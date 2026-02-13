وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم غير ملزمة لمساعدة أرامكو السعودية على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة. وتهدف هذه المبادرات، بدعم من مايكروسوفت، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لأرامكو السعودية.

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع مايكروسوفت، تخطط أرامكو السعودية لاستكشاف مجموعة من الحلول الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على تقنيات (Microsoft Azure) للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "تسعى أرامكو السعودية إلى قيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة من خلال بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية. وبالتعاون مع مايكروسوفت، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة".

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، السيد براد سميث: "يمثّل هذا التعاون خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع أرامكو السعودية، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع. وينصب تركيزنا على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة. وبصفتها رائدة عالميًا في قطاع الطاقة، تمتلك أرامكو السعودية فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم:

السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خارطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة مايكروسوفت، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف أرامكو السعودية في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.

الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال أرامكو السعودية العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.

إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في المملكة والمتعاونين في القطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في المملكة.

الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع الصناعي من خلال التطوير المشترك وتسويق الأنظمة التشغيلية لقطاع الطاقة التي تضع معايير جديدة للتميّز وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تبحث أرامكو السعودية ومايكروسوفت عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة. ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس. وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة مايكروسوفت، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.

