نموذج تقديم الخدمات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على تحديث تجاربها الرقمية وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس .

الرياض، أعلنت شركة غلوبانت "Globant" ، الشركة الرقمية الرائدة في مجال إعادة اكتشاف إمكانات المؤسسات ودعم ازدهارها عبر توفير الحلول التقنية المُبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GLOB)، عن تصنيفها ضمن قائمة "القادة" في كلٍ من تقرير (IDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025)، "بناء التجارب الشاملة العالمية"، وتقرير (IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment)، "تقييم موردي خدمات تصميم التجارب الشاملة لعام 2025"، الصادرين في أكتوبر 2025.

ويُقيم تقرير (IDC MarketScape)، الخاص ببناء التجارب الشاملة للعام 2025 أداء الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، ويقدم تحليلاً كمياً ونوعياً لاستراتيجيات الموردين وقدراتهم وعوامل التميز لديهم. ووفقاً لهذا التقرير، تتمتع "غلوبانت" بقدرات قوية في مجالات التخصيص وتحليلات البيانات، حيث أشاد عملاؤها بقدرتها على تمكينهم، وفهمها العميق لاحتياجاتهم، ونجاحها في تحقيق قيمة أعمال مُضافة ملموسة من خلال خدمات بناء التجارب الرقمية الشاملة.

أما تقرير (IDC MarketScape)، الخاص بتقييم موردي خدمات تصميم التجارب الشاملة للعام 2025، فيتناول كيفية تعزيز المؤسسات لتجارب العملاء والموظفين عبر التصميم الذي يتمحور حول الإنسان، والإبداع، ودمج التقنيات الناشئة. وأشار التقرير إلى أن "غلوبانت" تمتلك قدرات مُتقدمة في تصميم العروض الرقمية والمنتجات المادية، كما أثنى عملاؤها على مزيجها المتوازن بين الواقعية والإبداع، وتميّزها التصميمي، وكفاءة كوادرها المهنية المُتخصصة.

وبهذه المناسبة، قال فيديريكو بينوفي، الرئيس التنفيذي للأسواق الجديدة في "غلوبانت": إن "ثقافة شركتنا تأسست مع التقاء الإبداع والتكنولوجيا مع الغاية، إذ لا تُحدث التكنولوجيا وحدها التحول، بل الإنسان هو المُحرك الأساسي له. ويُعزز هذا التصنيف مواصلة التزامنا بدمج التصميم عالمي المستوى مع التكنولوجيا المُتقدمة وابتكارات الذكاء الاصطناعي، من أجل تحقيق أثر ملموس ومُستدام لعملائنا. ويعكس هذا التكريم نهجنا الشامل في التحول، بدءاً من ابتكار تجارب استثنائية، وصولاً إلى هندسة المنصات التي تدعمها وتُشغّلها."

وتعتمد "غلوبانت" في تقديم خدماتها على نموذج تنفيذ مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يُتيح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة تطوير البرمجيات وعمليات بناء التجارب الرقمية الشاملة. ومن خلال نموذج فرق العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تُقدَّم باشتراك دوري (AI Pods)، تجمع الشركة بين فرق متعددة التخصصات، وأدوات الأتمتة، ومنصات متقدمة، لتسريع وتيرة التطوير، وتعزيز الجودة، وتحقيق تحسين مستمر على نطاق واسع. ويُمكّن هذا النهج المؤسسات من تحديث تجاربها الرقمية، ورفع مستويات الإنتاجية، وتحويل الابتكار إلى نتائج أعمال قابلة للقياس على المدى الطويل. كما يعكس نهج "غلوبانت" في تصميم تجارب المستخدمين فلسفة مُتكاملة تمزج بين الاستراتيجية، والإبداع، والهندسة التقنية، والرؤى المُستندة إلى البيانات، ويتم تجسيد هذا النهج من خلال نموذج "Studio"، الذي يُتيح التخصص العميق عبر مختلف القطاعات والتقنيات والمنصات. ويُسهم هذا النموذج في تطوير منتجات وخدمات رقمية قائمة على بنى تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل، تجمع بين الإبداع والتنفيذ الفعّال على نطاق واسع، بما يواكب تطلعات المستخدمين في العصر الرقمي الحديث.

نبذة عن تقرير (IDC MarketScape )

يُعد نموذج تقييم المورّدين (IDC MarketScape) ، إطاراً تحليلياً شاملاً يهدف إلى تقديم نظرة شاملة حول القدرة التنافسية لمزودي التكنولوجيا والخدمات ضمن أسواق محددة. وتعتمد منهجية البحث على نظام تقييم صارم ودقيق يجمع بين المعايير الكمية والنوعية، ما ينتج عنه رسم بياني مُوحّد يوضح موقع كل شركة ضمن السوق المعنية. ويوفر (IDC MarketScape)، إطاراً واضحاً يُمكن من خلاله مقارنة عروض المنتجات والخدمات، والقدرات التشغيلية، والاستراتيجيات، وعوامل النجاح الحالية والمستقبلية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة منهجية وموضوعية. كما يتيح هذا الإطار لمشتري التكنولوجيا من المؤسسات الحصول على تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لدى الموردين الحاليين والمحتملين، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على بيانات دقيقة.

نبذة عن شركة "غلوبانت":

تبتكر شركة "غلوبانت" المنتجات الرقمية التي يُفضلها الناس. وتعمل على سد الفجوة بين مؤسسات الأعمال والمستهلكين من خلال التكنولوجيا والإبداع والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن نعمل على قيادة التحوّل الرقمي للمؤسسات، ونسعى باستمرار لإسعاد عملائها، وتقديم تجارب استثنائية لهم.

تضم "غلوبانت" أكثر من 30,000 موظف، حول العالم، وتتواجد في 35 دولة عبر 5 قارات، ونقدم خدماتنا لعدد من أبرز الشركات العالمية الرائدة مثل: "Google " ، و " Electronic Arts " ، و " Santander" ، وغيرها .

و و ، وغيرها صنفت شركة "غلوبانت" كقائد عالمي لخدمات الذكاء الاصطناعي للعام 2023، وكقائد عالمي في استشارات ودمج وسائل الإعلام وتكامل الخدمات، وتشغيل الأعمال عبر الحوسبة السحابية لعام 2024، وفقاً لتقرير (IDC MarketScape) .

. " غلوبانت" هي العلامة التجارية الأسرع نمواً في مجال تقنية المعلومات، وخامس أقوى علامة تجارية في هذا القطاع على مستوى العالم خلال العام 2024، وفقاً لتقرير (Brand Finance) .

غلوبانت" هي العلامة التجارية الأسرع نمواً في مجال تقنية المعلومات، وخامس أقوى علامة تجارية في هذا القطاع على مستوى العالم خلال العام 2024، وفقاً لتقرير . تم اعتماد "غلوبانت" كدراسة حالة لشركة في جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد .

" غلوبانت" عضو فاعل في مؤسسة البرمجيات الخضراء (Green Software Foundation) ، واتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني (Cybersecurity Tech Accord) .

للاتصال المؤسسي والعلاقات الاعلامية:

للمزيد من المعلومات:

