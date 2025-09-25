أبوظبي/حيدر أباد، الهند: فازت "كراكال"، التابعة لمجموعة "ايدج" والرائدة في تصميم وتصنيع الأسلحة الخفيفة عالية الأداء، بعقد لتوريد 200 بندقية قناصة من طراز" CSR 338"للشرطة المركزية الاحتياطية الهندية، وذلك بالتعاون مع شركة "آي كوم للاتصالات المحدودة"، إحدى شركات مجموعة "ميغا للهندسة والبنى التحتية المحدودة".

وبموجب العقد، سيجري إنتاج وتسليم البنادق القناصة في مجمع "آي كوم "كراكال للأسلحة الخفيفة في حيدر أباد بالهند. وتم تدشين المنشأة في أبريل من العام الجاري، وتشكّل مركز تصنيع محلي ينتج مجموعة شاملة من الأسلحة المتقدمة لتلبية المتطلبات الأساسية للقوات المسلحة الهندية وجهات إنفاذ القانون وشرطة الولايات والقوات الخاصة، وتلبية متطلبات التصدير العالمي لدى "كراكال".

من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "عقب إطلاق مجمع "آي كوم "كراكال للأسلحة الخفيفة، نعمل على تطوير شراكتنا مع "آي كوم" بهدف ترسيخنا لالتزامنا بمبادرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي'اصنع في الهند'. ويعدّ هذا النقل التاريخي للتكنولوجيا ضمن مجال الأسلحة الخفيفة محطة بارزة في التعاون الدفاعي الإماراتي-الهندي المشترك، ويجسد بصورة مباشرة جهودنا المتواصلة لدعم المتطلبات الأمنية للهند وقطاع الدفاع المتنامي فيها".

وقال سومانث باتورو، مدير شركة "آي كوم" للاتصالات المحدودة: "نعتز بهذا العقد الذي نعتبره منجزاً مهماً لشركة "آي كوم" وتأكيداً على استراتيجيتنا بعيدة المدى لتعزيز بناء قدرات دفاعية سيادية في الهند. وبالتعاون مع شركة كراكال ومجموعة ايدج، نُوفر البندقية القناصة من فئة " CSR 338" الأكثر تقدماً للشرطة المركزية الاحتياطية، وننقل كذلك تكنولوجيا عالمية المستوى، ونولّد وظائف عالية الجودة ضمن قطاع التصنيع في حيدر أباد، ونعزز المنظومة الصناعية الدفاعية الهندية على حد سواء. تظل" آي كوم "ملتزمة بالتسليم في الوقت المحدد وتقديم الدعم طوال دورة حياة المنتج، وتوسيع نطاق تلك القدرات لتلبية متطلبات مستقبل خدمات الأمن الهندية والعملاء في أسواق التصدير".

وسيجري تسليم أول بنادق قناصة من طراز " CSR 338" ستنتجها شركة كراكال في الهند خلال الربع الرابع من عام 2025.و تُعتبر " CSR 338" بندقية قناصة يدوية عالية الأداء. وتتميز البندقية، المزودة بذخيرة" 338. لابوا ماغنوم"،وز بماسورة يبلغ طولها 27 بوصة مع مخزن ذخيرة بسعة 10 طلقات، بالإضافة إلى آلية تحرير مخزن وأمان يُمكن استخدامها بكلتا اليدين، وزناد دقيق قابل للضبط من مرحلتين، وأخمص قابل للطي بأربعة مواضع.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل ايدج التجارية، المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن كراكال

"كراكال"، شركة رائدة إقليمياً ودولياً في صناعة الأسلحة الخفيفة فائقة الأداء، تأسست في عام 2007، وتقوم بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة الميدانية الصغيرة التي أثبتت جدواها الميدانية في مهام إنفاذ القانون وحفظ الأمن وعمليات القوات العسكرية.

وتفخر الشركة بخبرتها الإنتاجية على مدى 15 عاما. وتشتمل مجموعة منتجاتها على المسدسات، والبنادق الرشاشة، والبنادق الهجومية، وبنادق الصيد والقنص من مختلف العيارات. تنعكس خبرة "كراكال" في تحقيق مستويات الجودة والأداء والموثوقية التي تتميز بها مجموعة أسلحتها المتنامية، والتي تطوّرها الشركة لتلبية متطلبات البيئة المتغيرة والمعقدة للحروب، إلى جانب المتطلبات المتنوعة لأداء مهام عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تتبع "كراكال" لقطاع الصواريخ والأسلحة في "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

نبذة عن ميغا للهندسة والبنية التحتية المحدودة (MEIL)

تعد ميغا للهندسة والبنية التحتية المحدودة من أكبر شركات البنية التحتية في الهند، وتعمل ضمن قطاعات تشمل الري والمياه والهيدروكربونات والنقل والطاقة والاتصالات والدفاع. وبفضل حضورها العالمي في أكثر من 20 دولة، وقواها العاملة التي تزيد عن 40 ألف موظف، تعمل الشركة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة وواسعة النطاق بسرعة وجودة لا مثيل لهما.

-انتهى-

#بياناتشركات