المجمّع المكوّن من أربعة مباني يضم فندق فيدا الجادة بطاقة استيعابية تبلغ 175 غرفة، إضافة إلى 149 شقة مخدومة و255 شقة فاخرة تحت إدارة علامة فيدا

إعمار للضيافة تتولى تشغيل الفندق وإدارة الشقق المخدومة وتوفير خدمة الكونسييرج على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع في المجمّع السكني الحديث

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: رحبت أرادَ بأول باقةٍ من المالكين الجُدد في فيدا رزيدنسز الجادة، وذلك عقب إكمال جميع أعمال البناء في المجمّع السكني المكوّن من أربعة مباني، والذي يجمع بين المنازل الفاخرة المختارة بعناية، وفندق عصري، وبيئة اجتماعية ديناميكية متكاملة في مكانٍ واحد. ويمثل فيدا رزيدنسز الجادة أول مشروع سكني فاخر تحت إدارة علامة فندقية راقية في إمارة الشارقة، ويقع في إيست بوليفارد في حي نسيج، القلب الثقافي في هذه الوجهة العصرية المتكاملة، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات، ومرافق الضيافة، والمطاعم والمقاهي، والعروض التجارية المتنوّعة للسكان والضيوف والزوار على حد سواء.

وبعد إكمال الوحدات البالغ عددها 579 في المجمّع السكني الجديد يكون المطوّر الرئيسي قد سلم حتى اليوم أكثر من 8,800 منزل في مشروع الجادة الضخم، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي.

هذا، ويضم مجمّع فيدا السكني والفندقي ذو المباني الأربعة 255 شقة فاخرة تحت إدارة علامة فيدا، و149 شقة مخدومة، بالإضافة إلى فندق فيدا الجادة المرتقب وبطاقة استيعابية تبلغ 175 غرفة بالتعاون مع مجموعة إعمار للضيافة. ويمثل المجمّع الجديد تجربة مترابطة متجذرة في فلسفة فيدا لأنماط الحياة العصرية الحديثة، حيث تشكل البساطة والإيجابية والاتصال البشري عنصراً حيوياً ومحورياً.

وتتنوّع الخيارات السكنية في أبنية مجمّع فيدا الجادة مع شققٍ من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى ثلاثة شقق بنتهاوس من أربع غرف نوم. وقد تم تصميم المشروع وفقاً لمفهوم فيدا الفريد في عالم الضيافة لتعزيز الشعور بالترابط والانفتاح والتواصل، حيث ينعكس ذلك على الديكورات الداخلية الحديثة الغنية بعنصر الإضاءة والتدرّج السلس بين المساحات الخاصة والاجتماعية ضمن توليفةٍ تجسد أجمل أساليب الحياة المعاصرة.

وسوف يستمتع السكان داخل المجمّع بباقةٍ متنوعة من المرافق الخدمية، بما في ذلك مساحات مخصصة للياقة البدنية والعافية، ومسابح للكبار والأطفال، ومساحات اجتماعية جذابة مصممة للتفاعل الاجتماعي وقضاء اللحظات الهادئة في سكينةٍ وصفاء. كما تم تجهيز جميع الوحدات بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية لضمان راحة ورفاهية الجميع.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يسعدنا أن نؤكد التزامنا بتسليم نحو 4,000 منزل متكامل مع البنية التحتية الرئيسية ضمن مجتمعاتنا خلال العام الجاري، حيث يشكل إنجاز أول مشروع للمساكن الفاخرة تحت إدارة علامة تجارية رائدة في إمارة الشارقة محطة محورية في مسيرتنا التوسعية. وتُعد فيدا رزيدنسز الجادة إحدى أبرز مشاريعنا التي سلمناها حتى اليوم من حيث الفخامة ومستوى الجودة ضمن المخطط الرئيسي لهذه الوجهة العصرية، حيث أسهمت هذه الوحدات الفاخرة في تحقيق نمو ملحوظ في قيمة رأس المال للمالكين الجُدد".

وأضاف الخشيبي: "تشكل شراكتنا مع إعمار للضيافة نموذجاً مثالياً للتكامل الاستراتيجي، وذلك نظراً لتوافق الرؤى لدينا في مجالات الجودة والخدمة الاستثنائية والكفاءة التشغيلية، حيث نتطلع إلى مزيد من التعاون مع اقتراب موعد افتتاح فندق فيدا الجادة في الشارقة خلال الشهور القليلة القادمة".

وستستضيف أبنية مجمّع فيدا الجادة تشكيلة من المطاعم والمقاهي الراقية، والتي سيتم افتتاحها خلال الشهور القادمة إلى جانب عددٍ من المحال والبوتيكات المتخصصة. وستضاف المرافق التجارية والخدمية الجديدة في المجمّع إلى أكثر من 100 تجربة تسوق وخدمات طعام وشراب في إيست بوليفارد، لترفد السكان والزوار من العائلات والأفراد من جميع أنحاء الشارقة بأسلوب حياة فاخر وعروض ضيافة راقية.

وستستفيد الشقق المخدومة والشقق الفاخرة تحت إدارة علامة فيدا في المجمّع من خدمات الكونسييرج على مدار الساعة، وغيرها من الخدمات الفندقية، وعمليات الصيانة الوقائية الشهرية لأنظمة الأمن والسلامة. كما تتميز شقق فيدا الجادة بالشارقة بمجموعة من المزايا الإضافية، بما في ذلك الخدمات الأسبوعية لتنظيف المنازل، وخدمات الصيانة الإضافية، وخدمة الواي فاي عالية السرعة في ردهات الأبنية الأربعة، وخدمات نادي الأطفال المجانية بمعدل ساعة يومياً.

كما يمكن للمقيمين أيضا الاستفادة من مجموعة ملحقةٍ من الخيارات الخدمية الاستثنائية، مثل تناول الطعام داخل الغرف، وخدمة صف وغسيل السيارات، وخدمات رعاية الأطفال، وغسيل الملابس، وجلسات التمارين الشخصية وغيرها.

ويمتاز حي نسيج في الجادة بوجود مجمّع التياترو، وهو مركز عصري للفنون الأدائية من تصميم المهندس المعماري الياباني المعروف تاداو أندو، والذي يقع خلف مباني فيدا مباشرة.

من الجدير بالذكر أن مجتمع الجادة المتكامل يمتد على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربعة ويضم أكثر من 25,000 وحدة سكنية، ويقع على مقربةٍ من المدينة الجامعية ومطار الشارقة الدولي ومحطة قطارات الاتحاد المرتقبة. وتتضمن الوجهة العصرية متعددة الاستعمالات باقة واسعة من مرافق الترفيه والرياضة والتعليم والضيافة والصحة وفق أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 2.7 مليون قدم مربعة من المساحات الخضراء، حيث وصل عدد سكانها حالياً إلى أكثر من 20,000 نسَمة.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

نبذة عن فنادق ومنتجعات فيدا

فنادق ومنتجعات فيدا، والتابعة لمجموعة إعمار للضيافة، هي علامة تجارية راقية وعصرية للفنادق والمساكن الفاخرة لجيل جديد من الموظفين التنفيذيين ورواد الأعمال والمسافرين لأغراض الترفيه والاستجمام.

وتحتضن فيدا، والتي تعني 'الحياة' بالإسبانية، قيم الدفء والبساطة والإبداع في مساحاتٍ يقودها التصميم المبتكر. وترسخ فنادق فيدا مكانتها باعتبارها مركزاً حيوياً حيث يمكن للعقول الملهمة أن تتفاعل وتتواصل وتنبض بالحياة، وهي بيئة محفزة تلتقي فيها الأناقة بالراحة والاتصال.

وتمتلك فنادق ومنتجعات فيدا خمسة عقارات في دبي تشمل: فيدا دبي مول، وفيدا كريك بيتش، وفيدا الإمارات هيلز، وفيدا كريك هاربور، وفيدا المارينا ونادي اليخوت.

وتدير فنادق ومنتجعات فيدا كذلك فنادق ومساكن مخدومة في كل من مصر والبحرين وأسواق رئيسية أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى دبي، وقد قامت بتوسيع صلاحياتها الخدمية لتشمل فيدا رزيدنسز. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vidahotels.com

