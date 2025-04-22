رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أرضي للتطوير العقاري"، أحدث الشركات الوافدة إلى السوق العقاري المزدهر في دولة الإمارات، عن انطلاقتها الرسمية من خلال الكشف عن مشروعها الرائد "أرضي- جزيرة المرجان" – الوجهة متعددة الاستخدامات و من أضخم المشروعات من حيث المساحة على جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

يعد "أرضي- جزيرة المرجان"، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 2.5 مليون قدم مربعة، مشروعًا رائدًا بتكلفة xxx مليار درهم تم تصميمه ليصبح واجهة جاذبه . ويجمع المشروع بين أسلوب الحياة الفاخر والضيافة والتجزئة والترفيه، حيث يضم وحدات سكنية فاخرة ذات علامات تجارية ومزودة بالمرافق والخدمات، ومنازل تاون هاوس، وفيلات خاصة، بالإضافة إلى فندق فاخر وممشى مميز يضم ماركات عالمية فريدة من المطاعم والمحلات ، ومرافق ترفيهية متنوعة لنمط حياة عصري ومتكامل — كل ذلك ضمن بيئة ساحلية متطورة ومترابطة.

وبهذه المناسبة، قال روميو عبدو، مؤسس شركة "أرضي للتطوير العقاري": "أسّسنا شركة ’أرضي‘ برؤية تتجاوز حدود الفخامة، لنصمم مجتمعات توفر الراحة، والأناقة، والارتباط الحقيقي بين الناس. ويشكّل النمو المتسارع لرأس الخيمة كمركز عالمي للضيافة والاستثمار منصة مثالية للانطلاق. ونعتزم من خلال مشروع ’أرضي جزيرة المرجان‘، أن نأتي بأسلوب حياة ساحلي يرتكز على الابتكار، والمعيشة الشاطئية، وتجارب عالية المستوى".

من جانبه، قال فيشال ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة "أرضي للتطوير العقاري": "يعد مشروع ’أرضي جزيرة المرجان‘ ليس مجرد تطوير عقاري، بل وجهة مطلة على الواجهة البحرية تم تصميمها لتمزج بين أسلوب الحياة والعمل والترفيه والتواصل المجتمعي. ويعتبر أول مشروع من نوعه متكامل – والأكبر على جزيرة المرجان – يجمع بين أسلوب الحياة العصري في الجزر، والمناطق التي يمكن المشي فيها، والمرافق المصممة بعناية، والتجارب الترفيهية الغامرة. وبفضل الإطلالات البانورامية على البحر، والوصول المباشر إلى الشاطئ، والتركيز على الجودة والتفاصيل والروابط الاجتماعية العميقة، نضع معيارًا جديدًا للمجتمعات الساحلية التي توفر قيمة مستدامة للسكان والزوار والمستثمرين على حد سواء".

وبدوره، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة ’أرضي للتطوير العقاري‘ إلى جزيرة المرجان التي تمثل وجهة الحياة العصرية الفاخرة في رأس الخيمة، من خلال إطلاق مشروع ’أرضي جزيرة المرجان‘. لا شك أن هذا المشروع الحيوي سيسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار. وتعد مشاريع التطوير المتكاملة على غرار هذا المشروع من الركائز الأساسية لتحقيق رؤيتنا نحو بناء مجتمعات مستدامة وعالية الجودة تجذب السياح والمستثمرين والسكان المحليين والعالميين وتلبي تطلعاتهم في نمط حياة يتسم بالرقي والفخامة".

وتواصل جزيرة المرجان، التي تجمع بسلاسة بين التضاريس الفريدة والمرافق ذات المستوى العالمي، جذب المستثمرين والمقيمين المتميزين الذين يبحثون عن تجارب حصرية وغامرة.

وقد تم تصميم مشروع "أرضي جزيرة المرجان" بعناية ليجسد أسلوب الحياة العصري في الجزر، حيث يوفر مساحات خضراء تفاعلية، وشوارع مخصصة للمشاة، ومجموعة شاملة من تجارب الصحة والترفيه والتسوق. ويتيح المشروع وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، وإطلالات خلابة على البحر، وارتباطاً وثيقاً بالطبيعة الساحلية. ويمكن للسكان والزوار الاستمتاع بتجارب تناول الطعام الفاخرة، وخدمات ضيافة عالمية، ومناطق مخصصة للرفاهية الصحية، إلى جانب تجارب فريدة تشمل الترفيه العائلي، والألعاب، والأنشطة البحرية ضمن بيئة موحدة وغامرة.

وبتركيز قوي على الاستدامة، والتقنيات الذكية، والبنية التحتية المرنة المتقدمة، يمثل مشروع "أرضي جزيرة المرجان" وجهة شاملة وحيوية مصممة للمستقبل، تعيد تعريف مفهوم الحياة الساحلية الراقية.

حول شركة أرضي للتطوير العقاري:

أرضي للتطوير العقاري هي شركة عقارية من الجيل الجديد تركز على بناء مجتمعات متكاملة تنسجم فيها التصاميم العصرية مع الوظائف ونمط الحياة. وتسعى أرضي لإعادة تعريف الفخامة الحديثة من خلال تقديم بيئات مخططة بعناية تعزز التواصل، والإبداع، والراحة.

ويُعد مشروعها الرائد "أرضي جزيرة المرجان" خطوة جريئة نحو أسلوب حياة ساحلي متكامل — كونه أكبر مشروع تطويري على جزيرة المرجان — حيث يدمج بين السكن، والضيافة، والتجزئة، والترفيه في وجهة واحدة شاملة تطل على الواجهة البحرية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ardeedevelopments.com.

نبذة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي المسؤولة عن إقامة عدد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة. ومن خلال تكليفها بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، يتمثل نهج "مرجان" في التخطيط الاستراتيجي في الاستفادة من الأصول والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة ووضع الأسس التي ستقوم عليها التوسعات المستقبلية للإمارة. وتسعى "مرجان" من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي في رأس الخيمة، لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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