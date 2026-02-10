وكشفت الشركة عن خطط لإطلاق أول مركز خاص لزراعة الأعضاء في الشارقة والإمارات الشمالية، ومركز متطور لإعادة التأهيل الروبوتي في دبي، ومنصة "ثرايف" عبر تطبيق ماي أستر، ونظام متطور لأنظمة المعلومات الصحية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الروبوتات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كشفت أستر دي إم للرعاية الصحية عن مشاريع رائدة قيد التنفيذ، باستثمارات تبلغ مليار درهم إماراتي، تهدف إلى توفير رعاية صحية عالمية المستوى محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية لسكان الدولة.

تُعدّ أستر دي إم للرعاية الصحية واحدة من أكبر وأسرع مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يضم نموذجها المتكامل اليوم 15 مستشفى، و 126 عيادة، و 338 صيدلية في الشرق الأوسط، لخدمة جميع شرائح المجتمع مع التركيز على تقديم رعاية عالية الجودة. وبدعم من تطبيق ماي أستر (myAster)، التطبيق الرائد في المنطقة للرعاية الصحية متعددة القنوات، تعمل المجموعة على توسيع نطاق خدماتها لتشمل 75 مليون شخص سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنةً بـ 17.6 مليون شخص حالياً. وبالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، تعمل الشركة على توسيع نطاق أعمالها في المملكة العربية السعودية من خلال استثمار ملتزم بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في المستشفيات والعيادات والصيدليات والصحة الرقمية.

وفي معرض تعليقه على خطط أستر الطموحة، قال الدكتور آزاد موبين، المؤسس ورئيس مجلس إدارة أستر دي إم للرعاية الصحية: "على مدى أربعة عقود تقريباً، استرشدت أستر بهدف واحد، ألا وهو توفير رعاية صحية عالية الجودة لكل مجتمع نخدمه. ويعكس إعلان اليوم التزامنا الراسخ تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي لطالما دافعت عن الابتكار والتميز ووضع المريض في صميم الرعاية الصحية. ومن خلال هذه المشاريع، نعمل على تعزيز القدرات المحلية، وتقريب العلاجات المتقدمة من المرضى، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأجل بأن تصبح مركزاً عالمياً للرعاية الصحية، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لشركائنا مثل شركة فجر كابيتال ومجموعة المستثمرين الذين آمنوا برؤيتنا ودعمونا في مسيرتنا عبر المنطقة."

وخلال كلمتها في معرض الصحة العالمي 2026، صرّحت السيدة أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، قائلةً: "سيُحدد مستقبل الرعاية الصحية بالإمكانات الطبّية المتقدمة والتكامل الرقمي الذكي، والإمارات العربية المتحدة تقود مسيرة هذا التحول. لا يقتصر مشروعنا الذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي على إضافة أسرّة أو بنية تحتية فحسب، بل يهدف إلى تمكين مسارات رعاية عالمية المستوى محلياً، مدعومة بالتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة وتجربة متكاملة للمريض. وتُعد المستشفيات الجديدة، وثلاث منصات جراحة روبوتية جديدة تُضاف إلى الشبكة الحالية، ومركز إعادة التأهيل الروبوتي المتطور الذي يضم 18 روبوتاً فائق التخصص، وأول مركز خاص لزراعة الأعضاء المتعددة في الشارقة، أمثلةً قليلة على المشاريع التي ستساعدنا على البقاء في طليعة تلبية احتياجات المرضى المتغيرة باستمرار وتحسين النتائج؛ بينما نواصل العمل مع الحكومة والشركاء لإعادة تعريف معايير القطاع."

توسعة كبيرة في الإمارات: مستشفيان جديدان وتوسعة مستشفى أستر القصيص

أعلنت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية عن خطط لافتتاح مستشفيين جديدين متعددي التخصصات في دبي، أحدهما في استوديو سيتي والآخر في ديسكفري جاردنز، ما يضيف أكثر من 250 سريراً إلى الطاقة الاستيعابية الحالية للمجموعة في الإمارات، والتي تبلغ حوالي 920 سريراً. ومن المتوقع أن تخدم هذه المرافق الجديدة، عند تشغيلها، أكثر من 560 ألف مريض إضافي سنوياً، وأن توفر أكثر من 675 فرصة عمل جديدة في قطاع الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، توجد خطط لتوسيع مستشفى أستر في القصيص من خلال مبنى ملحق جديد. سيضيف هذا التوسع 122 سريراً تشغيلياً، مما يعزز مركز أستر للتميز في طب الأورام والتخصصات الأخرى ذات الطلب العالي. ويتوقع أن يستثمر المشروع 300 مليون درهم إماراتي، وأن يبدأ تشغيل المنشأة الموسعة بحلول نهاية عام 2028.

مركز ميدكير لزراعة الأعضاء - أول مركز خاص لزراعة الأعضاء في الشارقة والإمارات الشمالية

حصلت الشركة على الموافقة لإنشاء أول مركز لها لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتولى مستشفى ميدكير في الشارقة تشغيل المركز، الذي سيجمع نخبة من الخبراء الدوليين وفرقاً طبية متعددة التخصصات وبنية تحتية عالمية المستوى لتقديم رعاية متقدمة في مجال زراعة الأعضاء، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز قدرة دولة الإمارات على توفير العلاج المتخصص والمعقد محلياً.

المركز المتقدم لإعادة التأهيل بالروبوتات في دبي

بعد النجاح الذي حققه مركز أستر الرفاعة المتقدم لإعادة التأهيل بالروبوتات في مسقط، تُطلق أستر هذا المركز في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتمتع بخبرة دولية راسخة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية وحركية حادة على استعادة قدرتهم على الحركة، وسيضم 18 جهازاً روبوتياً، بما في ذلك تقنيات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مثل الهياكل الخارجية الروبوتية وأنظمة التفاعل بين الدماغ والحاسوب وعلاجات التعديل العصبي وحلول متقدمة لإعادة تأهيل المشي والأطراف العلوية. كما سيدعم المركز التعافي القائم على المرونة العصبية للحالات العصبية وحالات العمود الفقري والحالات المرتبطة بالسكتة الدماغية والحالات التي تؤثر على الحركة. هذا وسيتمكن المرضى في الإمارات من الحصول بسهولة على العلاج المتقدم محلياً دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.

سيضم المركز أيضاً مركزاً متطوراً لإعادة التأهيل العصبي للأطفال، هو الأول من نوعه، وهو مخصص لدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط والشلل الدماغي والإعاقة الذهنية، وغيرها من حالات النمو العصبي. ويعتمد المركز على نماذج إعادة تأهيل مثبتة دولياً، وسيقدم منظومة مستقبلية تجمع بين رسم الخرائط المعرفية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعلم التفاعلي القائم على الواقع الافتراضي، ومنصات تدريب الدماغ الرقمية، وتقنيات تعديل الأعصاب المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى جانب العلاجات التنموية المنظمة.

العلاج المتقدم، والجراحات الروبوتية، والتميز الطبي

أصبح مستشفى ميدكير أول مستشفى في العالم يعالج مريضاً دولياً باستخدام إيتفيزما (Itvisma)، وهو علاج جيني ثوري لعلاج ضمور العضلات نخاعي المنشأ. كما أعلنت المجموعة عن تعزيز قدراتها في مجال الجراحة الروبوتية، فبينما تم إدخال منصات الجراحة الروبوتية مثل دافنشي سابقاً في جميع أنحاء الشبكة، تُقدم الشركة الآن أحدث طراز لتمكين إجراء عمليات جراحية دقيقة بأقل قدر من التدخل الجراحي.

ولا تزال مراكز التميز التابعة لأستر، في تخصصات مثل طب القلب وأمراض الجهاز الهضمي والمسالك البولية وجراحة العظام والعمود الفقري وطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة تحظى بالتقدير لنتائجها السريرية المتميزة ومرافقها عالمية المستوى وابتكاراتها الطبية المتقدمة، والتي يقدمها أطباء رائدون معروفون بوضع معايير جديدة في رعاية المرضى.

تطبيق ثرايف (Thrive) من ماي أستر myAster - تحليل متطور لـ 100 مؤشر حيوي للصحة الوقائية

يقدم تطبيق ماي أستر تقييماً شاملاً للصحة الوقائية، مدعوماً باختبار 100 مؤشر حيوي، ومصمماً للارتقاء بالرعاية الصحية من مجرد فحوصات دورية إلى نهج استباقي وشخصي للعافية. ومن خلال تحليل المؤشرات الحيوية في صحة الدم ووظائف القلب والتمثيل الغذائي والهرمونات والالتهابات والتغذية كنظام متكامل، يساعد تطبيق ثرايف في تحديد المؤشرات المبكرة والاختلالات المحتملة قبل ظهور الأعراض. ​​تتم مراجعة النتائج من قبل أطباء مؤهلين، وتُقدم عبر منصة ماي أستر الرقمية، مما يُمكّن الأفراد من فهم صحتهم بشكل أفضل واتخاذ إجراءات وقائية مدروسة لتحقيق صحة جيدة على المدى الطويل.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحول الرقمي

تولي أستر أولوية قصوى للتشخيصات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتزويد أطبائها وكوادرها الطبية بأفضل الأدوات لتقديم خدمات أفضل للمرضى. ويُعد جهازا "كاردو إكسبلورر" و"إير دوك" من ميدكير مثالين على التشخيصات المتقدمة التي تم إدخالها لمساعدة المرضى على الكشف المبكر عن المؤشرات الحيوية للأمراض واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. وبالمثل، تبحث الشركة سبل تطبيق نظام معلومات صحية موحد لتوفير تجربة سلسة للمرضى في جميع مرافقها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية.

أبرز فعاليات مشاركتنا في معرض الصحة العالمي 2026

عرضت صيدليات أستر هذا العام، في معرض الصحة العالمي 2026، 38 علامة تجارية من 15 دولة، إلى جانب وحدات أعمال رئيسية تشمل ميدكير، ومستشفيات وعيادات أستر، وأستر للبصريات، وتطبيق ماي أستر. وكان من أبرز فعاليات مشاركة صيدليات أستر إطلاق سبع علامات تجارية جديدة في الإمارات العربية المتحدة. ومن بين هذه العلامات، قدمت أستر علامة NDL، وهي علامة تجارية رائدة في مجال التغذية الرياضية، مدعومة من رافائيل نادال، مسجلةً بذلك أول توسع للعلامة من إسبانيا إلى سوق الإمارات. ويأتي هذا بعد افتتاح وجهة أستر الجديدة للعافية في ذا بوينت بمارينا، حيث يمكن للزوار التسوق والاستشارة وتجربة منتجاتهم الصحية قبل الشراء. وتعكس هذه الإنجازات التزام أستر المستمر بتقديم أحدث الابتكارات العالمية في مجالات الصحة والعافية وأسلوب الحياة إلى الإمارات، مما يعزز خيارات المستهلكين ويشجع على حياة صحية.

ومن خلال التوسع المستمر، والتكامل الرقمي، والتركيز القوي على العافية والرعاية الوقائية، تواصل أستر دي إم للرعاية الصحية بناء منظومة رعاية صحية متطورة ومستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي. تُعد شركة أستر دي إم للرعاية الصحية ثاني أكبر شركة لتقديم الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة وفقًا لـمنظمة أعمال الرعاية الصحية الدولية (HBI)، بينما برزت شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في الهند كثالث أكبر شركة في الهند بعد اندماجها مع مجموعة كواليتي كير بقيادة بلاكستون.

نبذة عن شركة أستر دي إم للرعاية الصحية – منطقة حرة ذ. م. م.

تأسست شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في ستة بلدان في المنطقة. كما تلتزم أستر برؤية توفير رعاية صحية يسهل الحصول عليها وعالية الجودة، من الخدمات الأولية إلى الخدمات الرباعية، مع وعدها "سنعتني بك جيداً". ومن خلال نموذج رعاية صحية متكامل وقوي يشمل 15 مستشفى وَ 126 عيادة وَ 338 صيدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم أستر جميع شرائح المجتمع من خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر "Aster" وميدكير "Medcare" وآكسيس "Access". كما تستمر الأعمال في التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى وتوفير رعاية صحية عالية الجودة عبر القنوات العادية والرقمية والتي تشمل إطلاق أول تطبيق فائق في المنطقة في قطاع الرعاية الصحية، ألا وهو تطبيق ماي استر (myAster).

