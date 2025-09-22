دبي/موناكو– تستعدّ آمال، شركة التطوير العقاري الإماراتية الرائدة التي تعمل على إعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الفاخرة، بالتعاون مع "منصوري"، الشركة الألمانية الرائدة عالمياً في مجال التنقل والتصميم الفاخر، لتسجيل إنجاز هائل للشركتين في معرض موناكو لليخوت 2025، والذي يشهد حضور الشركتين المرموقين معاً لإطلاق أول عرض في أوروبا لمنصوري ريزيدنسيز، العلامة الفارقة في عالم العقارات وأول مشروع عقاري يجمع بين الشركتين في دبي.

في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2025، سيمثل معرض موناكو لليخوت المنصة العالمية الأبرز لأسلوب الحياة الفاخر، واليخوت، والابتكارات الخارقة للسيارات الفارهة. خلال فعاليات المعرض، ستكشف شركتا آمال ومنصوري عن مجموعة من العروض الحصرية التي تُجسّد رؤيتهما المشتركة والتي تمزج بين أرقى معايير الأداء، البراعة الفنية، والحصرية في مجالات مُتعددة، من السيارات الفارهة إلى المساكن.

بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف معرض موناكو لليخوت أول عرض أوروبي لمشروع منصوري ريزيدنسيز، على شكل نموذج مصغّر فريد بارتفاع 1.8 متر. يُمثل هذا البرج، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار درهم إماراتي، ويقع في ميدان هورايزون بدبي، والمكون من 48 طابق، انطلاقة منصوري في مجال العقارات الفاخرة. صُمم المشروع، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة آمال، ليُعيد تعريف مفهوم المعيشة السكنية من خلال دمج جماليات منصوري عالية الأداء مع التزام آمال بالفخامة العصرية، ليقدّم أسلوب حياة يجمع بين التصميم والراحة والحصرية على أعلى مستوى.

يقول عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة آمال: "يُعتبر اسم موناكو مرادفاً للفخامة والتراث والجاذبية العالمية، مما يجعل معرض موناكو لليخوت المنصة المثالية لاستعراض شراكتنا مع منصوري. سيُمكّننا تواجدنا في المعرض من التفاعل مباشرةً مع عملائنا الأكثر تميزاً في العالم، وتعريفهم برؤيتنا لأسلوب حياة متميز يتجاوز الحدود التقليدية. يُمثل إطلاق منصوري ريزيدنسيز هنا في أوروبا علامة فارقة في مكانة دبي كمركز عالمي للعقارات الفاخرة القائمة على التصميم."

ومن جهته، علّق كوروش منصوري، مؤسس منصوري: "منذ انطلاقنا وفلسفتنا في منصوري تتمحور حول ابتكار تجارب استثنائية، سواء على البر أو البحر أو حتى داخل المنزل. يُجسّد معرض موناكو لليخوت هذه الروح من التفرد والابتكار. يساهم حضورنا في المعرض لاستعراض أحدث ابتكاراتنا في مجال السيارات، إلى جانب تعاوننا مع شركة آمال في مجال العقارات، بتأكيد طموحاتنا الواسعة والتي تتمحور حول دمج تصميم هوية منصوري القائمة على الأداء والبراعة الفنية في كل جانب من جوانب الحياة الفاخرة العصرية."

يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي ازدهاره، حيث تجاوزت قيمة التصرفات العقارية 431 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. ومع ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة لمكانتها كمركز عالمي للثروات، وتدفّق أكثر من 130 ألف مليونير إلى البلاد، يتزايد الإقبال على المشاريع الفاخرة مثل مشروع منصوري ريزيدنسيز لما يوفره من تصميم فريد وقيمة استثمارية مستدامة.

يأتي حضور آمال ومنصوري في معرض يخوت موناكو عقب الجولة الترويجية الناجحة التي نظمتها الشركتان في بودروم، تركيا، في وقت سابق من هذا الصيف، حيث عُرضت وحدات منصوري السكنية على نخبة من المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة، وعشاق العقارات، والباحثين عن نمط حياة فاخر من جميع أنحاء المنطقة.

عن شركة "آمال"

"آمال" شركة رائدة في التطوير العقاري تندرج تحت راية شركة أيانا القابضة. تلتزم "آمال" بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز على إبداع وجهات سكنية تجمع بين الرقي والأناقة العصرية. بقيادة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن لاحج، تسخّر الشركة التصاميم المبتكرة، وممارسات البناء المستدامة، وأحدث التطورات التكنولوجية لتشييد مجمّعات معمارية فريدة ونابضة بالحياة. تلتزم "آمال" بتجاوز توقعات المستثمرين والمقيمين على حد سواء، ووضع معايير جديدة في سوق العقارات الفاخرة.

عن منصوري

"منصوري" شركة رائدة عالمياً مجال تخصيص السيارات الفاخرة. تأسست الشركة عام 1989 على يد كوروش منصوري، وتستند إلى شغف عميق بالموروث الثقافي والتقاليد والحرفية والتكنولوجيا المتطورة. في بداياتها، ركّزت الشركة على العلامات التجارية البريطانية الشهيرة مثل رولز رويس وبنتلي وأستون مارتن. واليوم، تمتد خبرة منصوري لتشمل تخصيص ماركات السيارات العالمية المرموقة، بما في ذلك بورشه ولوتس ومازيراتي وبي إم دبليو ومرسيدس بنز وماكلارين ولامبورغيني وفيراري.

من مقرها الرئيسي في براند، ألمانيا، وبحضور عالمي يشمل صالة عرض رئيسية وورشة عمل في دبي، تقدم منصوري مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من تحويل السيارات بالكامل ودمج العناصر الكربونية، إلى أطر العجلات المصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن، وترقية المحركات القوية، والتجهيزات الداخلية المصممة حسب الطلب. يتيح برنامج "منصوري بيسبوك" (MANSORY Bespoke)الحصري لعملاء الشركة المتميزين فرصة ابتكار سيارات فريدة ومصممة خصيصاً لتلبية أذواقهم.

