إتقان: منطقة 8R بالعاصمة الإدارية تسجل أعلى معدلات الطلب وفرصة ذهبية للمطورين الجادين.

150 مليار جنيه مبيعات متوقعة لمشروعات R8 بالطرح الثاني وتضم حوالي 16 ألف وحدة سكنية

قفزات استثنائية فى أسعار وحدات الحي السكني R8 .. وارتفع سعر المتر من 6 - 45,5 ألف جنيه

أعلنت شركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية عن نتائج أحدث دراساتها حول القطاع السكني في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسح شامل للقطاع السكني وذلك بالتزامن مع بدء طرح المرحلة الثانية من أراضي منطقة R8 ، إحدى أبرز المناطق السكنية بالعاصمة.



وسلطت الدراسة الضوء على منطقة R 8 كإحدى أقوى المناطق الإستثمارية وأكثرها طلًبا خلال العامين الماضيين، حيث تؤكد على استمرار الطلب القوي من قبل المطورين والمستثمرين، مدفوًعا بتطور البنية التحتية، والموقع الإستراتيجي للمنطقة، وتنوع الفرص العقارية فيها .



وأكد باسم الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة اتقان للإستشارات المالية والتجارية على أن الدراسة تأتي ضمن جهود الشركة لدعم صناع القرار والمطورين العقاريين بتحليلات متعمقة وبيانات مدروسة تسهم في توجيه الاستثمارات العقارية نحو أفضل الفرص المتاحة، وشملت الدراسة مراجعة شاملة للمشروعات السكنية المطروحة في العاصمة، وتحليلا دقيًقا لحجم المعروض والطلب والتغيرات في ديناميكيات السوق خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح أن جهاز العاصمة الإدارية طرح كراسة الشروط للمرحلة الجديدة لأراضى الحي السكني الثامن R8 وتتضمن 16 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 14 إلى 60 فداًنا، لافتا إلى أن "منطقة R8 تشهد تطوًرا ملحوظا في حجم الطلب والمشروعات المطروحة، ما يجعلها من أكثر المناطق الواعدة استثمارًيا في العاصمة الإدارية خالل الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن %50 فقط من الأراضي المتاحة بالمنطقة تم طرحها حتى الأن، بينما لا تزال %50 من الفرص الإستثمارية قيد الطرح منهم 28.5% يتم طرحهم حالياً ، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للمطورين الجادين.

أضاف أن منطقة R8 شهدت خلال العامين الماضيين إطلاق أكثر من 7 مشروعات سكنية جديدة، وهو ما يؤكد على ديناميكية السوق وتزايد ثقة المطورين في مستقبل العاصمة الإدارية في العام و المنتج السكني بشكل خاص.



وأكد باسم الشربيني، على أن منطقة R8 أثبتت قدرتها على جذب كبار المطورين وتحقيق نمو متسارع في أسعار العقارات، مضيفا "سجل سعر المتر في R8 قفزات استثنائية، حيث ارتفع من 6,000 جنيه عام 2016 إلى أكثر من 45,500 جنيه في 2025 ما يعكس قوة الطلب وارتفاع العوائد على االستثمار في هذه المنطقة".



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز الشريك التنفيذي والإستشاري المالي للشركة، انه بحسب نتائج الدراسة، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها من المنطقة ما يقارب 16,000 وحدة وُتقدر مبيعاتها بنحو 150 مليار جنيه خلال الطرح الثاني.



و أضاف أن القطاع السكني في العاصمة الإدارية الجديدة شهد زيادة في الأسعار هي الأعلى في القطاع السكني مقارنة بمنطقة القاهرة الجديدة وغرب القاهرة بنسبة %30، وتعتبر هذه الزيادة أعلى من التضخم بنسبة %160 خلال الفترة من 2016 و حتى 2024"



كما أكد باسم الشربيني على أن دور شركة إتقان لا يقتصر على إعداد الدراسات، بل يمتد إلى دعم عملائها بخطط استثمارية دقيقة، وحققت معهم مبيعات تجاوزت حاجز الـ 16 مليار جنيه في القطاع السكني بالعاصمة الإدارية".

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