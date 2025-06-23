ساهمت أدوات بحث Google وإعلانات Google وحدها بتوفير 27 مليار ريال سعودي من النشاط الاقتصادي للشركات في المملكة العربية السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية – 17 يونيو 2025 – أعلنت Google اليوم عن إطلاق تقرير أثر Google الاقتصادي، وهو تقرير أجرته وكالة الأبحاث "بابليك فيرست"، يستعرض كيف ساهمت منتجات Google (بحث Google, خرائط Google, أدوات Google الإعلانية، Google Play، وYouTube) في مساعدة الأفراد والشركات المحلية وصناع المحتوى والمطورين في المملكة العربية السعودية على مدار عام 2024. تُصدر Google حول العالم تقارير الأثر التي تستند إلى استطلاعات الرأي العام، ونماذج اقتصادية، ودراسات حالة، وبيانات من جهات خارجية.

يُظهر التقرير كيف تدفع أدوات ومنتجات Google المدعومة بالذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي، وتحسّن الحياة اليومية والإنتاجية للمجتمع والاقتصاد السعودي. وفي الواقع، تُقدر "بابليك فيرست" أن Google ساهمت بمبلغ 31.2 مليار ريال سعودي من النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

"نحن فخورون للغاية بأن نكون شريكًا في رؤية السعودية الطموحة للتحول الرقمي،" يقول أنطوني نقاش، المدير العام لـ Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. "التقرير يعكس استثماراتنا في تسريع رحلة المملكة الطموحة نحو اقتصاد متنوع، مدعوم بالذكاء الاصطناعي. من خلال استثمارات كبيرة، وشراكات محلية قوية، وأدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نقدم قيمة اقتصادية كبيرة ونعمل على تمكين الأفراد، والشركات، والمجتمعات."

تجهز Google السعوديين لوظائف المستقبل، وتعزز نظامًا بيئيًا رقميًا ناضجاَ. يسلط التقرير الضوء على أنه منذ عام 2018، تم تدريب أكثر من 590,000 فرد في المملكة العربية السعودية على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأساسية من خلال مبادرة Google الرئيسية للتدريب "مهارات من Google". يشمل هذا الجهد تمكين نظام بيئي متنوع وناضج للمطورين. في عام 2024، دعمت منظومة تطبيقات Android و Google Play توفير 29,000 فرصة عمل في المملكة، وفقًا للتقرير.

يستكشف تقرير أثر Google في المملكة العربية السعودية تأثير منتجات Google في عام 2024 عبر ثلاثة مجالات: الأفراد، والشركات، والمجتمعات. وفيما يلي النتائج الإضافية:

تسهيل الحياة اليومية للأفراد في المملكة العربية السعودية

توفر خدمات Google للمستهلكين فوائد بقيمة 564 ريال سعودي شهريا في المتوسط للسعوديين.

أفاد 53% من البالغين أنهم استخدموا Gemini، مساعد Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويستخدمه الآن 1 من كل 3 مستخدمين يوميًا.

أكد 86% من المستخدمين على أن Gemini ساعدهم ليكونوا أكثر إنتاجية.

وافق 78% من المستخدمين على أن Gemini أسهل في الاستخدام باللغة العربية من روبوتات الدردشة الأخرى المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

أشار 54% من البالغين إلى أن محرك بحث Google يُعد جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.

عبر 89% عن ثقتهم في موثوقية نتائج بحث Google.

قال 88% من المستخدمين إن خرائط Google و/أو Waze كانتا مفيدتين لتجنب التوهان.

دعم نمو الشركات في المملكة العربية السعودية

يستخدم 89% من البالغين بحث Google مرة واحدة على الأقل شهريًا لمقارنة أسعار المنتجات والخدمات.

قال 92% من الفئة العمرية 18-24 عامًا إنهم يستخدمون بحث Google أسبوعيًا على الأقل للتسوق أو تصفح المنتجات عبر الإنترنت.

يستخدم 70% من البالغين خرائط Google و/أو Waze مرة واحدة على الأقل شهريًا للعثور على نشاط تجاري محلي.

قال 86% من هؤلاء المستخدمين إنهم اطلعوا على تقييمات Google مرة واحدة على الأقل شهريا قبل زيارة مكان أو نشاط تجاري محلي.

قال 90% من الموظفين في القطاع العام إن أدوات Google المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم في العمل.

تمكين المجتمعات في المملكة العربية السعودية يجمع هذا القسم من التقرير بين أبحاث بابليك فيرست والبيانات الداخلية لـ Google وتقديراتها لمساهمة Google لصناع المحتوى والمطورين والناشرين.

ولد اقتصاد تطبيقات Android أكثر من 20.7 مليون ريال سعودي من الإيرادات للمطورين السعوديين في عام 2024.

ارتفع عدد قنوات YouTube التي تحقق إيرادات مليونية أو أكثر بالريال السعودي بنسبة 40% على أساس سنوي.

دربت مبادرة أخبار Google أكثر من 20,000+ صحفي وطالب صحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية.

تشمل استثمارات Google في المملكة العربية السعودية منطقتها السحابية Google Cloud في الدمام، والمركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمقدار 71 مليار دولار أمريكي على مدى ثماني سنوات.

حول البحث

كلفت Google شركة "بابليك فيرست" (Public First) الاستشارية المستقلة لاستكشاف كيف تساهم ابتكارات ومنتجات Google في مساعدة المجتمعات والعمال والشركات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة.

أجرت "بابليك فيرست" مسحاً شمل 1059 بالغاً متصلاً بالإنترنت يقيمون في المملكة العربية السعودية، ومسحاً آخر شمل 370 من قادة الأعمال المقيمين في المملكة العربية السعودية. أُجريت هذه الاستبيانات باللغتين الإنجليزية والعربية في مارس 2025. يتم ترجيح جميع النتائج باستخدام الترتيب التناسبي المتكرر (Iterative Proportional Fitting)، أو ما يُعرف بـ "Raking". تُرجح نتائج البالغين عبر الإنترنت حسب العمر والجنس والمستوى التعليمي والمنطقة لتتناسب مع النسب الممثلة على المستوى الوطني.

يمكن الاطلاع على التقرير كاملاً هنا: https://googleksa.publicfirst.co/?lang=ar

للمزيد من المعلومات حول منهجيات التقرير، يرجى التواصل مع:

إيمي برايس، بابليك فيرست: amy.price@publicfirst.co.uk

جوناثان دوبونت، بابليك فيرست: jonathan@publicfirst.co.uk

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