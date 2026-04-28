الناقلة بسعة 175,000 متر مكعب تعزز قدرة "أدنوك للإمداد والخدمات" على المساهمة في دعم إمدادات طاقة عالمية موثوقة

توسّع الأسطول يساهم في دعم عمليات "أدنوك" المتكاملة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتصنيع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" (يشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، اليوم عن استلامها "الطويلة"، سادس ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة بسعة 175,000 متر مكعب من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن. وتساهم إضافة هذه الناقلة إلى أسطول الشركة في تعزيز دورها في تمكين النقل الموثوق للطاقة إلى الأسواق العالمية. وتُعد الناقلة جزءاً من طلبية شراء أسطول ناقلات غاز طبيعي مسال بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار( تم تقديمها في عام 2022، وذلك في إطار دعم توسعة وتحديث أسطول الشركة لتلبية الطلب المتنامي في أسواق الطاقة العالمية بكفاءة أعلى.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة ادنوك للإمداد والخدمات: "تعزز كل ناقلة جديدة قدرتنا على توفير خدمات نقل موثوقة للطاقة والسلع الأساسية عبر المسارات الدولية، خصوصاً في وقت تشهد فيه سلاسل الإمداد ضغوطاً متزايدة. ونواصل توسيع طاقة أسطولنا بما يتماشى بشكل وثيق مع طلب العملاء، ويتيح الاستفادة من الفرص التجارية وتوفير رؤية طويلة الأمد للأرباح. كما وينعكس ذلك على مستثمرينا من خلال تحقيق قيمة مستدامة وعوائد للمساهمين".

وتحتوي شحنة غاز طبيعي مسال واحدة بسعة 175,000 متر مكعب 1.1 تيراواط/ساعة من الطاقة تقريباً، أي ما يعادل متوسط الطلب الشتوي على الغاز لنحو 100,000 منزل في أوروبا الوسطى. ويُعد الغاز الطبيعي المسال مساهماً رئيسياً في تعزيز مرونة الإمدادات، حيث يدعم توازن منظومة الطاقة خلال فترات ذروة الطلب.

وتم تخصيص معظم طاقة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإضافية لنقل الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأمد مع عملاء خارجيين وشركات تابعة لمجموعة "أدنوك". كما أن قرابة 60% من إيرادات الشركة ومشروعها المشترك "إيه دبليو للملاحة" مؤمّنة من خلال عقود طويلة الأمد. وتضمن هذه الاستراتيجية التجارية المنضبطة ترجمة التوسع في الطاقة الاستيعابية إلى نمو في الإيرادات وتعزيز الأداء الربحي للشركة. ويتماشى توسّع الطاقة الاستيعابية لأسطول الشركة كذلك مع مسار النمو العام لمجموعة "أدنوك"، بما يدعم عملياتها في قطاع التكرير والتصنيع، ويعزز دور دولة الإمارات في سلسلة الإمداد العالمية للطاقة.

وتمت مراسم تسمية وتسليم الناقلة الجديدة "الطويلة" التي أُقيمت في حوض بناء السفن جيانغ نان في شنغهاي، بحضور منى موسى، مديرة الخدمات العامة في "أدنوك للإمداد والخدمات".

وعلى المستوى التشغيلي، تم تجهيز ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسعة 175,000 متر مكعب بتقنيات متقدمة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، لتقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بتكنولوجيا الناقلات السابقة. وتؤكد هذه المزايا التزام أدنوك للإمداد والخدمات بالكفاءة التشغيلية، وخفض الانبعاثات، وتحسين الأداء من حيث التكاليف، وضمان نقل مسؤول للطاقة.

تواصل أدنوك للإمداد والخدمات توسيع أسطولها العالمي لدعم طلب العملاء على النقل الموثوق للطاقة والسلع الأساسية. وإلى جانب ناقلات الغاز الطبيعي المسال الست التي تم استلامها حتى الآن، تمتلك الشركة برنامجاً قوياً من السفن قيد الإنشاء يشمل سبع ناقلات إيثان عملاقة وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، وذلك ضمن طلبية بقيمة 7 مليار درهم (1.9 مليار دولار) تم إبرامها في عام 2024 من قبل شركة "إيه دبليو للملاحة"، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية. وفي العام نفسه، قامت أدنوك للإمداد والخدمات أيضاً بطلب ثماني ناقلات غاز طبيعي مسال بقيمة تصل إلى 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من شركتي "سامسونغ للصناعات الثقيلة" و"هانوا أوشن"، ما يعزز مسار نموها الدولي.

نبذة عن "أدنوك للإمداد والخدمات"

"أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة ومقرّها أبوظبي. وتعمل الشركة من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات، بهدف توفير منتجات وحلول الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة. وتشمل الشركات التابعة الرئيسية لأدنوك للإمداد والخدمات: زاخر مارين إنترناشيونال القابضة (ملكية كاملة)، وهي شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل سفن الدعم البحري؛ وشركة نافيغ8 (ملكية 80%)، وهي شركة عالمية مالكة للسفن وتدير تجمعات الشحن وتقدم حلولاً تشمل تزويد السفن بالوقود وإدارة السفن.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.adnocls.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل من خلال media@adnocls.ae

للاستفسارات الخاصة بالمستثمرين، يرجى التواصل من خلال IR@adnocls.ae

-انتهى-

