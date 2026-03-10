دبي: أعلنت شركة "آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة" (ICICI Prudential AMC)، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في الهند، عن افتتاح فرعها الجديد في "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC)، في خطوة هامة تعكس استراتيجية توسّعها العالمي، وتعزّز التزامها بخدمة المستثمرين المؤسسيين ومستثمري الثروات عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة أفريقيا.

وسيشكّل فرع الشركة في "مركز دبي المالي العالمي" مركزاً استراتيجياً لأعمالها الدولية، بما يتيح لها تعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات السيادية، والمكاتب العائلية، والبنوك الخاصة، ومنصات إدارة الثروات، وشركاء التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

تم افتتاح المكتب من قبل سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والسيد نيميش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول". كما حضر حفل الافتتاح كلٌّ من السيد نافين أغاروال، المدير المالي للشركة، والسيد أناند فاراداراجان، المسؤول التنفيذي الأول لفرع الشركة في مركز دبي المالي العالمي، والسيد هارش ساراسوات، الرئيس الإقليمي للتوزيع، إلى جانب فريق عمل الفرع، وشركاء التوزيع، وممثلي وسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعكس قرار شركة «آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول» افتتاح فرع لها في مركز دبي المالي العالمي المكانة الراسخة التي تكرّسها دبي كوجهة عالمية رائدة لمديري الأصول والثروات الساعين إلى توسيع حضورهم بالقرب من رؤوس الأموال الإقليمية. ومن خلال الجمع بين المنظومة المتكاملة ذات الارتباط العالمي والإطار التنظيمي المتطور الذي يوفره المركز، والخبرة الاستثمارية العميقة التي تتمتع بها الشركة في الأسواق الهندية، سيعزز وجودها في دبي قدرتها على دعم عملاء المؤسسات وإدارة الثروات عبر دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وتمكينهم من الوصول إلى فرص نمو مستدامة وطويلة الأجل".

وبهذه المناسبة، قال نيميش شاه،: "تُعدّ منطقة الشرق الأوسط قاعدة استثمارية مهمة للاستثمارات الموجّهة إلى الهند، في ظل الروابط الاقتصادية والتجارية المتينة التي تجمع بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. ويُلاحظ تزايد اهتمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن الأسواق المتقدمة، والتوجّه نحو الاقتصادات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو واعدة وأطر تنظيمية مستقرة. ومن خلال حضورنا هنا، نطمح إلى بناء شراكات قوية وطويلة الأمد مع المستثمرين في المنطقة".

وأضاف قائلاً: "تُعدّ الهند من بين الاقتصادات الكبرى القليلة التي تُظهر مرونة اقتصادية لافتة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. فالتوسع المتسارع في الاقتصاد المنظّم، وتسارع وتيرة التحول الرقمي، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، إلى جانب تحسّن الميزانيات العمومية للشركات، كلها عوامل تسهم في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين على المدى الطويل. ونعتقد أن المستثمرين العالميين باتوا يسعون بشكل متزايد إلى تنويع انكشافهم للاستفادة من هذه الفرص الواعدة. وسيسهم تواجدنا في "مركز دبي المالي العالمي" في توفير وصول مؤسسي بمعايير عالمية إلى استراتيجيات الاستثمار في الأسهم والدخل الثابت والحلول متعددة الأصول في السوق الهندية".

وتوجّه شاه بالشكر إلى الجهات التنظيمية، قائلاً: "نتقدّم بخالص الشكر إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي والجهات التنظيمية المعنية على تعاونها ودعمها. فقد أسهم الإطار التنظيمي الشفّاف والفعّال الذي يتميّز به المركز في تسهيل تأسيس عملياتنا بسلاسة ضمن مركز دبي المالي العالمي".

وبدعم من فريق محلي قوي وتكامل وثيق مع فرقها العاملة في الهند، يوفّر مكتب شركة "آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول" في "مركز دبي المالي العالمي" منصة استراتيجية تتيح للمستثمرين العالميين وصولاً مباشراً وسلساً إلى خبراتها المتخصصة في السوق الهندية، إلى جانب باقة شاملة من الحلول الاستثمارية، تشمل استراتيجيات الأسهم الهندية، وأدوات الدخل الثابت، والحلول متعددة الأصول، إلى جانب الاستثمارات البديلة واستراتيجيات إدارة المحافظ المتقدمة.

تقديم قصة النمو الهيكلي في الهند إلى المستثمرين العالميين

تُعدّ الهند اليوم واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، حيث شهدت خلال العقد الماضي تحوّلات اقتصادية جوهرية أعادت رسم ملامح بيئتها الاستثمارية. فقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب، وتسارع وتيرة الرقمنة، ودمج الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد المنظّم، إلى جانب قوة الاستهلاك المحلي، في إحداث نقلة نوعية تعيد تشكيل مشهد الاستثمار.

كما شهدت أسواق رأس المال في الهند تطوراً ملحوظاً، مدعومة بتنامي مشاركة المستثمرين المحليين، وارتفاع معدلات الادخار في الأصول المالية، إلى جانب إطار تنظيمي قوي وفعّال. وقد أسهم النمو المتسارع لخطط الاستثمار المنتظم (SIPs)، واتساع قاعدة المستثمرين، وتحسّن معايير الحوكمة المؤسسية، في تعزيز متانة الأسواق الهندية.

وعلى المدى الطويل، نجحت أسواق الأسهم الهندية في تحقيق مستويات قوية من خلق الثروة، مدفوعة بنمو مستدام في أرباح الشركات، وتحسّن ملحوظ في الميزانيات العمومية، إلى جانب تزايد مشاركة المستثمرين المحليين. كما يواصل مزيج العوامل الديموغرافية الإيجابية، وارتفاع مستويات الدخل، واتساع قاعدة الاستهلاك، في دعم وضوح الرؤية بشأن آفاق النمو طويل الأجل.

الأهمية الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)

يُعد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، حيث يوفر منصة متصلة عالمياً تُمكّن الشركات من الوصول إلى رؤوس الأموال والعملاء في مختلف أنحاء المنطقة. يواصل النظام البيئي لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) توسّعه المتسارع، حيث يضم أكثر من 8,800 شركة نشطة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات إدارة الثروات والأصول، مدعوماً ببيئة تنظيمية مستقلة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، تشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية. ويوفّر الإطار التنظيمي المتين، والارتباط العالمي الواسع، وتركيز قاعدة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين، عوامل تجعل من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) الموقع الطبيعي والأمثل للمنصة الدولية لشركة ICICI Prudential لإدارة الأصول.

ومن خلال مكتب "آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة" في مركز دبي المالي العالمي، سنسعى إلى إلى تعزيز علاقاتها مع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، والتفاعل مع البنوك الخاصة ومديري الثروات، وتقديم رؤى تحليلية قائمة على الأبحاث حول الأسواق الهندية. كما تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين العالميين إلى استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بالهند، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري عبر الحدود.

حول "آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة":

تُعد شركة ICICI Prudential Asset Management Company Limited واحدة من أعرق شركات إدارة الأصول في الهند، إذ تمتد خبرتها لأكثر من 30 عاماً في هذا القطاع الحيوي. وقد تأسست الشركة كشراكة استراتيجية بين ICICI Bank التي تمتلك حصة قدرها 53%، وPrudential plc بحصة تبلغ 34.59%، لتعمل كشركة متخصصة في إدارة الأصول داخل السوق الهندية. وتدير الشركة أصولاً تُقدّر بنحو 130 مليار دولار أمريكي، ما يعكس مكانتها الرائدة وثقة المستثمرين في أدائها وخبراتها الاستثمارية. ومنذ ديسمبر 2025، أُدرجت الشركة في كلٍّ من بورصة بومباي "BSE" والبورصة الوطنية "NSE" في الهند، فيما تبلغ نسبة الأسهم المطروحة للتداول العام 12.41%.

تتوزع أعمال شركة ICICI Prudential Asset Management Company (AMC) عبر مجموعة متكاملة من الأنشطة الاستثمارية التي تلبي احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين، وتشمل: صناديق الاستثمار المشترك (Mutual Funds)، وخدمات الاستشارات الاستثمارية الخارجية (Offshore Advisory)، والحسابات المُدارة (Managed Accounts)، إضافة إلى الصناديق البديلة (AIFs) التي تركز على الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والأصول العقارية. وتضم قاعدة عملاء الشركة شريحة واسعة ومتنوعة تشمل المستثمرين الأفراد والشركات داخل الهند، ومستثمرين أجانب من آسيا وأوروبا، إضافة إلى أصحاب الثروات العالية في الهند (HNIs)، والمؤسسات الاستثمارية، والمكاتب العائلية، إلى جانب مؤسسات عالمية. كما تتمتع الشركة بحضور في مركز الخدمات المالية الدولية (IFSC) في الهند، ما يعزز قدرتها على خدمة المستثمرين الخارجيين.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي:

يُعد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) المركز المالي الأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في رسم ملامح المشهد المالي العالمي ويعزز مكانة دبي كوجهة أعمال رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وباعتباره المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع عبر جميع القطاعات، يضم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ما مجموعه 8,844 شركة نشطة. ويشمل ذلك 1,052 شركة خاضعة للتنظيم، من بينها أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (بما في ذلك 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة أسواق رأسمال، و135 شركة تأمين وإعادة تأمين، و70 شركة وساطة. كما يحتضن المركز أكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، ليضع معياراً عالمياً للابتكار المالي، ويُصنّف ضمن أفضل أربعة مراكز عالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويرتكز المركز على إطار قانوني وتنظيمي عالمي موثوق، يضم أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، بما يضمن حوكمة فعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي.

ومع احتضانه لأكثر من 50,200 متخصص، يوفر مركز دبي المالي العالمي أعمق تجمع للمواهب المالية في المنطقة، ليشكّل البوابة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) أمام مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي

ولا يقتصر دور مركز دبي المالي العالمي (DIFC) على كونه وجهة للأعمال فحسب، بل يوفر تجربة حضرية متكاملة تضم مرافق عصرية عالمية المستوى، ما يجعله وجهة مفضلة ومرغوبة للغاية. ومع توسعة منطقة «DIFC زعبيل» الممتدة على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، والتي ستوفر طاقة استيعابية لأكثر من 42,000 شركة وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، يواصل المركز ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمياً. وسيضم الحيّ الجديد أيضاً مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الفئة الأولى (Grade A)، وأكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لتقنيات المستقبل، بما في ذلك أكبر مركز ابتكار في العالم وأول حرم جامعي مخصص للذكاء الاصطناعي من نوعه عالمياً. كما سيشمل أكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركزاً للمؤتمرات، إلى جانب مجموعة متنوعة من منافذ التجزئة والمطاعم والوجهات الثقافية، بما في ذلك جناح فني فريد من نوعه هو الأول من نوعه عالمياً.

انطلاقاً من قيم النزاهة والشفافية، يُشكّل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) منصة للنجاح، تقود ملامح مستقبل القطاع المالي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: difc.com، أو متابعتنا على منصتي «لينكدإن» و«إكس» عبر الحساب @DIFC.

إخلاء المسؤولية:

قامت شركة ICICI Prudential لإدارة الأصول المحدودة بإنشاء فرع لها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو مرخّص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لتقديم خدمات الاستشارات وترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات داخل ومن خلال نطاق اختصاص مركز دبي المالي العالمي.

يتم إصدار و/أو توزيع هذه المراسلة من قبل فرع الشركة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). وتستهدف المعلومات الواردة في هذه المراسلة العملاء المحترفين أو الأطراف المقابلة في السوق فقط، ولا تُعد موجهة للمستثمرين الأفراد.

المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض إعلامية فقط، ولا تهدف إلى تقديم أي استشارات قانونية أو ضريبية أو مالية أو أي نوع آخر من المشورة.

-انتهى-

#بياناتشركات