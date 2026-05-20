دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة أجريكو الشرق الأوسط المحدودة (Aggreko Middle East Limited) وشركة إينوواتي (InoWatti a.s.) مذكرة تفاهم خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة (OPES (2026، بهدف تطوير حلول لتحويل الغاز المحروق والغاز غير المستغل إلى طاقة تُستخدم في تشغيل الحوسبة عالية الكثافة والتطبيقات الصناعية الأخرى.

وتضع الاتفاقية إطاراً مشتركاً لنشر أنظمة مرنة لتحويل الغاز إلى طاقة في مواقع حرق الغاز بمختلف أنحاء سلطنة عُمان. وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى أجريكو قيادة الجوانب الفنية والتنفيذية، من خلال توفير حلول توليد الطاقة من الغاز والحلول الهندسية للطاقة، فيما تتولى إينوواتي الجوانب التجارية، بما يشمل تحديد المواقع المناسبة، والتنسيق مع المشغلين، ودمج البنية التحتية المتنقلة الخاصة بالحوسبة عالية الكثافة.

وقال جيمس سميث، مدير تطوير الأعمال – المشاريع والغاز في أجريكو الشرق الأوسط: «تعزز هذه الاتفاقية التزامنا بدعم المشغلين في تقليل عمليات حرق الغاز عبر حلول عملية وقابلة للتوسع. ومن خلال الجمع بين خبرات أجريكو في تحويل الغاز إلى طاقة والبنية التحتية المرنة للحوسبة التي توفرها إينوواتي، نرى فرصة حقيقية لتحويل الغاز الذي كان يُهدر سابقاً إلى مصدر طاقة منتج يدعم الكفاءة التشغيلية ويساهم في خفض الانبعاثات».

ويدعم هذا التعاون مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تركز على خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني التقنيات التي تدعم الاستدامة التشغيلية في قطاع النفط والغاز.

وأضاف ياكوب هلافينكا، الرئيس التنفيذي لشركة إينوواتي: «إن خبرة إينوواتي في تحقيق القيمة الاقتصادية من الغاز المحروق، إلى جانب الخبرات العالمية التي تتمتع بها أجريكو في مجال توليد الطاقة، يشكلان معاً حلاً متكاملاً لمشغلي النفط والغاز الراغبين في الحد من حرق الغاز وخلق مصادر إيرادات جديدة».

وسيركز الطرفان على مواقع حرق الغاز التي لا تكون فيها البنية التحتية الدائمة مجدية اقتصادياً، بما في ذلك مواقع الإنتاج المبكرة، والحقول البعيدة، والمواقع التي تحتوي على تدفقات غاز متقطعة أو منخفضة الحجم.

حول أجريكو:

تُعد أجريكو شركة عالمية رائدة في حلول الطاقة والتحكم في درجات الحرارة المصممة هندسياً، حيث تعمل على تصميم ونشر وتحسين حلول الطاقة المرنة وحلول التحكم الحراري التي تُعد أساسية لعمليات عملائها.

وتقدم الشركة خدماتها لمختلف القطاعات الرئيسية، مستفيدة من خبراتها العميقة لتطوير حلول تتناسب مع احتياجات العملاء. كما تعتمد أجريكو على خبرتها في البيئات التشغيلية المعقدة لتوفير حلول موثوقة وفعّالة ومستدامة، بدءاً من حالات الطوارئ الحرجة وصولاً إلى متطلبات أمن الطاقة على المدى الطويل.وتستثمر الشركة في أسواق جديدة وتطبيقات مبتكرة، إلى جانب تطوير المعدات والوقود والخدمات المستدامة التي تدعم عملاءها في مسيرة التحول في قطاع الطاقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في المملكة المتحدة، ويعمل لديها أكثر من 8,000 موظف حول العالم، كما تنشط في أكثر من 80 دولة. وتندرج أجريكو ضمن مجموعة Aggreko التي تضم نخبة من المتخصصين في مختلف مجالات الطاقة والتحكم الحراري.

حول إينوواتي

تُعد إينوواتي شركة تكنولوجيا طاقة تشيكية يقع مقرها الرئيسي في العاصمة التشيكية براغ، وتمتلك عمليات إقليمية في مسقط بسلطنة عُمان، إلى جانب حضور نشط في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتتمثل مهمة الشركة في الحد من عمليات حرق الغاز الروتيني عبر تحويل الغاز المصاحب غير المستغل إلى مصدر طاقة منتج، بما يساهم في تحويل التحديات البيئية إلى أصول ذات قيمة اقتصادية لمشغلي قطاع النفط والغاز.

وتقدم إينوواتي ثلاثة حلول متكاملة تُدار بالكامل ومن دون أي استثمارات رأسمالية مسبقة (Zero-CAPEX)، وهي: Flare to Power وPowerBridge وGridMax، حيث تم تصميم كل حل ليتناسب مع مرحلة مختلفة ضمن سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

ومن خلال نشر وحدات مرنة لتحويل الغاز إلى طاقة مباشرة في مواقع حرق الغاز، تُمكّن إينوواتي المشغلين من خلق مصادر إيرادات جديدة، وتعزيز أداء معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وتحقيق الامتثال التنظيمي، إضافة إلى دعم تشغيل مراكز البيانات القريبة، وذلك من دون الحاجة إلى أي استثمار أولي.

