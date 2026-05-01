دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم، أن أمادو ديالو قد تسلّم رسمياً مهامه بصفة رئيس تنفيذي للمجموعة، وذلك اعتباراً من 1 مايو 2026.

ويعدّ هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة أرامكس، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تنفيذ استراتيجية "Accelerate28"، الهادفة إلى تعزيز أعمالها الأساسية، والارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع قدراتها عبر الأسواق الرئيسة للنمو.

وفي هذا الإطار، قال شادي ملك، رئيس مجلس إدارة أرامكس: "يسعدنا أن نرحّب بالرئيس التنفيذي الجديد للشركة في هذه المرحلة المحورية من مسيرة النمو والتطور التي نشهدها. وبفضل سجله الحافل بالتميّز التشغيلي، والقيادة الملهمة، والنهج المبتكر الذي يضع العملاء في مقدمة الأولويات، يتمتع أمادو ديالو بالخبرة والرؤية اللازمتين لمواصلة ترسيخ مكانة أرامكس وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أؤكّد ثقتنا الكاملة بقدرته على دفع عجلة النمو المستدام، والارتقاء بكفاءة خدماتنا، وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا. ونحن على يقين بأن أرامكس، تحت قيادة أمادو، ستواصل ترسيخ أسسها القوية، واستشراف آفاق أوسع من الفرص في الأسواق الإقليمية والعالمية."

يتمتع أمادو ديالو بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، إلى جانب سجلّ متميّز في قيادة العمليات واسعة النطاق ودفع جهود التحوّل في الأسواق الرئيسة.

وبهذه المناسبة، قال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس: "يشرّفني أن أنضمّ إلى أرامكس في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها. سنعمل معاً على ترسيخ بيئة عمل تقدّر أفكار وآراء الجميع، ما يُمكّن كوادرنا من بلوغ أعلى درجات الكفاءة والتميّز في الأداء، وسيبقى التزامنا بأن يكون العميل في صميم عملنا هو البوصلة التي توجّهنا، فيما نواصل تطوير خدماتنا ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية".

وأضاف: "خلال المرحلة المقبلة، سنمضي قدماً في البناء على الدعائم الراسخة لأرامكس، عبر تعزيز التميّز التشغيلي، وتطوير قدراتنا الرقمية، وتحسين تجربة العملاء الشاملة. كما سنركّز على استكشاف آفاق جديدة للنمو، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا".

وأعربت أرامكس عن تقديرها لنيكولاس سيبويه، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، حيث أظهر قيادة قوية أسهمت في تسريع وتيرة التحوّل وتعزيز الزخم في مختلف أعمال الشركة.

ومع استمرار أرامكس في رحلة التحول، تؤكّد الشركة التزامها بتحقيق أداء مستدام عبر خطوط أعمالها الأساسية، مع مواصلة الاستثمار في الابتكار، وتحسين كفاءة الشبكة، وتطوير الحلول المدعومة بالتكنولوجيا، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام طويل الأمد.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نمواً سريعاً لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005) من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على 70 دولة في جميع أنحاء العالم وتوظّف أكثر من 16,000 خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع قطاعات أعمال رئيسة تضمن نطاق عمليات واسعاً ومتنوعاً وتوفر عروض خدمات شاملة تلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء، وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا، نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات. ونلتزم بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، لذلك نسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ونحرص على مواءمة جهودنا مع مستهدفات العمل المناخي العالمية ودمج الممارسات المستدامة عبر عملياتنا كافة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com.

#بياناتشركات