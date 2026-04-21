أبوظبي، في طليعة الرعاية الصحية القابلة للنشر، تعيد شركة أسبن الطبية تعريف طريقة تقديم الرعاية في بيئات الأزمات من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والخبرة الميدانية لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية تحت الضغط.

تواجه أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الساخنة حول العالم ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة الصراعات والنزوح والطوارئ الصحية العامة. وفي هذه البيئات الصعبة، تستجيب أسبن الطبية عبر قدرات الرعاية الصحية القابلة للنشر بسرعة، وفرق طبية طارئة، وخبرة ميدانية تضمن استمرارية الرعاية عند الحاجة إليها بشدة. واعترافاً بهذه الجهود، تم تكريم أسبن الطبية بجائزة الريادة في الأثر العالمي لعام 2025 من جمعية العمليات الاستقرارية الدولية (ISOA) لأدائها الاستثنائي في تقديم خدمات الرعاية الصحية في واحدة من أكثر البيئات تحدياً في العالم في هايتي.

تجمع أسبن الطبية بين السرعة والحجم والمرونة:

النشر السريع للوحدات الطبية

مستشفيات ميدانية نموذجية مصممة وفق الاحتياجات المحلية

فرق سريرية متخصصة لخدمة المجتمعات النائية

تدريب القوى العاملة والتخطيط لاستمرارية العمليات

كما تستثمر أسبن الطبية في بنية لوجستية قوية وشراكات محلية لتمكين التعبئة السريعة في بيئات معقدة وذات موارد محدودة.

ولتلبية التحديات المتطورة في بيئات الأزمات والصراع، تطور أسبن الطبية أيضاً ابتكارات جاهزة للميدان تعزز الاستجابة الطارئة والرعاية في الخطوط الأمامية. ومن الأمثلة على ذلك جهاز RAVIS (نقالة التفريغ والحرارة والتحريك عن بُعد)، المصمم لدعم الإخلاء الآمن والفعال للضحايا في البيئات عالية المخاطر، بما في ذلك المناطق التي تواجه تهديدات الطائرات المسيرة مثل أوكرانيا. يتوافق RAVIS مع كل من المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) وأنظمة الإخلاء الطبي التقليدية، مما يساعد على ضمان تقديم العلاج في الوقت المناسب واستمرارية الرعاية في بيئات العمليات المعقدة. وقد تم الاعتراف بهذا الحل في تحدي الابتكار لحلف الناتو لعام 2025 في لندن، حيث تم اختيار أسبن الطبية ضمن أفضل 10 متأهلين نهائيين من بين 175 مشاركة دولية.

متماشية مع الأولويات العالمية

يعكس نهج أسبن الطبية دعوة منظمة الصحة العالمية إلى الاستجابات الدولية المنسقة، وأنظمة الرعاية الصحية المرنة، والوصول العادل إلى الرعاية. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع المنظمات الدولية والحكومات، تُسرّع أسبن الطبية من تقديم الرعاية الصحية الحيوية، لضمان رعاية ليست فعّالة فحسب، بل مستدامة ومرنة أيضاً.

وأكدت كلير ويستبروك-كير، المدير العام لشركة أسبن الطبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أهمية هذا النهج قائلة: «الاستجابة السريعة تنقذ الأرواح، لكن الأثر الدائم يعزز أنظمة الرعاية الصحية. نحن نقوي أنظمة الرعاية الصحية المحلية، ونزود العاملين في الرعاية الصحية بالقدرات التي يحتاجونها، ونضمن تقديم الرعاية للمجتمعات التي هي في أمسّ الحاجة إليها.»

تستمر أسبن الطبية في كونها شريكاً موثوقاً للحكومات والوكالات الإنسانية، حيث توفر حلول رعاية صحية قابلة للنشر تحافظ على سلامة المجتمعات ومرونة الأنظمة في مواجهة الأزمات المستمرة.

عن أسبن الطبية

أسبن ميديكال هي مزود عالمي للحلول الصحية لخدمة مجموعة متنوعة من العملاء في الحكومات والمنظمات غير الحكومية والوكالات العالمية والقطاع الخاص. تُعد الشركة رائدة عالمياً في تقديم الحلول الصحية في أي بيئة، لا سيما تلك التي تكون نائية أو صعبة أو قليلة الموارد. تشمل خدماتها إدارة وبناء البنية التحتية الصحية، وخدمات الإسعاف الجوي والاسترجاع الطبي، وصحة القوى العاملة والوظيفية، والتقنيات الصحية، والاستجابة الإنسانية والكوارث، والإمدادات الطبية، والتدريب، والخدمات الاستشارية.

في عام 2012، تعاونت أسبن ميديكال مع شرطة أبوظبي لإطلاق خدمة "الإسعاف الوطني". وفي عام 2014، وسعت حكومة الإمارات الخدمة لتشمل إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة. وكانت هذه أول شراكة من نوعها مع شركة أسترالية تساهم في تطوير نماذج جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الخليج الأوسع.

في عام 2015، بدأت الشركة بتقديم خدمات الإسعاف الطبي الطائر (HEMS) لجميع الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك). أسبن ميديكال هي المنظمة التجارية الوحيدة في العالم التي حصلت على شهادة من منظمة الصحة العالمية (WHO) كفريق طبي طارئ للتعامل مع تفشيات الأمراض المعدية وعمليات الجراحة الطارئة.

بوصفها شركة حاصلة على شهادة B Corp، تؤمن أسبن ميديكال بشغف باستخدام الأعمال التجارية كقوة للخير في كل ما تقوم به، وأينما تعمل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aspenmedical.com

