دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة آي ديلز الرائدة في التجارة الإلكترونية والمبتكرة بنموذجها الفريد "تسوق واربح"، عن توقيع شراكة استراتيجية مع عائلة فاجر، قادة الأعمال في قطاعات التجزئة والعقارات في المكسيك، الولايات المتحدة، دبي وهونغ كونغ. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تمهيد الطريق لدخول آي ديلز إلى سوق أمريكا اللاتينية، وتقديم تجربتها المميزة في التسوق إلى المكسيك. وقد تم تدشين هذه الشراكة من خلال حفل توقيع أقيم في مقر آي ديلز في دبي، ما يمثل خطوة مهمة في توسع الشركة العالمي.

حضر الحفل جاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز القابضة، وراول تريفينو فاجر، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز في المكسيك. وقد شهدت هذه المراسم الرمزية بداية تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز النمو في أحد أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً في أمريكا اللاتينية.

نجحت آي ديلز في إعادة تعريف تجربة التجارة الإلكترونية من خلال دمجها الفريد بين التسوق عبر الإنترنت وفرص الفوز بجوائز كبيرة، ما جعلها رائدة في هذا المجال. وبعد تحقيق نجاحات في عدة مناطق، تستعد الشركة الآن لجذب المستهلكين المكسيكيين وتعزيز مكانتها كمبتكر عالمي.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال جاد طبيلي: "إن الشراكة مع عائلة فاجر تمثل لحظة محورية في مسيرة آي ديلز نحو إعادة تشكيل مشهد التجارة الإلكترونية العالمي. توسعنا في المكسيك لا يقتصر فقط على دخول سوق جديدة، بل يتعلق بإحداث ثورة في كيفية تفاعل المستهلكين مع التسوق عبر الإنترنت. ومع خبرة عائلة فاجر المحلية ونهجنا المبتكر، نحن جاهزون لتقديم تجربة تسوق مثيرة وغير مسبوقة للمستهلكين في المكسيك".

من جانبه، أضاف راول تريفينو فاجر: "نحن متحمسون للتعاون مع آي ديلز في توسعها إلى المكسيك. هذه الشراكة تمنحنا الفرصة للجمع بين معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ونموذج آي ديلز الفريد في التجارة الإلكترونية. معاً، سنقدم تجربة تسوق لا مثيل لها، ونخلق قيمة دائمة للمستهلكين ونسهم في نمو التجارة الرقمية في المنطقة".

ستعتمد هذه الشراكة على خبرة كلا الطرفين لإنشاء عمليات مستدامة وقابلة للتوسع في المكسيك. ومن خلال التركيز على التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز تفاعل العملاء، والنمو الاستراتيجي، تهدف الشراكة إلى تقديم قيمة دائمة وابتكار متجدد للسوق المكسيكية.

منذ انطلاقها، رسخت آي ديلز نفسها كمنصة رائدة. مع جوائز تتراوح بين سيارات فاخرة وإلكترونيات، إلى جوائز نقدية وشقق، لم تترك آي ديلز أي مجال لتحقيق فرص الفوز الكبيرة لعملائها. حتى الآن، قدمت المنصة جوائز تزيد قيمتها عن 75 مليون دولار أمريكي، وأثرت بشكل كبير في حياة أكثر من 8,500 فائز من جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول آي ديلز القابضة، يرجى زيارة www.idealzholding.com.

حول آي ديلز:

تعتبر "آي ديلز" هي منصة للتجارة الإلكترونية فريدة من نوعها أحدثت ثورة في تجربة التسوق عبر الإنترنت. وتتيح هذه التجربة للعملاء شراء العلامات التجارية الخاصة بها من البضائع والفوز بجوائز رائعة. تقوم آي ديلز بذلك من خلال بيع بطاقات تسوق وكل بطاقة تسوق يتم شراؤها تأتي مع تذكرة مجانية للدخول في حملة سحوبات كبرى. منذ عام 2017، منحت آي ديلز جوائز تزيد قيمتها عن 75 مليون دولار أمريكي على شكل جوائز نقدية وسيارات وعقارات وساعات وإلكترونيات وجوائز كبرى أخرى.

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