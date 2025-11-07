دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أرامكس، المزود العالمي الرائد لحلول النقل والخدمات اللوجستية، عن استئناف خدمات التوصيل إلى الجمهورية العربية السورية بعد توقفٍ دام أكثر من عقدٍ من الزمن. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام أرامكس بإعادة بناء شبكات النقل والتجارة عبر الحدود، ودعم جهود الاندماج الاقتصادي في منطقة المشرق العربي.

وشهدت العاصمة السورية دمشق وصول أول شحنة لأرامكس بعد أكثر من عشر سنوات، في محطةٍ تُعدّ إنجازًا بارزًا يؤكد إصرار الشركة على إعادة ربط الأسواق والمجتمعات في المنطقة وخارجها.

ويأتي استئناف الخدمات بعد أشهرٍ من التخطيط الدقيق والتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين والإقليميين، وضمان الجاهزية التشغيلية والبنية التحتية اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المرعية. كما يعزز هذا الإنجاز الدور المحوري لأرامكس في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الترابط الإقليمي.

وقال حسّام البرقوني، نائب رئيس أرامكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "نفخر باستئناف خدماتنا إلى سوريا بعد أكثر من عشر سنوات. هذا القرار المهم يتيح لعملائنا في المنطقة الاستفادة مجددًا من شبكة أرامكس الموثوقة والمتكاملة لإرسال واستلام شحناتهم بسهولة وأمان. كما تجسد هذه الخطوة التزامنا بتقديم حلول لوجستية مرنة قادرة على مواجهة التحديات في المناطق ذات الطبيعة التشغيلية الصعبة. وأودّ أن أتوجه بخالص الشكر إلى فرق العمليات العالمية، وموظفي الميدان، وشركائنا الإقليميين الذين عملوا بإصرار لتحقيق هذا الإنجاز المهم."

ومن خلال استئناف خدماتها، تسعى أرامكس إلى دعم الشركات والأفراد على حد سواء عبر توفير قنوات موثوقة للوصول من وإلى سوريا. ومن المتوقع أن يسهم استئناف الخدمات في تنشيط الاقتصاد المحلي، وإعادة ربط المجتمعات السورية في الداخل والخارج، ودعم جهود إعادة الإعمار الجارية.

ويُعد هذا الإطلاق جزءًا من الجهود الأوسع لأرامكس الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتحقيق الشمول الاقتصادي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق. كما تواصل الشركة الاستثمار في البنية التحتية التشغيلية والتحول الرقمي وقدرات التوصيل الأخيرة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في جميع الأسواق التي تعمل فيها.

وقد استأنفت أرامكس خدمات الشحن السريع إلى سوريا رسميًا في 15 سبتمبر 2025، لتفتتح بذلك مرحلة جديدة في عملياتها الإقليمية، وتُعزّز ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة المشرق والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

