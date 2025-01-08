أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت شركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال"، الشركة التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، "صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول"، وهو أداة استثمارية متوافقة مع أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، وقد تم تصميم الصندوق لتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى أصول لوجستية عالية الطلب في جميع أنحاء ألمانيا وغرب أوروبا. ويهدف الصندوق إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين للفرص المتنامية في هذا السوق والتي ظهرت على إثر النقص الهيكلي في الأصول اللوجستية المستدامة المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هذه المناطق.

ويتمتع الصندوق الجديد بمكانة استراتيجية، تمكنه من الاستفادة من ارتفاع أسعار الإيجارات والموازنة المستمرة بين العرض والطلب في قطاع الخدمات اللوجستية الأوروبية. وقد أثبتت المستودعات والمرافق اللوجستية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مرونتها، حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض على الرغم من التقلبات الاقتصادية بوجه عام. ويوفر "صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول"، للمستثمرين وسيلة فريدة للاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية اللوجستية الصديقة للبيئة. ويعكس ذلك تحولًا كبيرًا في أولويات سلاسل التوريد، حيث أصبحت الاستدامة والمسؤولية البيئية وبشكل متزايد، ضرورة بالنسبة للمستأجرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال توني هشايمي، مدير تنفيذي أول لشركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة": "يعكس "صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول"، التزامنا بتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي المتطلبات المتطورة لهذا السوق. ومن خلال استهداف قطاع الخدمات اللوجستية في أوروبا، يوفر هذا الصندوق لمستثمرينا إمكانية الوصول إلى فرص مرنة ومتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سوق عالية النمو، مدفوعة باتجاهات اقتصادية وبنيوية قوية".

ويقدم الصندوق، فرصة استثمارية استراتيجية للأفراد والمؤسسات التي تهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن محافظهم الاستثمارية مع الاستفادة من المحركات الاقتصادية القوية التي تدعم قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة غرب أوروبا.

وتم تصميم هذا الصندوق لتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل، ما يوفر للمستثمرين مسارًا مثمرًا للمشاركة في قطاع يتسم بالمرونة ومستعد لتحقيق النمو.

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نبذة عن أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة

أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة، هي شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة الأصول ، تأسست في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وبفضل ارتباطها القوي بمصرف أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت "أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة" في ترسيخ مكانتها كشريك مالي موثوق به لعملائها. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات الاستثمارية، بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمسة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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