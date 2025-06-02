لا تزال شركات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة واثقة للغاية من آفاق تجارتها الدولية، حيث يتوقع 94% منها نمو حجم تجارتها الخارجية في المستقبل القريب. وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين وتقلبات التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية، تتجه شركات الأعمال الإماراتية نحو تحسين التخطيط لأعمالها واعتماد الحلول الرقمية للبقاء في الصدارة.

وتستند هذه التوقعات لنتائج استطلاع HSBC حول نبض التجارة العالمية لعام 2025، الذي تم اجراؤه خلال الفترة ما بين 30 أبريل و12 مايو 2025، وشمل 13 سوقاً رئيسية، وذلك من خلال إلقاء نظرة متفحصة على خطط أعمال أكثر من 5700 شركة دولية في 13 سوقاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة.

وكشف الاستطلاع أن ثلثي شركات الأعمال حول العالم قد شهدت بالفعل زيادات في التكاليف بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة - وأن الأسوأ لم يأتِ بعد. وفي المقابل، تُبدي شركات الأعمال الإماراتية تفاؤلاً كبيراً بشأن آفاق تجارتها الدولية المستقبلية، إذ أنها لم تُعانِ من أي آثار ملحوظة على التكلفة حتى الآن، إلا أنها تتوقع حدوث ذلك على المستوى القصير والطويل.

وتعقيباً، قالت ديانا تشيرنيفا، رئيس حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط: "قامت شركات الأعمال والمؤسسات الإماراتية بإعداد استراتيجياتها لمواجهة التغيرات السريعة في المشهد التجاري. وإن استخدام البيانات، والاستثمار في تطوير وتعزيز شبكات التوريد، وزيادة الاعتماد على الممرات التجارية التي تربط بين منطقة الشرق الأوسط والصين وأوروبا باتت جزءاً من خططها.

ولطالما كانت تعتبر التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية ركيزة أساسية على مدى عقود من الزمن، فإن الشركات التي تتمتع بالقوة والمرونة قادرة على التكيف والاستجابة. ومن المشجع أن نرى أن 75% من شركات الأعمال في دولة الإمارات تخطط للاستفادة من حالة عدم اليقين التجاري كفرصة للتطور واستكشاف المزيد من الفرص الجديدة."

ولقد شملت النتائج الرئيسية للاستطلاع ما يلي:

أهم أسواق المبيعات: الإمارات العربية المتحدة (83%)، الهند (34%)، المملكة المتحدة (32%)، الولايات المتحدة الأمريكية (32%)، ألمانيا (19%)

الإمارات العربية المتحدة (83%)، الهند (34%)، المملكة المتحدة (32%)، الولايات المتحدة الأمريكية (32%)، ألمانيا (19%) أهم أسواق التوريد: الإمارات العربية المتحدة (78%)، الهند (40%)، الولايات المتحدة الأمريكية (39%)، المملكة المتحدة (32%)، ألمانيا (25%)

الإمارات العربية المتحدة (78%)، الهند (40%)، الولايات المتحدة الأمريكية (39%)، المملكة المتحدة (32%)، ألمانيا (25%) ضغوط التكلفة: شهدت 65% من شركات الأعمال الإماراتية بالفعل زيادات متوسطة في التكاليف بسبب الرسوم الجمركية؛ وتتوقع 76% منها زيادات إضافية على مدى الأشهر الستة المقبلة.

شهدت 65% من شركات الأعمال الإماراتية بالفعل زيادات متوسطة في التكاليف بسبب الرسوم الجمركية؛ وتتوقع 76% منها زيادات إضافية على مدى الأشهر الستة المقبلة. تأثير الإيرادات: يبلغ متوسط ​​تأثير الإيرادات المتوقع على الشركات الإماراتية 19%، وهو أعلى بقليل من المتوسط ​​العالمي البالغ 18%.

يبلغ متوسط ​​تأثير الإيرادات المتوقع على الشركات الإماراتية 19%، وهو أعلى بقليل من المتوسط ​​العالمي البالغ 18%. الاستجابات الاستراتيجية: تعمل 48% من شركات الأعمال الإماراتية على تحسين تحليلات البيانات، بينما تقوم شركات أخرى بالاستثمار في مجالات إدارة المخاطر، وتوسيع شبكات التوريد، والدخول إلى أسواق جديدة.

هذا وينعكس النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في زيادة العلاقات التجارية الإقليمية. حيث أفادت 62% من شركات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة التي شملها الاستطلاع أنها تزيد من اعتمادها على منطقة الشرق الأوسط، تليها الصين (47%) ومن ثم أوروبا (43%).

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024.

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