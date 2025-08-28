إتش بي إي توسّع محفظة الخوادم المنتجة محليا عبر إطلاق خادمين جديدين من نوع HPE ProLiant مدعومين بمعالجات AMD EPYC، بهدف تحسين قدرات تحليل البيانات والكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المستخدم

منطقة الشرق الأوسط: أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) عن توسعة محفظة خوادمها المصنعة في المملكة ضمن مبادرة "صناعة سعودية"، وذلك عبر إطلاق خادمين جديدين من الجيل الحادي عشر من سلسلة HPE ProLiant هما DL365 وDL385 المزودان بمعالجات AMD EPYC™ من الجيل الخامس. وقد جرى الاحتفال بهذا الإنجاز في موقع الإنتاج في مدينة الفنار بالرياض، حيث كشفت أتش بي إي بالتعاون مع إي أم دي والفنار عن أول خادم يعمل بمعالجات AMD يتم إنتاجه محليًا، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة مبادرة "صناعة سعودية".

تقدم هذه الإضافة الجديدة من محفظة الحوسبة "صناعة سعودية" مستويات متقدمة من الأمان والأداء، ما يمنح العملاء مرونة أكبر وسرعة أعلى لدعم قدرات تحليل البيانات وتوليد الرؤى في الوقت الفعلي. وستحمل خوادم HPE ProLiant الجديدة، المتاحة الآن في المملكة إلى جانب الأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، شعار "تقنية سعودية"، في خطوة تؤكد التزام أتش بي إي بتصنيع حلول متطورة داخل المملكة، بما يساهم في تعزيز طموحاتها للتحول إلى مركز عالمي للاقتصادات المعتمدة على البيانات، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد الرحيلي، المدير العام لشركة أتش بي إي في الشرق الأوسط، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بالتعاون مع إي أم دي والفنار، في وقت تواصل الشركة توسيع محفظتها من الخوادم "صناعة سعودية". وأضاف: "نشهد طلبًا غير مسبوق على البنية التحتية الرقمية القوية وقدرات الحوسبة في الشرق الأوسط، مدفوعًا باستثمارات استراتيجية كبرى وأطر عمل رئيسية مثل رؤية السعودية 2030، إلى جانب التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. إن الخوادم الجديدة، المزودة بمعالجات AMD EPYC الحديثة، تستجيب مباشرة لهذا الطلب، من خلال توفير أداء عال يمكن التنبؤ به على نطاق واسع، مع ضمان أعلى مستويات الأمان للبيانات في كل مراحلة".

يأتي إطلاق خادمي HPE ProLiant DL365 و HPE ProLiant DL385 من الجيل الحادي عشر استكمالًا للنجاح الذي حققته خوادم أتش بي إي "صناعة سعودية" خلال العام الماضي، والتي حصلت على شهادة المنتج الوطني. ويوفر هذا التوسع للعملاء المزيد من الخيارات والمرونة، مع إمكانات حوسبة آمنة وعالية الأداء وقابلة للتطوير، مدعومة بمعالجات AMD EPYC™ من الجيلين الرابع والخامس. وتوفر بنية وحدات المعالجة المركزية هذه عددًا كبيرًا من النواة والترددات وسعة ذاكرة كبيرة لتحسين قدرات تحليل ومعالجة البيانات، كما تقدم إمكانيات مرنة للتخزين وأداءً عاليًا لتلبية متطلبات أعباء العمل المتزايدة.

بدوره، شدد زيد غطاس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في إي أم دي على أن وحدات المعالجة المركزية AMD EPYC توفر كفاءة في استهلاك الطاقة وريادة في الأداء لدعم البنية التحتية التي ستسهم في تنفيذ استراتيجية المملكة الشاملة للنمو الرقمي. وأعرب غطاس عن فخر شركة إي أم دي بالتعاون مع أتش بي إي ضمن هذه المبادرة، مؤكدًا التزام الشركة بخدمة العملاء في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وكجزء من هذه التوسعة، ستتعاون أتش بي إي مع إي أم دي لإطلاق برامج تدريبية جديدة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر السعودية النسائية، وتعزيز قدرات الابتكار وتسريع عملية تطوير منظومة التكنولوجيا في المملكة.

من جانبه، أعرب ماركوس جرابماير، نائب الرئيس في شركة الفنار للكهرباء عن فخره واعتزازه بدعم هذا التوسع في محفظة خوادم أتش بي إي، مما يسهم في تحسين القدرات الإنتاجية، وتعزيز المساهمة المشتركة في بناء منظومة التكنولوجيا المتنامية في المملكة. واعتبر جرابماير أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة المستمر بتطوير الخبرة التكنولوجية ورعاية الكفاءات والمواهب النسائية في المملكة.

