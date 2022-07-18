الفندق الثامن لمجموعة الفنادق العالمية في المملكة العربية السعودية

· تحتفل المجموعة بافتتاح الفندق مع إطلاق خصم يصل إلى 20% على الإقامات، بينما يمكن لأعضاء برنامج

مكافآت أسكوت ستار ربح ثلاث أضعاف نقاط مكافآت عند حجز إقامتهم في الفندق المتميز في قلب مدينة أبها.

أبها، المملكة العربية السعودية: احتفلت شركة أسكوت العالمية للفنادق، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تشغيل الشقق الفندقية، بافتتاح فندقها الثامن في المملكة العربية السعودية، فندق سيتادينز أبها، وذلك بالشراكة مع شركة المطلق للاستثمار العقاري. ويسطّر الفندق المؤلف من 140 شقة فندقية الافتتاح الإقليمي السادس للشركة خلال هذا العام، وذلك في إطار الخطط التوسعية لأسكوت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. وسوف يزيد فندق سيتادينز أبها عدد الشقق الفندقية التشغيلية التابعة لأسكوت إلى نحو 1,062 شقة في المملكة العربية السعودية و2,391 في المنطقة.

من جانب آخر، يقع فندق سيتادينز أبها على ارتفاع 7,450 قدمًا فوق مستوى سطح البحر في المنطقة الجبلية بأبها، ويطل على جبال عسير المهيبة. كما ويوفر للمقيمين والزوار الوجهة المثالية بعيدًا عن حياة المدينة الصاخبة، بالإضافة إلى سهولة الاستمتاع بالرحلات الترفيهية النابضة بالحياة في أبها، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والمراكز الترفيهية القريبة. ويقع على بعد 6 كيلومترات فقط من مطار أبها الإقليمي.

هذا وقد تم تصميم فندق سيتادينز أبها بشكل مثالي لتعظيم الاستفادة من مساحات المعيشة، وهو يلخص تجربة المغامرة والاسترخاء الفريدة. كما وتتميز كل شقة بدرجات من اللون الأصفر الخردلي وتصاميم العربية الحديثة، وقد تم تجهيزها بغرف معيشة واسعة ومناطق أنيقة لتناول الطعام ومطابخ صغيرة حديثة ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على مناظر خلابة.

كذلك يضم الفندق المتميز مجموعة متنوعة من الشقق الأنيقة التي تلبي احتياجات كل مسافر، بالإضافة إلى شقق استوديو استثنائية للباحثين عن المغامرة والمستكشفين الفرديين؛ بينما يمكن للمسافرين من رواد الأعمال حجز إقامتهم في شقق فاخرة مؤلفة من غرفة نوم واحدة؛ في حين يتسنى للعائلات والأصدقاء الاسترخاء والتنعم بالراحة أثناء إقامتهم في الشقق الفخمة المؤلفة من غرفتي نوم. هذا ويحتوي الفندق الحضري أيضًا على مجموعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك حوض سباحة وصالة رياضية وصالة للمقيمين ومطعم وغرف اجتماعات ومركز أعمال.

وبهذا الصدد، علّق فينسينت ميكولس، المدير العام لشركة أسكوت في منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، تركيا والهند: "لطالما كانت المملكة العربية السعودية، ولا تزال سوقًا رئيسيًا لأسكوت، لا سيما في ظل الاحتياجات المتزايدة لمستويات المعيشة العالمية من قبل المغتربين والضيوف الدوليين في قطاعي الأعمال والترفيه، ناهيك عن المسافرين المحليين الراغبين في استكشاف المعالم والفرص المحلية داخل البلاد. هذا وقد استثمرت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في التوسع الاستراتيجي لقطاعي السياحة والضيافة، وذلك ضمن مساعيها الرامية لترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة في العالم. ومن خلال دمج هذه الرؤية الطموحة مع علامتنا التجارية، تمكنت أسكوت من إرساء معايير جديدة في قطاع الضيافة الدولية. وبدورنا، نؤمن بأن أحدث فنادقنا - فندق سيتادينز أبها - سيضفي بُعدًا جديدًا على مفهومي السفر بداعي الترفيه والعمل في المدينة، موفرًا بذلك خيارات متميزة سواءً أكانت الإقامة قصيرة أو طويلة الأجل ".

وأضاف طارق المطلق، رئيس مجلس إدارة شركة المطلق للاستثمار العقاري: "يسرنا في شركة المطلق للاستثمار العقاري أن نتعاون مع أسكوت في رحلتها في المملكة لمنح سكان وزوار الخبر تجربة إقامة عالمية المستوى تمتاز بوسائل الراحة الحصرية. وبالتعاون مع شركة المطلق للاستثمار العقاري، تساهم محفظة أسكوت المتنامية في البلاد في نمو المملكة القوي، الأمر الذي يصب بدوره في رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. أما أسكوت، فهي هي علامة دولية حائزة على الجوائز، ونحن نتطلع إلى شراكتنا المميزة التي سينجم عنها المزيد من المشاريع الفندقية الحصرية في شتى أنحاء المملكة في المستقبل القريب ".

من ناحية أخرى، يمكن لأعضاء برنامج مكافآت أسكوت ستار الذين يسعون للاستمتاع بملاذ فاخر ربح ثلاث أضعاف نقاط مكافآت والاستفادة من خصم يصل إلى 20% عند حجز إقامتهم في فندق سيتادينز أبها ويمنح برنامج الولاء المبتكر الخاص بشركة أسكوت المحدودة أعضاءه أفضل الأسعار والخصومات الحصرية والعروض الترويجية الخاصة. كما تشمل مزايا الأعضاء أيضًا إمكانية استرداد النقاط والترقيات المجانية وقسائم أعياد الميلاد والمشروبات الترحيبية وخدمات تسجيل الوصول والمغادرة غير النقدية وطلبات خدمة الغرف السهلة وخدمات الدفع اللاتلامسية وإمكانية الحجز المسبق وطلبات الإقامة وما شابه. كذلك يمكن للضيوف أيضًا الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات كجزء من برنامج "أسكوت كيرز" (Ascott Cares’ programme) الخاص بالعلامة؛ والذي يشمل توفير الخدمات الصحية عن بعد والاستشارات عن بعد والاستشارات الأمنية أثناء السفر.

يمكن الاستفادة من عرض الافتتاح الخاص على موقع discoverasr.com/offers

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.discoverasr.com/

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن أسكوت المحدودة

أسكوت المحدودة هي شركة سنغافورية نمت لتصبح واحدة من أبرز مشغلي الشقق الفندقية في العالم. تغطي محفظة أسكوت أكثر من 200 مدينة في 30 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تمتلك أسكوت أكثر من 78,000 وحدة فندقية مشغلة وما يقارب 57,000 وحدة قيد التطوير، أي ما يزيد عن 135,000 وحدة في أكثر من 800 فندق.

وتشمل العلامات التجارية للشقق الفندقية المزودة بالخدمات والفنادق التي تملكها الشركة: علامة أسكوت ذا ريزدينس، ذا كريست كولكشن، سمرست، كويست، سيتادينز، ليف، بريفيرينس، فيرتو، هاريس، سيتادينز كونيكت، فوكس، يلو، فوكس لايت، بوب.

ويقدم برنامج الولاء الفندقي من أسكوت، مكافآت أسكوت ستار، مزايا حصرية لأعضائه عند حجز إقامتهم مباشرةً في فنادق أسكوت المشاركة.

أسكوت، التابعة والمملوكة بالكامل من شركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة، هي الشركة الأولى التي قادت قطاع الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق أسكوت سنغافورة في العام 1984. واليوم، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 30 عامًا من النجاحات في القطاع والجوائز المرموقة والسمعة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.discoverasr.com.

نبذة عن شركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة:

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة في سنغافورة، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار العقاري (REIM) وتتمتّع بحضور قوي في آسيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر2021، بلغت قيمة الأصول العقارية التي هي تحت إدارة كابيتالاند الاستثمارية حوالي 120.8 مليار دولار سنغافوري، بالإضافة إلى 84.3 مليار دولار سنغافوري من الصناديق العقارية المدارة موزعة على ستة صناديق استثمار عقاري مدرجة وصناديق تجارية، و30 صندوقًا خاصًا عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتغطي محفظة الأصول العقارية المتنوعة للشركة مشاريع التطوير المتكاملة وتجارة التجزئة والمكاتب والإقامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل المجمعات التجارية والصناعية واللوجستية ومراكز البيانات.

وتسعى كابيتالاند الاستثمارية إلى توسيع نطاق صناديقها العقارية المدارة وأرباحها من الرسوم من خلال مجموعتها الكاملة من قدرات إدارة الاستثمارات والتشغيل. وبصفتها الذراع التجارية الاستثمارية لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى إمكانيات التطوير وفرص الاستثمار على مستوى المشاريع قيد الإنشاء لدى ذراع التطوير في مجموعة كابيتالاند. ويُعتبر عملها تحت مظلة مجموعة كابيتالاند الراسخة من أهم السمات التي تميز كابيتالاند الاستثمارية عن غيرها من شركات إدارة الاستثمار العقاري.

وكجزء من مجموعة كابيتالاند، تضع كابيتالاند الاستثمارية المحدودة الاستدامة في صميم عملها. وبصفتها شركة عقارية مسؤولة، تساهم أيضًا في دعم الرفاهية البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها حيث تقدم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.capitalandinvest.com