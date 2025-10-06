الرياض، المملكة العربية السعودية: تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر أسواق التجزئة تكاملاً ونمواً على مستوى العالم، حيث يتصدر المستهلكون في المملكة مشهد التسوّق عبر القنوات المتعددة، وفقاً لنتائج دراسة "مؤشر التسوّق الرقمي العالمي لعام 2025" التي أُعدّت بتكليف من Visa Acceptance Solutions ، ونفّذتها PYMNTS Intelligence.

وتستند الدراسة إلى نتائج استطلاع شمل 2,191 مستهلكاً و240 تاجراً في المملكة العربية السعودية، حيث تُحلّل سلوكيات التسوّق لدى المستهلكين وكيفية جمعهم بين التجارب التقليدية والرقمية، بالإضافة إلى الاعتماد المتسارع على التجارة عبر الأجهزة المحمولة، والطلب المتزايد على خيارات الدفع الآمنة والسهلة. وتُقدم هذه النتائج رؤىً وإرشادات قيّمة لتجّار التجزئة في المملكة ليتمكنوا من مواكبة تطلعات المستهلكين وتلبية احتياجاتهم المتغيّرة، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي عالي المستوى.

أبرز نتائج الاستطلاع:

ذكر 72% من المستهلكين في المملكة أن توفُّر طريقة الدفع المفضلة لديهم يؤثر على اختيارهم للتاجر، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي (البالغ 55%).

استخدم 66% من المستهلكين في المملكة الجوال في آخر عملية شراء (المتوسط العالمي: 48%).

يحفظ قرابة نصف المستهلكين (46.7%) بيانات الدفع الخاصة بهم لدى التجّار (المتوسط العالمي: 40.2%).

يُعد 34% من المستهلكين في المملكة من فئة المتسوّقين عبر قنوات متعدّدة، حيث يدمج هؤلاء بين الشراء عبر الإنترنت والشراء التقليدي في المتجر (المتوسط العالمي: 27.5%).

قال نحو 32% من المستهلكين السعوديين الذين يستخدمون خدمة الاستلام من المتجر إنهم دائماً أو غالباً ما يشترون منتجات إضافية عند الاستلام (المتوسط العالمي: 43.4%).

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان: "يشهد قطاع التجزئة في المملكة تحوّلاً ملحوظاً تقوده شريحة سكانية شابة متمرّسة رقمياً، ويُعزّزه توفّر بنية تحتية قوية وتشريعات متقدمة. ونحن في Visa نفخر بشراكتنا مع القطاع الحكومي والبنوك والتجّار في المملكة لدعم تقديم تجارب دفع آمنة ومرنة تواكب تطلعات المستهلكين، سواء اختاروا التسوّق عبر الإنترنت أو في المتجر أو عبر قنوات متعددة."

أهمية هذه النتائج للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية

يمكن لتجّار التجزئة في المملكة العربية السعودية تحقيق النموّ من خلال ضمان توفير تجارب دفع سهلة وسلسة عبر مختلف القنوات والأجهزة، وتقديم مجموعة متنوعة من خيارات الدفع الآمنة، إلى جانب تعزيز الحوافز مثل برامج المكافآت وخدمات التوصيل المجاني.

معلومات عن الدراسة

تستند النتائج إلى استطلاع مؤشر التسوق الرقمي العالمي لعام 2025 والذي شمل 18,468 مستهلكاً و3,464 تاجراً في ثماني دول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرازيل والمكسيك وسنغافورة وأستراليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2024. وفي الإصدار الخاص بالمملكة العربية السعودية، شمل الاستطلاع 2,191 مستهلكاً و240 تاجراً.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Visa.com.

