وايت بلينز، نيويورك – أعلنت أطلس إير، الشركة التابعة لأطلس إير وورلدوايد، المزود العالمي الرائد لحلول الخدمات اللوجستية الخارجية في قطاع الطيران، اليوم عن توقيع شراكة جديدة طويلة الأمد مع الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارا

وتأتي هذه الشراكة في وقت ينمو فيه الطلب على خدمات الشحن الجوي العامة والتجارة الإلكترونية والسيارات والأدوية والمنتجات القابلة للتلف في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتوفر طائرة 777F سعة متطورة وفائقة الكفاءة لدعم نمو الاتحاد للشحن وتعزيز عروض منتجاتها المقدمة للعملاء. وتجسد هذه الاتفاقية متانة العلاقة طويلة الأمد بين أطلس إير والاتحاد للشحن، والتي تعود إلى عام 2012 عندما بدأت أطلس إير بتقديم خدمات الطيران على مدار فترة امتدت لعدة سنوات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل ستين، الرئيس التنفيذي لشركة أطلس إير وورلدوايد: "يسرنا الإعلان عن تجديد شراكتنا مع الاتحاد للشحن، إحدى أبرز الشركات على مستوى القطاع، وتطوير حلّ السعة المخصص طويل الأمد هذا لتعزيز قدرة الاتحاد للشحن على اغتنام فرص النمو. وتعكس هذه الشراكة مدى قوة عرض القيمة لدينا وعمق الثقة التي بنيناها مع العملاء مع مرور الوقت. تتمتع أطلس إير بشبكة عالمية مرنة وسلسة، ما يتيح للاتحاد للطيران توسيع عملياتها وتقديم خدمات موثوقة للعملاء. بفضل أسطولنا الرائد على مستوى القطاع من طائرات الشحن ذات البدن العريض وخبرتنا التشغيلية الواسعة، تفخر أطلس إير بأن تكون الشريك الموثوق والمفضل للاتحاد للطيران، ونتطلع إلى دعم مسيرتها المستمرة من الإنجازات".

ومن جانبه، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن لدى الاتحاد للطيران: "يشكل توسيع نطاق التعاون بين الاتحاد للشحن وأطلس إير خطوة استراتيجية لزيادة السعة وتعزيز حضورنا العالمي. وفي ضوء النمو المستمر لأسطول طائرات الركاب التابع للاتحاد للطيران، نسعى إلى توسيع أسطول طائرات الشحن لدينا بشكل متوازٍ للحفاظ على هذا الزخم وتوفير شبكة اتصال شاملة. ولذا، تهدف الاتحاد للشحن إلى مواءمة النمو عبر عمليات نقل الركاب والبضائع لديها للارتقاء بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد من العملاء، ودعم خطوط التجارة ذات النشاط العالي، وتوفير مرونة أكبر في الأسواق الرئيسية. وتساهم هذه السعة الإضافية في تعزيز موثوقية ومرونة خدماتنا، وتضمن تقديم حلول شحن سلسة وفعالة في جميع أنحاء العالم".

تُعد بوينغ 777 أكبر الطائرات ثنائية المحرك في العالم واكثرها قوةً وقدرةً على الطيران بحمولة تزيد على 100 طن. وبفضل موثوقيتها وكفاءتها في استهلاك الوقود، تدعم هذه الطائرة التزام الاتحاد للشحن بتقديم حلول شحن مستدامة وعالية الجودة ضمن شبكتها العالمية.

لمحة عن أطلس إير وورلدوايد:

أطلس إير وورلدوايد هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الخدمات الخارجية لتشغيل الطائرات ورحلات الطيران، وهي الشركة الأم لشركات أطلس إير، وتيتان أفييشن، وبولار إير كارغو وورلدوايد. تُشغّل شركاتنا أكبر أسطول في العالم من طائرات الشحن من طراز بوينغ 747، وتزود العملاء بأوسع مجموعة من طائرات بوينغ 747 و777 و767 للعمليات المحلية والإقليمية والدولية لنقل البضائع والركاب.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات الشحن من خلال شبكة عالمية واسعة من العمليات المعتمدة والمجدولة. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا، وتوفير أفضل خدمات نقل البضائع وأعلى مستويات الاهتمام والتواصل.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات سكاي ستيبلز لنقل الخيول، ولايف أنيمالز لنقل الحيوانات الحية، وفارما لايف لنقل الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وفريش فوروارد لنقل المنتجات سريعة التلف، وسيكيورتيك لنقل الأجهزة الإلكترونية، وفلايت فاليه لنقل شحنات السيارات، وإير ميل، وسيف جارد، وفلاي كلتشر لنقل المنتجات الحساسة. وتُعد الاتحاد للشحن من بين شركات الطيران العالمية القليلة التي حصلت على الشهادات الأربع لمركز التميز للمدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجالات نقل الأدوية والمنتجات الطازجة والحيوانات الحية وبطاريات الليثيوم، مما يعكس التزامها بأعلى معايير القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.etihadcargo.com.

