقية ذات الصلة بمتطلبات سوق العمل.

وشمل البرنامج مجموعة من المساقات المتقدمة، من أبرزها: الإدارة المتقدمة وضمان أنشطة العمليات البحرية، والعمليات البحرية المتقدمة للعاملين في قطاعي اللوجستيات والأمن، وإدارة الأمن البحري في الموانئ. كما حصل المشاركون على عدد من الشهادات المعتمدة دولياً في مجالات السلامة والأمن، من بينها: التوعية بالأمن البحري، وضابط أمن المرافق المينائية، وتقنيات البقاء الشخصي، والوقاية من الحرائق ومكافحتها.

وتعكس هذه المخرجات التدريبية مساراً متكاملاً يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالي السلامة والأمن البحري.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري: "يجسد برنامج "سند" التزام الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية معتمدة ومواكبة لاحتياجات القطاع، بما يدعم توجهات دولة الإمارات ويعزز قدراتها في مجال الأمن البحري. ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نواصل الإسهام في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية".

من جانبها، أشارت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى أن برنامج "سند" يسهم في تطوير القدرات المتخصصة في مجالي الأمن البحري والتجاري، ويعزز من جاهزية العمليات في الموانئ والمناطق الحرة.

وأكدت مجموعة موانئ دبي العالمية أن هذه الشراكة تعكس أهمية تكامل الخبرات العملية مع البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد كوادر وطنية قادرة على تولي أدوار قيادية في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.

من جهته، أوضح الكابتن نديم أنور، مدير التدريب والاستشارات البحرية في الأكاديمية، أن البرنامج نجح في تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يضمن تأهيل الخريجين للانخراط بكفاءة في بيئات العمل التشغيلية.

وشهد حفل التخريج حضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، في تأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات الوطنية.

وتواصل أكاديمية الشارقة للنقل البحري جهودها في تقديم برامج تعليمية وتدريبية بمعايير عالمية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التعليم والتدريب البحري.

نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري



تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومقرها مدينة خورفكان، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في دراسة وتدريب وبحوث العلوم البحرية.

وتلتزم الأكاديمية بتعزيز التميّز والابتكار وتطبيق المعايير العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدّم برامج بكالوريوس معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتوفّر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية، من خلال أحدث أجهزة المحاكاة والمختبرات الهندسية وورش العمل التطبيقية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sma.ac.ae

