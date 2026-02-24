وقّعت أكاديمية الابتكار الصناعي، الذراع التمكيني للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، اتفاقية مع شركة العوالم "أكاديمية براعة"؛ لتشغيل مركز صُناع عمان، وذلك بهدف المساهمة في الترويج للمركز وتقديم خدمات تدريبية ومنح شهادات معتمدة، وإنتاج منتجات جاهزة للتصنيع التجاري، وتقديم الدعم والخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة مساعدتهم على تطوير منتجاتهم، وتنظيم فعاليات مجتمعية للتوعية بالتصنيع، علاوة على تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في البرامج ذات العلاقة بالتصنيع.

يذكر أن "صناع عمان" يعد مركزاً لتطوير النماذج التجريبية التي تعد خطوة ما قبل التسويق التجاري لفكرة المشروع، وهو مركز نمذجة للابتكار في المنتجات الصناعية حيث يوفر المركز ورش عمل مفتوحة ومختبر لتصميم النماذج التجريبية للتصنيع، مما يساهم في إيجاد بيئة مثالية للابتكار وريادة الأعمال، كما يحتوي المركز على مجموعة من الآلات والمعدات التي تساعد على تصنيع النماذج التجريبية، بالإضافة إلى إمكانية استفادة روّاد الأعمال من استخدام المعدات والمساحة المتاحة في المركز، وتتضمن وحدات المركز، وحدة تصنيع المنتجات المعدنية، وحدة طباعة ثلاثية الأبعاد، وحدة تصنيع المنتجات الخشبية، وقاعة متعددة الأغراض، أما المسارات التي يعمل عليها المركز ، فهي مسار الاحتضان وتطوير المؤسسات الصغيرة ومتوسطة، مسار بناء القدرات وخدمات التدريب الفني والتخصصي، ومسار النمذجة والابتكار.

