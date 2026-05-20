الجادة تستضيف منطقة ألعاب موسعة وسوق العيد، إلى جانب سحوبات على جوائز تشمل إقامة في فندق نِست

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أرادَ عن تنظيم برنامج حافل بالفعاليات بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مجتمعاتها بالشارقة، الجادة ومَسار ومساكن نَسمَة، ضمن أجواء تجمع بين الموروث الثقافي والترفيه المعاصر ضمن تجربة عائلية متكاملة للسكان والزوار من مختلف الأعمار.

وتُقام فعاليات العيد خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو، حيث تشهد الوجهات الثلاث برنامجاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات في أجواء احتفالية نابضة بالحياة. وتقام جميع الفعاليات يومياً من الساعة 7 مساءً حتى 11 مساءً مع دخول مجاني للجميع.

في الجادة، يستمتع الزوار بتجربة احتفالية تشمل عروضاً ترفيهية وثقافية، ومواكب جوالة، وأنشطة تفاعلية للعائلات، وذلك يومي 28-29 مايو. كما تستضيف الجادة النسخة الثانية من سوق العيد خلال الفترة من 27 إلى 28 مايو، والذي يضم أكشاكاً ومشاريع محلية، ومنتجات موسمية، ومفاهيم متنوعة للمأكولات والمشروبات ضمن أجواء احتفالية في الهواء الطلق.

كما تحتضن الجادة منطقة الألعاب من 23 إلى 30 مايو، والتي تتضمن أنشطة تفاعلية وتحديات تنافسية، وألعاب كرنفالية وتجارب ترفيهية تناسب مختلف الأعمار.

وتشمل الاحتفالات في الجادة أيضاً عروض رقصة التنورة، وفقرات مستوحاة من الأجواء العربية وبوليوود، وعروض الدي جي، والمواكب الجوالة، وورش الفنون والحرف للأطفال، وأنشطة كرنفالية، وتجارب شواء مجتمعية بالتعاون مع "السمرة" خلال أيام العيد. كما سيحظى الزوار بفرصة المشاركة في سحب على جوائز تتضمن إقامة في فندق نِست.

ويمكن للراغبين في تمديد أجواء العيد الاستمتاع بالإقامة في فندق نِست بالجادة، والذي يقدم عرضاً خاصاً بهذه المناسبة تحت شعار " إقامة أطول.. توفير أكبر"، طوال فترة العيد، بما يتيح للضيوف الاستفادة من إقامات أطول بنوفير أكبر ومزايا حصرية. ويقع الفندق على إيست بوليفارد بالجادة، والذي يضم أكثر من 100 وجهة للمطاعم، والرياضة والترفيه.

وفي مَسار، تتضمن احتفالات العيد برنامجاً ترفيهياً يشمل عروضاً حية، وتجارب شواء مجتمعية، ومواكب جوالة، وورشاً تفاعلية، وأنشطة خارجية للعائلات، وذلك يومي 28 و29 مايو. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بألعاب القفز طوال فترة العيد، إلى جانب قسائم شرائية تُقدم ضمن فعاليات الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف مَسار فعالية مجتمعية للدراجات الهوائية على مضمار مَسار يوم 28 مايو بالتعاون مع "دراجات يَلّا" ضمن احتفالات العيد.

أما في مساكن نَسمَة، فيركز برنامج العيد على الترفيه العائلي والتواصل المجتمعي من خلال العروض الحية، وتجارب شواء مجتمعية، والمواكب الجوالة، والورش الإبداعية، والأنشطة الخارجية، وذلك يومَي 28 و29 مايو. كما يمكن للسكان والزوار الاستمتاع بـمسابقات الأطفال، ومحطات الفنون والحِرف، والألعاب النطاطة، والأنشطة العائلية، إلى جانب قسائم قابلة للاستبدال تُقدم ضمن فعاليات الأطفال. كما تستضيف مساكن نَسمَة سوق مَنبت، الذي يتيح للزوار استكشاف ومنتجات المزارعين الإماراتيين، والمشاريع الناشئة، ضمن أجواء احتفالية مجتمعية.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

