قام بنك HSBC بتحسين عروضه الخاصة بخدمات Premier في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم أداة جديدة للتخطيط للمستقبل، حيث كشفت بيانات استطلاع جديد أجراه البنك أن واحداً من كل أربعة مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة (25%) ممن يُخططون للعيش أو التقاعد خارج البلاد غير واثقين من خططهم المالية، فيما أقرّ ما يقرب من واحد من كل 10 (8%) بعدم وجود أي خطط مالية لديهم على الإطلاق. ولقد ساعدت نتائج هذا الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من قبل بنك HSBC وأجرته شركة YouGov، في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التخطيط للمستقبل المالي، والذي يهدف بنك HSBC إلى تخفيفه من خلال إدخال مُخطط المستقبل ضمن تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك الخاص بالبنك - ويعتبر من أحد التحسينات العديدة الجديدة التي قام بنك HSBC بإدخالها على حساب Premier.

مُخطِّط المستقبل

تعتبر أداة مُخطِّط المستقبل من بنك HSBC، الأولى من نوعها في قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي أداةً شاملةً للتخطيط المالي تتيح للمستخدمين إمكانية تحديد أهدافهم المالية، ومحاكاة سيناريوهات مُتعددة، وتوقع صافي ثرواتهم على مدى فترات زمنية مُختلفة. وتُصوِّر هذه الأداة كيف يُمكن أن تتأثر الطموحات المالية الرئيسية - مثل التقاعد، أو شراء عقار سكني، أو تمويل تعليم الأبناء –بالقرارات اليومية وتغيرات السوق.

كما تُوفِّر هذه الأداة، المُرتبطة بحسابات العميل لدى بنك HSBC، خطواتٍ عمليةً ودعماً مُتخصصاً لتغطية عددٍ كبيرٍ من احتياجات التخطيط المالي. وتعتبر أداة مُخطِّط المستقبل من أحد التحسينات المُتعددة التي يُطلقها البنك عالمياً ضمن باقة خدمات Premier المُحدَّثة، في ظلِّ تركيز HSBC المُتزايد على العملاء الأثرياء من ذوي التوجهات العالمية.

وقال دينيش شارما، رئيس إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الأسواق العالمية تنوعاً، وغالباً ما تمتد حياة عملائنا وأموالهم عبر دول وعملات مختلفة، ولهذا السبب تم تصميم حساب HSBC Premier المُحسّن، بما في ذلك أداة Future Planner، بهدف دعم احتياجات الخدمات المصرفية الخارجية، مع تبسيط الخطوة التالية في رحلة العميل نحو بناء ثروته.

ومن خلال الجمع بين التخطيط الرقمي والوصول إلى الخبراء وشبكة اتصالاتنا العالمية، فإننا نساعد العملاء على اتخاذ قرارات أكثر ثقة، سواءً كانت خططهم الاستثمارية هنا في دولة الإمارات أو خارجها."

ما وراء الخدمات المصرفية

يرتكز حساب HSBC Premier الجديد على أربعة ركائز أساسية: إدارة الثروات، والصحة، والسفر، والخدمات الدولية، ويغطي باقة واسعة من الخدمات الجديدة، بدءاً من حلول إدارة الثروات، وامتيازات الصحة والسفر، وصولاً إلى سهولة ويسر الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية.

كما يُسلّط استطلاعنا الضوء على التحديات التي تُشكّلها احتياجات التخطيط المُعقّدة للعملاء الدوليين. ولقد تم تصميم عرض خدمات Premier الجديدة لخدمة العملاء المحليين والدوليين من ذوي الاحتياجات الأكثر تخصصاً بشكل أفضل، وخاصةً شريحة الأثرياء الذين أصبحت حياتهم المالية عالميةً وتعتمد على الاستشارات بشكلٍ متزايد.

وأضاف دينيش شارما: "وفيما يتعلق بالتمويل وأسلوب الحياة، فإن الوقت الحالي يعتبر مثالياً لتقديم المزيد من الدعم لهذه الشريحة المتنامية من العملاء. إذ يتزايد عدد الأشخاص القادمين من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل الإصلاحات الحكومية الناجحة المتعلقة بالإقامة، فإن عدد متزايد منهم سيقيمون في دولة الإمارات لفترات أطول، ويستقرّون، بل وسيتقاعدون فيها. ومع إدخال التحسينات التي تشمل إدارة الثروات، والصحة، والسفر، والخدمات المصرفية الدولية، فإننا نرى أن هذا السوق سيحظى بتقدير خاص."

ركائز أساسية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

الثروة: لتخطيط وإدارة الاستثمارات، إذ تعمل منصة "وورلد ترايدر" الحالية المكملة لأداة "التخطيط المالي" عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. ولقد شهدت منصة "وورلد ترايدر" زيادة بنسبة 535% في قيمة الصفقات خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مع ارتفاع حجم الأصول المُدارة بنسبة 75% لتصل إلى 883 مليون دولار أمريكي. وتعمل أداة "مخطط المستقبل" الآن على تمكين العملاء من التخطيط القائم على الأهداف، وتتيح لهم إمكانية الحصول على الاستشارات المتخصصة ومجموعة واسعة من الأدوات الاستثمارية والحماية، مما يعمل على خلق توزان بين أنشطتهم اليومية وأهدافهما المالية على المدى الطويل.

الصحة: ​​تُتيح باقة HSBC المُحسّنة دولياً لعملاء Premier وحاملي بطاقات HSBC إمكانية الوصول الحصري إلى خدمات الصحة والرفاهية من خلال شراكات موثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

السفر: يحصل العملاء على دخول مجاني إلى صالات المطارات، وخدمات الكونسيرج، بالإضافة إلى التأمين وامتيازات السفر، بما يتماشى مع أولويات أسلوب حياة العملاء الأثرياء.

الخدمات الدولية: بفضل الانتشار العالمي لبنك HSBC، فإن خدمات Premier تتيح للعملاء إمكانية فتح الحسابات الدولية، والاطلاع على حساباتهم ومتابعتها من أي مكان في العالم، وإجراء التحويلات المالية العالمية بشكل فوري، وسهولة الحصول على الدعم في الخارج للعملاء أثناء تنقلهم دولياً.

مسألة ثقة

من بين إجمالي المشاركين في الاستطلاع، لم يُبدِ 6% منهم أي نية للانتقال من دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما قال 34% فقط إنهم واثقون جداً من خططهم المالية لمستقبلهم بعد مغادرة دولة الإمارات. ومن بين أولئك الذين يُخططون للعيش أو التقاعد خارج الدولة، عند سؤالهم عن أكبر تحدٍّ في التخطيط المالي، ذكر 28% من المشاركين صعوبة التخطيط في عدة دول. تلا ذلك عدم كفاية الدخل (18%) وعدم التفكير في الأمر بعد (16%).

كما سأل الاستطلاع البالغين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن الأمور المتعلقة بالصحة الشخصية والرفاهية، ووجد أنها أصبحت أولوية قصوى لـ 34% من الأشخاص خلال العام الماضي، بينما يرى 10% أنها متأخرة بالمقارنة مع أولويات أخرى.

شراكة مركز إدارة الثروات ودار أوبرا دبي

يستثمر بنك HSBC في تنمية شريحة العملاء من الأثرياء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقد قام مؤخراً بافتتاح أول مركز له لإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط في منطقة الجميرا. وكجزء من تركيز HSBC الأوسع على تلبية الاحتياجات المالية والتجربة لعملاء Premier، أصبح البنك أيضاً شريكاً رسمياً لدار أوبرا دبي لموسم 2025-2026، مما يُتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بمشاهدة العروض الثقافية الحصرية.

وختم دينيش شارما قائلاً: "هدفنا هو أن نكون البنك الدولي المفضل بالنسبة للعملاء الأثرياء، وندعمهم في إدارة ثرواتهم وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية، محلياً ودولياً. ومن شأن هذا العرض الجديد من Premier، إلى جانب خبرة HSBC وشبكته الواسعة، أن يُساعدنا على تحقيق ما نُتقنه - وهو ربط العملاء بعالم من الفرص."

للاطلاع على التفاصيل الكاملة لحساب Premier، بما في ذلك الشروط والأحكام، يُرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.hsbc.ae

بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC أكبر وأوسع مؤسسة مصرفية دولية تمثيلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT)، حيث يتواجد في تسع دول بالمنطقة: الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، والإمارات العربية المتحدة. في المملكة العربية السعودية، ويمتلك بنك HSBC حصة 31% في البنك الأول السعودي (SAB)، وحصة 51% في بنك HSBC السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بلغ حجم أصول بنك HSBC 73 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024.

استطلاع رأي YouGov

قامت وكالة YouGov، وهي شركة عالمية لأبحاث السوق وتحليلات البيانات، بإجراء هذه الدراسة بالنيابة عن بنك HSBC. وتم إجراء العمل الميداني خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر من خلال استطلاع YouGov الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو استطلاع رأي إلكتروني أُجري على 1052 بالغاً ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر. وكانت العينة ممثلةً لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الوطني، مع مراعاة نسب العمر والجنس والجنسية والمنطقة لضمان تمثيل متوازن.

تطبيقات التخطيط المالي

تعتبر أداة Future Planner أول تطبيق للتخطيط المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة يجمع بين تتبع الأهداف وتخطيط السيناريوهات ومحاكاة الثروة المتكاملة مع إمكانية الوصول المباشر إلى خبراء وموارد البنوك.

