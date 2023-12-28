جدة: كشفت «أرويا كروز»، أول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، التابعة لشركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، عن أول سفينة سياحية ضمن أسطولها.

يبلغ طول السفينة 335 مترًا، وهي حالياً في طور التحديث الشامل بتصميم فريد ذي جودة عالية يتناسب مع الذوق العربي. تضم السفينة 19 سطحًا متنوعًا و1,682 كبينة بتصاميم مبتكرة، لتقدم مفهومًا جديدًا وتجربة مميزة لقضاء العطلات والإجازات في المنطقة.

أُطلقت «أرويا كروز» في عام 2023، كأول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، بتصميم فريد يلبي طموحات الأسواق العربية، مع التركيز على ما يبحث عنه المواطنون والمقيمون والسياح الإقليميون أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، ابتداءً من التصاميم المبتكرة للكبائن والأجنحة، وبرامج الفعاليات الملائمة لمختلف الفئات والأعمار، وصولًا إلى العناية الفائقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستُقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.

وبهذه المناسبة، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "نفخر بالإبحار إلى السنة الجديدة بالتزامن مع الكشف عن أول سفينة سياحية تابعة لخط «أرويا كروز». ويمثل هذا الإعلان إنجازًا آخر لـ «كروز السعودية» ضمن مساعيها في تأسيس قطاع رائد في مجال الرحلات البحرية السياحية في المملكة، مع تقديم تجارب جديدة للمواطنين والمقيمين لقضاء إجازاتهم في المملكة. ونتطلع إلى استقبال أول الركاب على متن السفينة".

والجدير بالذكر أن سفينة «أرويا كروز» ستبدأ رحلاتها من مدينة جدة في عام 2024.

#بياناتشركات

- انتهى -

كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

حول أرويا كروز

تم إطلاق أرويا كروز في شهر يونيو من العام 2023 كإدارة منفصلة تابعة لـ كروز السعودية؛ وهي مملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. يدار خط الكروز العربي للرحلات البحرية المتميز أرويا كروز، كوحدة أعمال منفصلة مع فريق إداري وتشغيلي مستقل مقره جدة.

تم إطلاق أرويا كروز تماشياً مع رؤية 2030 وأهداف المملكة العربية السعودية في أن تصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية بحلول عام 2030. تهدف أرويا كروز إلى توفير تجارب استثنائية على مدار العام مصممة خصيصاً للمواطنين السعوديين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.