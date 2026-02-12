رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة – عُقب توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع «ماريوت الدولية»، أعلنت «أتارا للتطوير العقاري» عن الإطلاق الرسمي لمشروع «ذا ريزيدنسز» ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان. ويُعد المشروع أول مجمّع سكني يحمل علامة «شيراتون» في دول مجلس التعاون الخليجي، ويضم 159 شقة سكنية تحمل توقيع العلامة العالمية، على أن يتم إنجازه في الربع الثالث من عام 2028.

ويقع المشروع على جزيرة المرجان، ليقدّم لقاطنيه تجربة سكنية راقية على الواجهة البحرية، مدعومة بخدمات ضيافة حصرية، كما أنه يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أول منتجع متكامل في دولة الإمارات، في قلب وجهة نابضة للعيش والترفيه. ومع فتح باب المبيعات رسميًا، تبدأ أسعار وحدات المشروع السكنية الحصرية المطلة على البحر من 2.4 مليون درهم إماراتي.

قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مرجان»: "يمثّل إطلاق مشروع ’ذا ريزيدنسز‘ ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان محطة جديدة ومهمة في مسيرة تطوّر الجزيرة كإحدى أبرز وجهات السكن الساحلي، حيث تسهم المشاريع بهذا المستوى في تعزيز الحضور الدولي لإمارة رأس الخيمة، كما تعكس الدور المتنامي للمشاريع السكنية ذات العلامات الفندقية في رسم ملامح مستقبل العيش على الواجهات البحرية. ويجمع هذا المشروع بين خبرة "أتارا" في التطوير العقاري وإرث علامة "شيراتون" العريق في الضيافة، ليقدم وجهة متكاملة تلبي تطلعات السكان."

يقدّم مشروع «ذا ريزيدنسز» تجربة سكنية راقية على الواجهة البحرية، تجمع بين أجواء المنتجعات، ومرافق العناية بالصحة، ومساحات اجتماعية متفرّدة ضمن مجتمع نابض بالحياة. ويتيح المشروع لسكانه فرصة الاستمتاع بشاطئ خاص، إلى جانب مجموعة من المسابح المتنوعة، من بينها مسبح إنفينيتي مميز على السطح، فضلًا عن مرافق متكاملة للعناية بالصحة، تشمل ناديًا رياضيًا بمساحة 9,000 قدم مربعة، واستوديوهات لليوغا، ومنتجعًا صحيًا. وتتكامل المرافق الاجتماعية والترفيهية ضمن مساحات مصمّمة بعناية، تضم مطبخًا وصالة أنيقة على السطح، وناديًا ليليًا يمتد على مساحة 7,000 قدم مربعة، بما يوفّر خيارات ترفيهية متنوعة مع الحفاظ على هدوء وخصوصية البيئة السكنية. كما يشمل المشروع مرافق مخصصة للعائلات، تضم مناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، ومنطقة ألعاب، وسينما في الهواء الطلق، وذلك لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، مما يعكس التزام علامة شيراتون بتقديم بيئة سكنية مريحة تقوم على أعلى معايير الضيافة وجودة الحياة.

ولا تقتصر قيمة التملّك في المشروع على الوحدات السكنية فقط، بل تمتد لتشمل منظومة متكاملة من المزايا التي يوفّرها برنامج «ONVIA»، وهو البرنامج الخاص بالمُلّاك التابع لـ«ماريوت الدولية»، حيث تُفعَّل هذه الامتيازات فور إتمام الشراء. ويحصل المالكون مباشرة على عضوية «Marriott Bonvoy»، إلى جانب باقة من التجارب المختارة على متن يخوت «The Ritz-Carlton Yacht Collection»، وخصومات تصل إلى 20% على المطاعم في المنتجعات، فضلًا عن خدمات استقبال رفيعة المستوى. وتُسهم هذه الخدمات في توفير تجربة سلسة ومصمّمة بحسب احتياجات المالك، بما يضمن راحة أكبر وتنظيمًا أسهل لأسلوب الحياة منذ اليوم الأول.

وقال أوميد بازاروف، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أتارا للتطوير العقاري»: «لا يقتصر مشروع ’ذا ريزيدنسز‘ ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان على كونه مشروعًا سكنيًا، فهو يقدم منظومة متكاملة لأسلوب حياة متكامل. فقد جرى الاهتمام بكل تفصيل، بدءًا من التصميم والمرافق، وصولًا إلى الخدمات والموقع، بما يلبّي تطلعات المشترين الباحثين عن المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية العالمية والقيمة العالية. ويشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسيرة ’أتارا‘، إذ يعزّز حضورنا في إمارة رأس الخيمة، ويضع معايير جديدة لمفهوم السكن المستوحى من أجواء المنتجعات على مستوى المنطقة».

ويستند تنفيذ هذا المشروع إلى خبرات «أتارا» في التطوير والإنشاء، بما يضمن عناية دقيقة بكافة التفاصيل، بدءًا من التصميم المعماري والتشطيبات الداخلية، وصولًا إلى أعلى معايير الكفاءة التشغيلية. ويأتي ذلك مدعومًا بالإرث العالمي العريق لعلامة شيراتون في مجال الضيافة.

ومن جهته، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماريوت الدولية»: «يجسّد مشروع ’ذا ريزيدنسز‘ ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان الإرث العريق لعلامة شيراتون في عالم الخدمة والضيافة، وذلك ضمن بيئة سكنية مميزة تلبي متطلبات الحياة المعاصرة. ومع تنامي الطلب على المشاريع السكنية ذات العلامات العالمية، يعكس إطلاق هذا المشروع التزامنا بتطوير مساحات تمنح قاطنيها أسلوب حياة راقٍ وشعورًا عميقًا بالانتماء. كما يسرّنا التعاون مع ’أتارا للتطوير العقاري‘ لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع في واحدة من أبرز الوجهات الواعدة في دولة الإمارات».

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذا المشروع يعزز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة واعدة للاستثمار والسكن الراقي، وذلك في ظل مواصلة جزيرة المرجان استقطاب علامات عالمية مرموقة ومشاريع نوعية بارزة.

نبذة عن «أتارا للتطوير العقاري»

تُعد «أتارا للتطوير العقاري» من الشركات المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية الفاخرة في الجزر والمناطق الساحلية بدبي، مقدّمة تجارب متكاملة تجمع بين الفخامة والتميّز، وقد أثبتت حضورها في السوق من خلال سجل حافل من المشاريع التي نُفِذت بالكامل في أبرز المواقع الراقية بدبي، بما في ذلك جزيرة «لؤلؤة جميرا»، و«لامير ساوث»، و«جزر دبي». وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية بالتركيز على المواقع الاستراتيجية والمشاريع رفيعة المستوى. ويعتمد نهج «أتارا» على تكامل عمليات التطوير، بما في ذلك ذراعها الإنشائي الداخلي «راكات للمقاولات»، ما يضمن تنفيذ المشاريع بأعلى مستويات الدقة والجودة في مختلف مراحل التطوير.

نبذة عن «مرجان»

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تُعنى بالاستثمار والضيافة في الإمارة، وتعمل على إعادة تعريف وتطوير الوجهات من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية ودمجها مع المجتمعات النابضة بالحياة. وبصفتها المطور الرئيسي لمشاريع أيقونية مثل "جزيرة المرجان"، و"شاطئ مرجان"، و"راك سنترال"، ومشروع "منتجع وين جزيرة المرجان"، تساهم "مرجان" في تحويل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية واستدامة وملاءمة للعيش، سواء للمستثمرين أو السكان أو الزوار، وتعزز مكانتها كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

إخلاء المسؤولية القانونية:

مشروع "ذا ريزيدنسز" في منتجع شيراتون جزيرة المرجان ليس مملوكًا أو مطورًا أو معروضًا للبيع من قبل شركة ماريوت الدولية أو أي من الشركات التابعة لها ("ماريوت"). وتستخدم شركة "أتارا للتطوير العقاري ذ.م.م" علامات شيراتون التجارية بموجب ترخيص من ماريوت، والتي لم تؤكد دقة أي من التصريحات أو الادعاءات الواردة في هذا البيان.

للتواصل الإعلامي: pr@pixl.ae

