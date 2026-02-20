الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة رسمياً عن افتتاح "ذا بلازا"، الساحة المفتوحة لاستضافة الفعاليات الكبرى، والأنشطة الثقافية، والعروض الترفيهية الحيّة، حيث يدعو سكان المدينة وزوارها للتواصل والحضور والاستمتاع بالأجواء المميزة في أحدث وجهات أبتاون دبي النابضة بالحياة.

تمتد "ذا بلازا" على مساحة 21,000 متر مربع، وصممت لتكون مسرحاً مهيباً للفعاليات الكبرى ووجهة ديناميكية ومتعددة الاستخدامات تستضيف مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة الكبرى، بدءاً من الحفلات الموسيقية والمهرجانات ومناطق المشجعين، وصولاً إلى حفلات الشركات الراقية، وعروض الأزياء، والفعاليات الثقافية بطاقة استيعاب تصل إلى 4,000 ضيف. تم تطوير "ذا بلازا" لتكون نقطة التقاء للمجتمع والإبداع والثقافة، ما يعزز مكانة أبتاون دبي باعتبارها وجهة نابضة بالحياة تستمر أنشطتها المتنوعة من النهار حتى الليل لسكان المنطقة والزوار.

تطل "ذا بلازا" على أفق أبراج بحيرات جميرا، وتتمتع بموقع مركزي يضم منصة عرض مخصصة وشاشة عالية الدقة بقياس 43 متراً، ومساحات خضراء واسعة، وتراسات متعددة المستويات. وقد صُممت الساحة لاستضافة برنامج متنوع يشمل العروض الحية والفعاليات الثقافية والأنشطة المجتمعية والأسواق والفعاليات الموسمية الكبرى.

وباعتبارها وجهة متكاملة، توفر "ذا بلازا" مواقف سيارات واسعة وسهولة وصول، إضافة إلى موقع مميز في قلب "دبي الجديدة" ضمن منطقة واسعة من المطاعم والوجهات الفندقية والمساحات الاجتماعية في أبتاون دبي، حيث تتميز "ذا بلازا" بموقعها في منطقة الأعمال والحياة العصرية الراقية في دبي، لتوفر مساحة مصممة للتجارب المشتركة التي تجمع المدينة، كما تتوفر أيضاً للحجز لإقامة الفعاليات الخاصة.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن تعيين 7 Management كمشغل استراتيجي في "ذا بلازا" لإضفاء الحيوية على الموقع من خلال تقديم برنامج حافل بالفعاليات على مدار العام. وتشتهر 7 Management بإشرافها على مجموعة من أبرز وجهات الحياة العصرية المتميزة في المنطقة، وستقوم بتنظيم برنامج حيوي يعكس الأجواء الثقافية المتطورة باستمرار في دبي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يُشكل افتتاح ذا بلازا علامةً فارقةً في مسيرة تطور أبتاون دبي، حيث يُحول المنطقة إلى وجهةٍ جامعةٍ توحّد الناس عبر الأعمال والثقافة والتجارب المشتركة. وبفضل مساحتها الواسعة وقدرتها على استيعاب 4000 ضيف، تقدم ذا بلازا إمكانات استثنائية ترسخ مكانة أبتاون دبي كمنصة رئيسية للفعاليات الدولية الكبرى وللحياة المجتمعية اليومية. ومع مضينا في تنفيذ المخطط العام لأبتاون دبي، ستؤدي ذا بلازا مهمةً مركزيةً في تنشيط المنطقة وخلق هويّة مكانية قوية، دعماً لرؤية دبي كواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة".

يأتي إطلاق "ذا بلازا" في وقت تتطور فيه أبتاون دبي لتصبح وجهة متعددة الاستخدامات، تضم "أبتاون تاور"، و"ذا أتريوم"، وفندق وشقق سو/ أبتاون دبي. وتستمر مسيرة تطور أبتاون دبي، مع مشاريع تجارية وسكنية إضافية قيد الإنشاء حالياً. وبمجرد اكتمالها، ستعزز هذه المشاريع مكانة المنطقة كمركز مزدهر للعمل والمعيشة والترفيه.

رمضان في "ذا بلازا"

تتحول المنطقة خلال شهر رمضان المبارك إلى سوق ضوء القمر، حيث تقدم تجربة سوق مسائي مميز، مع أجواء مميزة تستقطب أفراد المجتمع بعد غروب الشمس. وفي كل أمسية، يتحول "ذا بلازا" إلى سوق عصري يمزج بين التصاميم والثقافة والمأكولات والترفيه الحي. ويوفر سوق ضوء القمر بيئة اجتماعية مريحة حيث يمكن للسكان والزوار التجمع والاستكشاف وتناول الطعام والاستمتاع بمجموعة مختارة من عربات الطعام وأكشاك البيع بالتجزئة والأنشطة المناسبة للعائلات وعروض الإضاءة الفنية ورسم الجداريات الحية وسينما الهواء الطلق تحت النجوم وغيرها من التجارب التفاعلية.

ساعات العمل: من 20 فبراير حتى آخر يوم من رمضان

يومياً من الساعة 6 مساءً إلى 2 صباحاً

نبذة عن "ذا بلازا"

يقع "ذا بلازا" في قلب منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهو وجهة مفتوحة للفعاليات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع، صُممت لاستضافة تجارب عالمية المستوى. ويضم المكان بنية تحتية متطورة للفعاليات، وشاشة عالية الدقة بقياس 43 متراً، وأنظمة إضاءة وصوت متقدمة، إضافة إلى تصاميم مرنة تستوعب ما يصل إلى 4,000 ضيف، ما يجعله مناسباً لاستضافة الحفلات الموسيقية والمهرجانات ومناطق المشجعين، إلى جانب حفلات العشاء الرسمية وعروض الأزياء والفعاليات الثقافية.

تتولى 7 Management، إحدى أبرز مجموعات الضيافة والترفيه في المنطقة، إدارة "ذا بلازا" ليجسد روح دبي المدينة النابضة بالحياة والمتنوعة والمصممة لإلهام الجميع.

نبذة عن أبتاون دبي

يُعد "أبتاون دبي" مشروعاً عمرانياً مستداماً متعدد الاستخدامات من تطوير مركز دبي للسلع المتعددة، يتمتع بموقع استراتيجي بوصفه البوابة الجنوبية لإمارة دبي. ويجمع الحي الراقي الجديد بين المساكن الفاخرة ومساحات الأعمال ذات المستوى العالمي مع عروض ضيافة وترفيه استثنائية، ليشكّل مجتمعاً حضرياً نابضاً بالحياة وشاملاً لجميع فئاته.

يُعد "أبتاون دبي" وجهة متكاملة لأسلوب الحياة العصري، إذ يضم ثمانية أبراج، من بينها «أبتاون تاور» الذي كان أول ما شُيّد في المشروع، وصممه مكتب Adrian Smith + Gordon Gill العالمي. وتوفر شقق ومساكن سو/ أبتاون دبي تجربة سكنية فاخرة بإطلالات بانورامية على أفق دبي، مع مرافق حديثة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات على حد سواء، حيث يجمع هذا المشروع السكني المرموق بين الرقي والتصميم المعاصر ليقدم تجربة معيشية استثنائية في قلب دبي الجديدة.

ويعزز من حصرية المشروع وتنوع مرافقه فندق سو/ أبتاون دبي، الذي يقدم تجربة ضيافة فاخرة من فئة الخمس نجوم في موقع متميز وسهل الوصول. وفي قلب أبتاون دبي، يشكل "ذا بلازا" مركزاً ثقافياً وتجارياً نابضاً بالحياة، يضم متاجر ومطاعم ومرافق ترفيهية إلى جانب أعمال فنية وتركيبات ثقافية فريدة. كما يحتضن "ذا أتريوم"، القلب النابض لتجارب الطهي في المشروع، مجموعة من أبرز مفاهيم المطاعم والتجزئة العالمية، من بينها مطعم "سور" المستوحى من المطبخ الإيجي ويحتفي بنكهات البحر الأبيض المتوسط، ومقهى أبتاون سوشيال الذي يركز على روح المجتمع ويشتهر بقهوته المحضّرة باحتراف ووجباته الخفيفة المميزة.

ويحمل أبتاون تاور شهادة LEED الذهبية، تأكيداً على التزام المشروع بالاستدامة البيئية. ومع التوسع المستمر لإضافة أبراج جديدة ومساحات مكتبية ومرافق ثقافية إضافية، يسهم المشروع في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال، مع تقديم تجربة معيشية فاخرة لا تضاهى.

موقع أبتاون دبي الإلكتروني: https://uptowndubai.ae/en/

نبذة عن 7 Management

تُعد 7 Management مجموعة عالمية رائدة في مجال الضيافة والإدارة، يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتشتهر بابتكار وجهات حائزة على جوائز في مجالي المطاعم والترفيه عبر الشرق الأوسط وأوروبا. ومنذ تأسيسها في عام 2015، دأبت المجموعة على تقديم تجارب استثنائية تمتد من المطاعم التي تتميز بأجوائها الشعبية المريحة إلى مفاهيم الترفيه الراقية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وتقف المجموعة خلف عدد من العلامات الأكثر شهرة في المنطقة، من بينها: February 30، وLucia’s، وThe Theater، وSeven Sisters، وAntika، وLimonata، وSayf، وMeat the Fish، وEm Sherif، وYUBI، وLady Bird. ومع محفظة متنوعة تشمل المطاعم والردهات والنوادي الشاطئية والنوادي الليلية، تمزج 7 Management بسلاسة بين المأكولات الراقية وتجارب الترفيه الغامرة، لتبتكر مفهوماً يتجاوز الضيافة التقليدية.

وإلى جانب تميزها التشغيلي، تُعد 7 Management أيضاً شركة استثمارية رائدة تعمل على تطوير وامتلاك وتشغيل مفاهيم الطعام والشراب والترفيه التي تواصل رسم ملامح المشهدين الثقافي والطهوي في المنطقة.

الموقع الإلكتروني لشركة 7 Management: https://7management.me/

