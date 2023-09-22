خطوات متصاعدة منذ 2002 رسمت مكانتها بين كبار موردي معدات التصوير بخيارات منوعة

حجزت شركة أدفانسد ميديا مكانًا لها بين كبار موردي معدات البث التلفزيوني والسينمائي ومعدات التصوير الفوتوغرافي للمحترفين من العام 2002م. ومنذ الخطوة الأولى أدركت أهمية النوعية في اختيار معداتها من الماركات العالمية المتخصصة مثل سوني، وكاميرات رد وهاسلبلاد وزايس وبروفوتو وسيغما.

وفي العام 2019 افتتحت الشركة معرضها ومركز خدماتها في مدينة الرياض الذي يوفر مجموعة كاملة من معدات التصوير والبث التلفزيوني والسينمائي والفوتوغرافي الاحترافية مع توفير الضمان وخدمات ما بعد البيع والصيانة.

ومن فرعها بالرياض تزاول الشركة أعمالها التجارية ابتداءً من الاستشارات والتدريب والمبيعات والتركيب، وانتهاءً بالصيانة.

وتوفر صالة العرض لديها فرصة فريدة من نوعها من حيث وظيفتها ونطاق خدماتها من خلال إمكانية الاطلاع وتجربة المجموعة الواسعة من المعدات والاكسسوارات بمساعدة فريق الدعم الفني من ذوي الخبرة القادرين على مساعدة العملاء في تلقي المشورة المهنية.

ويمكن الاطلاع على الخدمات والفعاليات التي تقوم بها أدفانسد ميديا؛ مثل البرامج التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى الفعاليات المجتمعية التي تستضيفها على نحو منتظم مثل (سيني) لمحبي السينما الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الصيانة في الرياض حيث يتم تقديم خدمات الإصلاح والصيانة والدعم الفني لكافة العلامات التجارية التي تمثلها الشركة في المنطقة.

وتسعى أدفانسد ميديا دائمًا إلى مواكبة التطورات والتوجهات التكنولوجية والتكيف بما يناسب العملاء، فقد تم التركيز على فئة الشباب المبدعين والفنانين من صانعي المحتوى ورجال الأعمال والمحترفين بإعداد وتنظيم واستضافة ورش العمل التدريبية والندوات والفعاليات المجتمعية التي تعمل بدورها على تثقيف العملاء وتعريفهم بالمعدات الجديدة وآخر المستجدات المتعلقة بها.

وتستضيف الشركة ورش عمل تعليمية وفعاليات ترويجية تعرض خلالها مجموعة منوعة من أحدث المنتجات يقدمها خبراء محترفون من جميع أنحاء العالم حيث يستعرضون أحدث التقنيات والابتكارات المتعلقة بها.

يذكر أن أدفانسد ميديا أسهمت بصفتها الشريك المانح للجوائز في النسخة الأولى من مهرجان ميتا السينمائي وكجزء من واجبها المؤسسي تجاه المسؤولية المجتمعية، في تقديم منح سنوية للطلاب الذين يسعون للحصول على بكالوريوس في السينما.

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