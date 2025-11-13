اختيار نجم اليو أف سي إسلام ماخاشيف أول سفير للعلامة التجارية

العلامات التجارية لمحفظة اللياقة تستهدف استقطاب 100,000 عضو و40 نادي لياقة بحلول 2027

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت أرادَ مؤخراً مجموعة فورماتيف، وهي مجموعة جديدة تجمع باقةً من العلامات التجارية الأكثر تطوراً في مجال اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تصميم فورماتيف لإعادة تعريف تجربة الحركة والأداء والرفاهية، حيث ستدير علامات ويلفِت، وفِت أن جلام، وذا بلاتفورم ستوديوز، وفيتكود تحت منصة واحدة ومتخصصة. وتمثل هذه العلامات التجارية مجتمعة منظومة متكاملة تضم 40,000 عضو عبر 18 نادٍ عالي الأداء، مع هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 100,000 عضو في 40 موقعاً بحلول عام 2027.

وسيتم إطلاق مجموعة فورماتيف رسمياً ضمن فعالية رفيعة المستوى ستقام مساء اليوم في أبراج الإمارات في دبي، حيث لقي الإعلان تقديراً كبيراً من قطاع اللياقة والصحة والعافية في الدولة. وخلال حفل توزيع جوائز سجلّ محترفي التمارين الرياضية (REP)، والذي يمثل أكبر فعالية لجوائز اللياقة البدنية في الإمارات، حصلت مجموعة فورماتيف على ثمانية ألقاب رئيسية، بما في ذلك جائزة (Chain of the Year) وجائزة (Super Club of the Year)، إلى جانب سبعة ألقاب إضافية ضمن فئة الوصيف.

وضمن فعالية الإطلاق، كشفت أرادَ النقاب عن أول سفير لعلامة فورماتيف، وهو محترف الفنون القتالية المختلطة الروسي وبطل اليو أف سي للوزن الخفيف، إسلام ماخاشيف. ويعتبر ماخاشيف وعلى نطاق واسع أحد أفضل الرياضيين في العالم وأحد أفضل المقاتلين على مستوى عدد من الرياضات المختلفة، وهو معروف بدقته المنهجية ومستويات التركيز الاستثنائية وعناصر المثابرة والانضباط. وبصفته سفير العلامة التجارية، سيزور إسلام صالات فورماتيف بشكل منتظم، لأغراض التدريب واللقاء مع المعجبين.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "لقد ارتأينا من خلال هذه الخطوة الجمع بين مفاهيم الرفاهية والابتكار، حيث نشهد طلباً متزايداً من العملاء المميزين وكبار الشخصيات للحصول على تجارب تدريب متخصصة عالية الجودة في كل مكان نعمل فيه. ومن خلال إطلاق فورماتيف، ستعيد أرادَ تعريف تجربة الصالات الرياضية عبر دمج الهندسة المعمارية والابتكار والخبرة لإيجاد بيئات تتكامل فيها الفخامة مع عناصر الأداء. وتعكس طموحاتنا في فورماتيف أهداف أرادَ على النطاق الأوسع لمساعدة الناس على عيش نمط حياة مثرية أكثر صحة وسعادة، وليس في دولة الإمارات فقط ولكن في جميع الأسواق التي ننشط فيها".

وقد بدأ دخول أرادَ إلى قطاع اللياقة البدنية في عام 2021 بعد إطلاق أول نادي متكامل لعلامة ويلفِت في قرية جميرا الدائرية بدبي، مما مثل بداية فصل جديد وجريء من أنماط الحياة النشطة. وتم تعزيز هذه الخطوة في عام 2024 من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على محفظة مجموعة ويلنيس فوروارد المكونة من ثلاث علامات تجارية رائدة في قطاع اللياقة البدنية، مما سمح للمطور الرئيسي بتنويع محفظته المتنامية نحو قطاعاتٍ جديدة.

وحالياً تشمل العلامات التجارية الحائزة على الجوائز لدى فورماتيف كلاً من نادي فِت أن جلام الفاخر المخصص للسيدات والأول من نوعه في الإمارات مع مواقع في جميع أنحاء البلاد؛ وعلامة ويلفِت التي تقدّم نوادي كبرى متميزة ومصممة لتمكين أنماط حياة نشطة لجميع الأعمار؛ ومشغل الصالات الرياضية المختلطة المتميز فيتكود؛ و علامة ذا بلاتفورم ستوديوز، والتي تقدم تجارب استوديوهات لياقة فاخرة في جميع أنحاء دبي وأبو ظبي. وخلال المستقبل القريب، ستنتشر مواقع علامة فورماتيف بشكل مستقل وضمن مشاريع ومجتمعات أرادَ ليس فقط في الإمارات ولكن في الخارج أيضاً.

ومن جهته، قال براندون روبيري، الرئيس التنفيذي لقسم الطب والصحة واللياقة البدنية في أرادَ، والذي يشرف على مجموعة فورماتيف: "إن التحوّل لا يحدث بشكلٍ لحظي، إذ أنه عملية مستمرة على مدى الحياة. وقد تم إيجاد فورماتيف لأولئك الذين يتحركون بهدف واضح - التدريب بجهد أكبر والتعافي بشكل أعمق والحفاظ على القوة لفترة أطول". وأضاف: "لقد تم تصميم فورماتيف لتعزيز عناصر التعاون والابتكار والعزيمة القوية في قطاع اللياقة البدنية عبر جميع العلامات التجارية التابعة لها، موجهين بمبادىء التفكير الاستراتيجي، والدقة التقنيّة الحديثة، ورفاهية الإنسان".

هذا، ويعكس إطلاق مجموعة فورماتيف المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات في قطاع الصحة واللياقة والعافية على مستوى العالم، فضلاً عن نمو صناعة اللياقة البدنية باعتبارها قطاعاً مستقلاً بذاته. وفي عام 2023، بلغت قيمة اقتصاد قطاع الصحة واللياقة والعافية في البلاد 34 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستمر قطاعات الرعاية الصحية والعافية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي. ووفقاً لمؤسسة كين للأبحاث، فقد سجلت صالات اللياقة البدنية في الإمارات معدل نمو سنوي مركب تجاوز 12% بين عامي 2020 و2025 مع استمرار ازدهار هذه السوق.

نبذة عن مجموعة فورماتيف

مجموعة فورماتيف هي مشغل لمرافق الصحة والعافية قائم على الأداء ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وتدير باقة من أربع علامات تجارية متخصصة في اللياقة البدنية: ويلفِت، وفِت أن جلام، وذا بلاتفورم ستوديوز، و فيتكود.

ومع شبكة متنامية من النوادي الراقية عبر المدن الرئيسية و19 موقعاً، تقدم المجموعة تجارب لياقة بدنية متكاملة ومتخصصة لمجتمع يضم أكثر من 40,000 عضو. ومن خلال دمج مفاهيم العافية السريرية والتدريب من جانب نخبة من المدربين المؤهلين والخدمات على الطراز الفندقي، تلتزم فورماتيف بتطوير عناصر الأداء والرفاهية في جميع أنحاء المنطقة.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن المجموعة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.formative.me

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بتجربة حياةٍ استثنائية أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والاسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

-انتهى-

#بياناتشركات