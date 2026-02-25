دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن إنجاز استراتيجي بارز ضمن رؤيتها طويلة الأمد، تمثّل في إطلاق بنية بيانات عالمية جديدة قائمة على نهج "الذكاء الاصطناعي أولًا". وتم تطوير هذه المنصة الموحّدة بالاعتماد على جوجل كلاود، لتؤسس نموذج "مصدر واحد للحقيقة" عبر شبكة أرامكس العالمية، بما يسد الفجوة بين العمليات اللوجستية المعقّدة والذكاء التشغيلي الفوري القابل للتنفيذ.

وتُعد هذه المبادرة ركيزة أساسية في التزام أرامكس بقيادة قطاع الخدمات اللوجستية من خلال السرعة، وذكاء البيانات، والارتكاز إلى احتياجات العملاء. وتعمل أرامكس، من خلال الانتقال من البنية التحتية التقليدية إلى هيكلية Lakehouse حديثة، على إضفاء الطابع المؤسسي على قدراتها في إدارة البيانات، بما يضمن الدقة والمرونة التشغيلية على نطاق واسع.

ويستند هذا التحول إلى ثلاثة مرتكزات استراتيجية رئيسية تهدف إلى تعزيز الأداء التشغيلي عبر حضور أرامكس في أكثر من 70 دولة. فمن خلال التركيز على تسريع وتيرة معالجة البيانات، تضمن الشركة كفاءة تشغيلية عالية وتسليماً سريعاً للرؤى والتحليلات على مستوى العالم. ويدعم ذلك نهج مرن يمكّن المؤسسة من التكيّف مع المتغيرات السوقية والتوسع بسلاسة. وفي المحصلة، تتيح هذه القدرات توفير رؤى تحليلية أكثر دقة، بما يمكّن الإدارة التنفيذية من اتخاذ قرارات مدروسة استناداً إلى بيانات آنية.

ولا يقتصر البرنامج على التحديث التقني فحسب، بل يُسهم في تحقيق نتائج استراتيجية تعيد تعريف آلية عمل أرامكس. فمن خلال ترسيخ نموذج "مصدر واحد للحقيقة"، تضمن أرامكس اعتماد جميع إداراتها وأقسامها، بدءاً من عمليات التوصيل للمرحلة الأخيرة وصولاً إلى الاستراتيجية المؤسسية، على قاعدة بيانات موثوقة ومتكاملة. ويعزز هذا الاتساق مستويات الثقة المؤسسية عبر توفير رؤى شفافة وخاضعة للحوكمة تدعم اتخاذ القرار بثقة عبر مختلف وحدات الأعمال.

ويجري تنفيذ المشروع وفق نهج مرحلي مدروس، بما يضمن استمرارية العمليات وتعزيز مرونتها مع التوسع عبر شبكة أرامكس العالمية. كما تم تصميم البنية التقنية لتكون جاهزة للمستقبل، وقادرة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعقدة ومعايير توطين البيانات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها الشركة.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت فرانسواز روسو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أرامكس: "تُعد البيانات الوقود المحرّك للخدمات اللوجستية الحديثة، غير أن قيمتها الحقيقية تكمن في كيفية توظيفها. ومن خلال تطوير هيكلية Lakehouse قائمة على الذكاء الاصطناعي أولاً، فإننا لا نكتفي بتحديث بنيتنا التقنية، بل نمكّن فرقنا للتنبؤ والتكيّف وتسريع وتيرة الإنجاز على نحو غير مسبوق. وتشكل هذه المنصة الأساس لرؤيتنا بأن نصبح قوة لوجستية مدفوعة بالتكنولوجيا، قادرة على التعامل مع التحديات بدقة ومرونة عاليتين".

من جانبه، قال زياد جمّال، مدير عام جوجل كلاود في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاد الشام وشمال إفريقيا: "تُرسي أرامكس معياراً جديداً لسلاسل التوريد العالمية. ونحن فخورون بتوفير البنية التحتية السحابية وأساس الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي يمكّن أرامكس من أتمتة القرارات المعقدة وتحويل البيانات إلى ميزة تنافسية استراتيجية مستدامة".

-انتهى-

#بياناتشركات