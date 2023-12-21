الاتفاقية تتماشى مع التزام المملكة باعتماد حلول تبريد صديقة للبيئة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة دايكـن لتكييـف الهــواء العربيـة الســعوديـة، الرائدة في تصنيع حلول تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المصنع الثاني لشركة أفران الحطب في مدينة سدير للصناعة والأعمال بالمملكة. وتتماشى مساعي أفران الحطب الاستراتيجية لتبني حلول التبريد الصديقة للبيئة مع تطلعات دايكن وأهدافها الرامية إلى دعم شركائها وعملائها لاعتماد حلول التبريد المتقدمة والمستدامة.

وقع الاتفاقية السيد عمار الدعجان نائب الرئيس لشركة أفران الحطب والسيد شينجي جودو المدير التنفيذي لشركة دايكن السعودية، حيث ستقوم شركة دايكن بتوريد وتركيب وتشغيل 11 ضاغط يعمل بالأمونيا من دايكن زانوتي، و150 مبردًا، و6 مكثفات تبخيرية بالإضافة إلى معدات غرفة التبريد الأخرى في المصنع. ويشار إلى أن شركة أفران الحطب، تعتبر جزءًا من مجموعة شركات الدعجان، وإحدى المخابز الرائدة في المملكة حيث تقدم مجموعة متنوعة من المخبوزات الطازجة والحلويات اللذيذة والمعجنات الرقيقة والعصائر والسلطات والسندويشات.

وبهذه المناسبة قال م. هاني البجاوي، المدير التنفيذي لشركة الدعجان للاستثمار العقاري والمقاولات: "بدأت علاقتنا مع دايكن حين زودت المصنع الأول لأفران الحطب في سدير بحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الكاملة، وترسخت الآن حين أردنا حلًا فعالاً وموثوقًا وصديقًا للبيئة لمحطة التبريد الخاصة بنا في المصنع الثاني. لقد لعبت شركة دايكن دورًا حاسمًا في المراحل الأولى من إنشاء المصنع، وأثبتت قدرتها على تلبية متطلباتنا من خلال تزويد مستشارينا بالمعلومات الفنية اللازمة، ونحن واثقون بأنها ستفي بالتزاماتها الكاملة".

بدوره، قال السيد شينجي جودو، المدير التنفيذي لشركة دايكـن لتكييـف الهــواء العربيـة الســعوديـة: "يشرفنا اختيار دايكن كشريك لمصنع أفران الحطب الثاني في المملكة، ونحن واثقون بأن حلولنا الحديثة للتبريد ستمكن الشركة من تحسين عمليات التشغيل وتحقيق كفاءة الطاقة. أفران الحطب شريكنا الموثوق به منذ فترة طويلة، ونتطلع إلى تحقيق إنجاز آخر معًا".

وأضاف: "من خلال هذه الاتفاقية، تؤكد دايكن ريادتها في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد في السعودية، وجهودها المبذولة لتوفير حلول مستدامة لمشهد الأعمال المتنامي في السعودية، وترسخ التزامنا بتحقيق الأهداف التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030".

تتمتع شركة دايكن بأكثر من 100 عام من الخبرة في مجال التصنيع، وتقدم حلاً شاملاً يجمع بين أنظمة التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ومعالجة الهواء لتلبية المتطلبات الصارمة لصناعة الأغذية وتقليص تكاليف التشغيل. وتوفر الشركة مجموعة منتجات متنوعة لكامل سلسلة التبريد التي تغطي صناعة الأغذية والنقل والمستودعات والمخازن.

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لمحة عن صناعات دايكن المحدودة

صناعات دايكن المحدودة هي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع منتجات تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد عالية الجودة وتصميم الحلول الخاصة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. تأسست الشركة في اليابان عام 1924 وتسعى جاهدة إلى الجمع بين الخبرة والتجربة لتوفير تقنيات مبتكرة وجديدة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء المستقبلية. حققت دايكن نموًا كبيرًا على مدى القرن الماضي، حيث يبلغ عدد الموظفين لديها نحو 96 ألف شخصًا وتملك 117 قاعدة إنتاج في 170 دولة حول العالم.

تعنى شركة دايكن السعودية بالتخطيط والترويج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ودعم مختلف منتجات تكييف الهواء ومعدات التبريد في المملكة ويقع المقر الرئيسي في الرياض وبالاضافة الى المكاتب والفروع في جدة والدمام والمصنع الجديد في مدينة سدير الصناعية.