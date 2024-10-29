دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت آمالي العقارية، الشركة المتخصصة في قطاع التطوير العقاري الفائق الفخامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء الأعمال الإنشائية، رسمياً، في مشروع "جزيرة آمالي" والتي تقع في جزر العالم قبالة سواحل مدينة دبي.

وجاء الإعلان عن وضع حجر الأساس إيذاناً ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع، خلال حفلٍ شهد حضور عددٍ من أبرز مسؤولي آمالي العقارية ومقاولي الأعمال البحرية للمشروع، وهما شركة "دتكو للإنشاءات"، وشركة "فان أورد" المتخصصة في أعمال التجريف.

بهذه المناسبة، قال علي سجواني، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة آمالي العقارية: "لا شك في أن الإعلان عن بداية الأعمال الإنشائية في مشروع جزيرة آمالي، هي لحظة فارقة تغمرنا جميعاً بالفخر، حيث تمحور تركيزنا في هذا المشروع على تجسيد المفاهيم الحقيقية للفخامة العصرية المتمثلة في تلبيتها للتفضيلات الشخصية والراحة والكمال، لنقدم لعملائنا تجارب غاية في الخصوصية والفخامة. توفر آمالي العقارية تجارب معيشة استثنائية تتماهي فيها الجزر مع المنازل لتشكل رابطاً بديعاً مع الطبيعة الخلابة".

وتشكل هذه المرحلة أيضاً إنجازاً رئيسياً للمشروع الذي يضم 24 فيلا فائقة الفخامة، مع الإعلان عن بيع ثلاث من الفلل الأعلى قيمة مقابل 400 مليون درهم إماراتي، بما في ذلك فيلا أفاتيا، وهي فيلا حصرية تقع على جزيرة خاصة مقابل 200 مليون درهم إماراتي.

ومن جهتها، عبرت أميرة سجواني، المُؤسِّسة المشاركة والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة آمالي العقارية عن حماسها بهذا الإعلان بالقول: "إن رغبتنا في إنشاء مشروع استثنائي فائق الفخامة، كانت السر وراء إطلاقنا هذا المشروع الفريد من نوعه، فهو ليس مجرد مجموعة من المنازل فحسب، بل يشكل ملاذاً هادئاً ويجسد أسلوب حياة استثنائية بمفهومٍ جديد، راعينا في تصاميمه توفير أقصى مستويات الراحة والخصوصية. نحن سعداء للغاية للنجاح الكبير الذي حققه المشروع بعد مضي أقل من سنة على إطلاقه".

تعد فيلا "أفاتيا" واحدة من أكثر الوحدات تميزاً في هذا المشروع، حيث تغطي مساحة إجمالية تصل إلى نحو 60,000 قدم مربع، وتضم سبع غرف نوم موزعة على ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى طابق سفلي كبير مع وسائل راحة متنوعة. توفر الفيلا واحدة من أجمل الإطلالات على المدينة من الجزيرة ذاتها، وتعد ملاذاً هادئاً للسكان، مع وجود خيارات متعددة من وسائل الاسترخاء العائلية التي تتوزع في جميع أنحاء الفيلا مثل: الساونا، وأحواض السباحة، و"السبا"، فضلاً عن وجود أنظمة ترفيه منزلي، ومساحة خارجية تلبي مختلف الاهتمامات الرياضية والترفيهية.

كما كشفت آمالي عن بيع وحدتين من فلل "أريا" الحصرية، بسعر 100 مليون درهم إماراتي لكل منهما. تتميز هذه الوحدات بوسائل راحة مماثلة لتلك الموجودة في أفاتيا، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 45,000 قدم مربع لكل منها، وتوفر خياراً بين نمطين داخليين مميزين، "ألترا" بلمسة معاصرة وفخمة، و"تيرا" بتشطيبات غاية في الفخامة يغلب عليها الألوان الترابية الأنيقة.

مفهوم جديد لنمط المعيشة الفاخرة في الجزر

من المتوقع أن تبدأ أعمال الأساسات في مشروع جزيرة أمالي الذي تبلغ تكلفته 2 مليار درهم إماراتي في شهر مارس 2025. هذا، ومن المنتظر أن ترسي هذه الجزيرة معايير جديدة للحياة الفاخرة في الجزر، حيث توفر للسكان الخصوصية المطلقة، ووسائل الراحة الحصرية، والإطلالات الفريدة على أفق دبي، بما في ذلك نخلة جميرا وبرج خليفة.

تبعد جزيرة آمالي نحو 7 دقائق فقط عن شواطئ دبي، ويمكن التنقل من وإلى هذه الجزيرة عبر اليخوت الخاصة والطائرات العمودية، بما يوفر للسكان راحةً تامة للوصول إلى منازلهم بكل سهولةٍ ويسر. كما يزخر المشروع بمجموعةٍ من المرافق والخدمات الاستثنائية التي تتضمن "كلوب هاوس" الذي يغطي مساحة تصل إلى 9,000 قدم مربع، والأرصفة المخصصة لرسو القوارب، ومواقف السيارات وغيرها.

ويضم مشروع جزيرة آمالي 24 فيلا حصرية تتوزع على جزيرتي "أوروغواي" و"ساو باولو"، تمتزج فيها روائع التصاميم المعمارية العصرية مع الجمال الطبيعي الخلاب في قلب إحدى أبرز مشاريع التطوير العقاري على مستوى العالم. وتمتاز جميع الفلل التي يضمها المشروع بواجهة بحرية خاصة تمتد لمسافة 50 متراً لكل فيلا، وإطلالات آسرة بزاوية 360 درجة على أفق دبي، فضلاً عن إمكانية استخدام اليخوت والقوارب الخاصة ومهابط الطائرات العمودية حصرياً للسكان.

هذا ومن المقرر إنجاز المشروع بالكامل في الربع الأول من عام 2027، وهو مشروع حصري مخصص للباحثين عن أسلوب حياة فريد واستثنائي.

نبذة عن آمالي العقارية

تأسست شركة آمالي العقارية عام 2023 من قبل علي سجواني وأميرة سجواني.

تركز "آمالي" على تطوير مشاريع فائقة الفخامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم أول تجربة حقيقية للمعيشة الفاخرة ضمن جزيرة في دبي.

تتميز عقارات آمالي بوجود أنماط معمارية مختلفة وفريدة من تصميم شركة (ELASTIC) العالمية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة.

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