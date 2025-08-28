جدة : أعلنت «أرويا كروز»، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، والتابعة لشركة «كروز السعودية»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق موسمها الجديد في البحر الأحمر اعتبارًا من سبتمبر المقبل، من مينائها الرئيس في جدة، وذلك بعد اختتام موسمها الأول في البحر الأبيض المتوسط، الذي شهد إقبالًا واسعًا من الضيوف من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الذي حققته «أرويا كروز» في موسمها الأول بالبحر الأبيض المتوسط، حيث استقبلت سفينة "أرويا" ما يزيد على 20 ألف ضيف على متن رحلات شملت أبرز الموانئ التركية والجزر اليونانية، إضافةً إلى مدينة الإسكندرية في مصر. ويُختتم الموسم الحالي برحلة خاصة تمتد لثماني ليالٍ، تنطلق من إسطنبول إلى جدة في 12 سبتمبر، مرورًا بكوشاداسي وبودروم في تركيا، ثم قناة السويس وشرم الشيخ في مصر، تمهيدًا لإطلاق موسم البحر الأحمر الجديد.

وينطلق موسم البحر الأحمر في 20 سبتمبر المقبل، عبر رحلات متنوعة تتراوح مدتها بين ثلاث وأربع وخمس ليالٍ، تشمل شاطئ "صبا" في جزيرة جبل الصبايا، وعددًا من الوجهات المصرية المميزة مثل سفاجا (الغردقة) وشرم الشيخ، إضافةً إلى مسار جديد يضم مرسى علم.

وللمرة الأولى، سيتمكّن ضيوف «أرويا كروز» من بدء رحلات مختارة من ميناء سفاجا في مصر، بما يمنحهم مرونة أكبر في خيارات السفر وإمكانية الصعود مباشرة من الساحل المصري.

وتمثل هذه الرحلات خيارًا متكاملًا يُلبي تطلعات الضيوف الإقليميين الباحثين عن إجازات قصيرة، والزوار الدوليين الراغبين في استكشاف البحر الأحمر بما يزخر به من سواحل خلابة ومعالم ثقافية، في تجربة تُجسّد الكرم العربي وحفاوة الضيافة السعودية، وتعكس الطابع الأصيل الذي تتميز به «أرويا كروز» في البحر والبر على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال رئيس «أرويا كروز»، د. يورغ رودولف: "يُمثل إطلاق موسمنا الأول في البحر الأبيض المتوسط إنجازًا مهمًا لـ«أرويا كروز»، حيث استقبلنا ضيوفًا من مختلف دول العالم. ومع إطلاق موسمنا الجديد في البحر الأحمر، نعزز هذا النجاح من خلال رحلات جديدة تُبرز مقومات البحر الأحمر الطبيعية والثقافية، وتجسّد الضيافة العربية الأصيلة. ونؤكد التزامنا بتقديم رحلات نوعية تتيح للضيوف تجارب مميزة، سواء كانت هذه تجربتهم الأولى في الإبحار معنا أو كانوا من الضيوف المبحرين معنا من جديد".

للمزيد من المعلومات حول رحلات أرويا كروز أو الحجز، يمكنكم زيارة الموقع الآتي: www.aroya.com/ar

حول أرويا كروز

تم الإعلان عن "أرويا كروز" لأول مرة في يونيو 2023 كوحدة أعمال مستقلة تابعة لشركة "كروز السعودية"، وهي مملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة. تم إطلاق "أرويا كروز" تماشيًا مع رؤية 2030 وخطط المملكة لتصبح وجهة سياحية عالمية معترف بها. وتعد "أرويا كروز" أول خط رحلات بحرية سياحية عربي، وتعيد تعريف معنى قضاء العطلات في المملكة العربية السعودية. تقدم السفينة "أرويا"، التي تعد الأولى في أسطول "أرويا كروز"، تجربة عربية متميزة لضيوفها من المواطنين والمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. تحتوي السفينة عبر 19 طابقاً على 1,678 كابينة، و20 مرفقاُ ترفيهيًا، و29 مطعمًا، بالإضافة إلى صالات ومقاهي، ومركز صحي، ونادٍ للأطفال. ستنطلق "أرويا" في رحلتها الأولى في ديسمبر 2024.

للمزيد من المعلومات حول أرويا كروز، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني الآتي: aroya@wearelotus.co.uk

-انتهى-

#بياناتشركات