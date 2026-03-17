أجواءٌ احتفالية عربية عصرية تجمع بين التراث الثقافي والترفيه العائلي

فعاليات تتوّج موسماً رمضانياً حافلاً في مجتمعات أرادَ

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن تنظيم برنامج حافل بالفعاليات المبهجة خلال إجازة عيد الفطر السعيد في مجتمعاتها المتكاملة بالشارقة: الجادة ومَسار ومساكن نَسمَة.

وتضم الفعاليات نشاطات ثقافية وأجواء عائلية مرحة تمزج بين الترفيه وأصالة التراث العربي، وتستمر يومَي الجمعة 20 مارس والسبت 21 مارس، وذلك من الساعة السادسة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً في جميع المواقع الثلاثة.

وستكون العائلات على موعدٍ مع برنامج متنوع من الأنشطة يشمل الرسم على الوجوه، وتشكيل البالونات، وتصفيف الشعر للفتيات الصغيرات، وعروض الفقاعات، وورش الفنون والحرف اليدوية للأطفال، إضافةً إلى عروض الطهي الحي والمواكب الجوالة برفقة شخصيات كرتونية عملاقة. كما ستشمل المواقع عروض رقصة التنورة وعروض الدي جي لإضافة بهجة خاصة ضمن تجربة احتفالية لا تُنسى لجميع الأعمار.

وفي الجادة، سيحتضن ميدان التزلج سلسلة من العروض الحية على مدار اليومين، بما فيها عروض التزلج بالعجلات، وعرضاً لفرقة "كاسيت" في اليوم الأول، وعرضاً للفنانة زينة أفتيموس في اليوم الثاني. وستستضيف الجادة كذلك سوقاً خاصاً بعيد الفطر من الخميس 19 مارس حتى الأحد 22 مارس، يضم أكشاكاً ومتاجر تقدم باقة مختارة من المأكولات والمشروبات والمنتجات من أرادَ.

وفي مَسار، الوجهة العصرية الأولى من نوعها في الإمارات في ربوع الطبيعة الخضراء، تتضمن فعاليات العيد إلى جانب البرنامج الترفيهي الكامل منطقة ألعاب نطاطة للأطفال، في تجربة خارجية تنسجم مع الأجواء الطبيعية المميزة للمجتمع.

أما في مساكن نَسمَة، فستُقام الاحتفالات في نَسمَة سنترال، حيث سيستمتع السكان والزوار بالبرنامج الترفيهي الكامل بالإضافة إلى المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية المتنوعة المتوفرة في الأرجاء.

وتستضيف المجتمعات الثلاثة أيضاً سوق منبت مع تشكيلة من العلامات الغذائية المحلية والمنتجات الطازجة ومنتجات المزارعين الإماراتيين. ويستمر السوق في الجادة من الخميس 19 مارس حتى الأحد 22 مارس، فيما يُقام يومَي الجمعة والسبت في مَسار ومساكن نَسمَة.

كما ويمكن للراغبين في قضاء إجازة العيد بأسلوب مختلف حجز إقامة في فندق نِست بالجادة، وبأسعار تبدأ من 235 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة. وتشمل الباقات صالة الترامبولين في باونس، واستخدام الدراجات أو السكوترات الكهربائية من "يلّا" لاستكشاف أكثر من 100 وجهة للمطاعم ومحال التجزئة ومرافق الرياضة والترفيه في الجادة، بالإضافة إلى تجربة زراعة الأشجار في مشتل شَجر، وخصوماتٍ خاصة في مطعم كشتة أمينة. وسيستفيد سكان أرادَ من أسعار حصرية عبر رمز الحجز "ARADA" على الموقع الإلكتروني www.nest-hotel.com أو عبر الاتصال على الرقم 800ALJADA (800-255-232).

وتعليقاً على ذلك، قال أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاعات الضيافة والترفيه في أرادَ: "نحرص على أن تبقى الجادة ومَسار ومساكن نَسمَة وجهاتٍ تجمع العائلات والأصدقاء في أجواء مميزة خلال أيام العيد. ومن الجدير بالذكر أن موسم رمضان لهذا العام كان استثنائياً بكل المقاييس، إذ عكست مجتمعاتنا حيوية ونشاطاً تجسد في الإضاءة التي أضفت أجواءً من البهجة على شوارعنا، وصولاً إلى الأجواء الرمضانية المميزة في خيمة السِمرة. وخلال عطلة عيد الفطر المبارك، سنكثف تعاوننا مع الجهات المعنية لضمان تجربة راقية وسلسة لجميع الزوار".

وتأتي احتفالات هذا العام تتويجاً لموسم رمضاني حافل بالجادة، حيث تزاحم الزوار على إيست بوليفارد طوال الشهر الكريم مع أكثر من 100 علامة تجارية للمطاعم ومحال التجزئة ومرافق الرياضة والترفيه، فيما عادت خيمة السِمرة، أكبر خيمة رمضانية في الشارقة، للعام الثاني على التوالي لتستقبل العائلات والزوار على موائد الإفطار والسحور.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

