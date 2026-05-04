دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "آميفيز" (AmiViz)، الموزع الرائد للقيمة المضافة لحلول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومقرها في الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع شركة "أكالفيو" (Acalvio) المتخصصة في الأمن السيبراني الوقائي القائم على الذكاء الاصطناعي. وبموجب الاتفاقية، ستقوم "أميفيز" بتوزيع حلول "أكالفيو" القائمة على تقنية الخداع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لتمكين المؤسسات من تعزيز قدرتها على اكتشاف التهديدات المتقدمة وإيقافها قبل تفاقمها.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تتسارع فيه الهجمات السيبرانية، وتزداد اعتماداً على الأتمتة والذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد أدوات الكشف التقليدية التي تعتمد على التنبيهات التفاعلية والأنماط المعروفة قادرة على رصد الاختراقات المتطورة في وقت مبكر. وباتت المؤسسات اليوم بحاجة إلى قدرات استباقية تكشف النوايا الخبيثة عند أول إشارة للاختراق. صممت منصة "أكالفيو" المستقلة القائمة على تقنية الخداع لمواكبة هذا التحول، مستخدمةً طعوماً رقمية موزعة، ومصائد، وبيانات استشعار عالية الدقة لكشف الحركة الأفقية، وإساءة استخدام الهويات، والاختراقات الصامتة بدقة استثنائية وأقل عدد ممكن من النتائج الإيجابية الكاذبة.

ويزداد أهمية هذا النهج مع بدء المؤسسات في دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI) ضمن عملياتها، إذ تُحدث هذه الوكلاء المستقلون أنماطاً سلوكية ومسارات قرار جديدة توسع نطاق الهجوم بطرق يصعب توقعها. ويوفّر الكشف القائم على الخداع حماية حيوية من خلال كشف السلوك الغير طبيعي أو غير المقصود – سواء كان ناتجاً عن مهاجمين بشريين أو عمليات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي – في المرحلة المبكرة جداً، مما يجعل هذه التقنية طبقة أساسية للمؤسسات التي تستعد لعصر جديد من التهديدات المتسارعة بالذكاء الاصطناعي.

وصرح "إلياس محمد"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "آميفيز"، بأن الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير الأمن السيبراني الاستباقي، مشيراً إلى أن الدفاع الاستباقي أصبح ضرورياً مع تزايد سرعة المهاجمين وتأثير الذكاء الاصطناعي في مشهد التهديدات، معرباً عن فخر شركته بتمكين عملاء المنطقة من هذه القدرات.

وستعمل "أميفيز" بشكل وثيق مع "أكالفيو" لدعم الشركاء والعملاء في المنطقة من خلال التمكين والتدريب وخبرات النشر، لضمان تبني المؤسسات للأمن القائم على الخداع بثقة. وستركز الشراكة على قطاعات رئيسية تشمل الحكومة، والمالية، والطاقة، والاتصالات، والبيئات المؤسسية الكبيرة.

من جانبه، قال "راي كافيتي"، نائب رئيس شركة "أكالفيو" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن بحث شركة GigaOm لعام 2026 صنف "أكالفيو" كشركة رائدة في تقنية الخداع السيبراني للعام الرابع على التوالي، مستشهداً بقدرتها على توفير كشف مبكر عالي الدقة، ومرونة واسعة في النشر عبر البيئات الهجينة، وتكامل عميق مع منصات SIEM وSOAR وEDR، مع تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة. كما صنفت "جارتنر" "أكالفيو" كشركة رائدة في حلول الأمن السيبراني الوقائي، مما يتيح تخفيفاً قوياً للهجمات المنسقة بالذكاء الاصطناعي والوقاية منها. وأعرب "كافيتي" عن حماسه للتعاون مع "أميفيز" لتقديم حلول الخداع المتقدمة لعصر هجمات الذكاء الاصطناعي التوكيلي.

عن "آميفيز"

"آميفيز" AmiViz هي شركة رائدة في مجال توزيع منتجات الأمن السيبراني ذات القيمة المضافة، ومقرها في الشرق الأوسط، ولديها سوق فريدة مصممة لخدمة مصالح تجار التجزئة والبائعين في المؤسسات. ويضمن تركيز الشركة الثابت على حلول الأمن السيبراني خبرة لا مثيل لها وخدمة مخصصة لشركائها.

في "آميفيز"، لا يعتبر الأمن السيبراني مجرد حلول مقدمة عادية، بل هو مهمة الشركة الأساسية. تقدم "آميفيز" منتجات وخدمات من الدرجة الأولى تحمي الشركات. ويضمن تعاوننا الوثيق مع البائعين والبائعين والمستشارين حلولاً مخصصة تعالج التحديات الإقليمية. نحن نمكن الشركات من النجاح في عالم رقمي من خلال توفير أدوات ومعارف ودعم متطورة.

تعرف أكثر على شركة "آميفيز" من خلال الرابط www.amiviz.com

عن شركة "أكالفيو" لتقنيات الأمن السيبراني

"أكالفيو" (Acalvio) هي شركة أمن سيبراني استباقي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتخصص في التصدي للاختراقات الموجهة ضد الهويات والبنية التحتية والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتعتمد منصتها 360 Deception على تقنية خداع ديناميكي، ومسارات شركية متطورة "HoneyPaths"، وإخفاء الأصول الإنتاجية داخل نسيج من الخداع، بهدف تعطيل الاستطلاع الآلي للتهديدات، وإساءة استخدام بيانات الدخول، والحركة الأفقية داخل أنظمة الهويات، وأجهزة الطرفيات، والسحابة، والشبكات، والبيئات السيبرانية-الفيزيائية. ومن خلال تغيير ما يمكن للمهاجمين إدراكه والوثوق به، تنقل "أكالفيو" عملية الكشف من مرحلة تحليل ما بعد الاختراق إلى مرحلة كشف التهديد قبل وقوع الضرر، مما يمكن المؤسسات من اكتشاف الأنشطة الضارة، وإبطائها، وتعطيلها، وصدها بسرعة آلية. تخدم الشركة المؤسسات والهيئات الحكومية الراغبة في القضاء على جذور الاختراق الآلي من منبعه. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع: https://www.acalvio.com/

