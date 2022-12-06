· نمو النشاط التجاري بوتيرة سريعة مدفوعاً بتحسُّن الطلب في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات

· إرتفاع قياسي في أسعار بيع السلع والخدمات يعكس ارتفاع الطلب على القطاع السياحي

· النظرة المستقبلية الأكثر تفاؤلاً منذ أكثر من عامين ترتبط بفرص ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم

جُمعت بيانات شهر نوفمبر 2022 في الفترة من 23-11 نوفمبر 2022

الدوحة – قطر: أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، إلى النمو السريع في النشاط التجاري في نوفمبر 2022 بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2022. وسجلت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموًا سريعًا في النشاط التجاري. كما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات بمعدّل قياسي مع ارتفاع الطلب على السياحة ما ساهم في ارتفاع أسعار الفنادق والإيجارات ورحلات الطيران والخدمات الأخرى. كما أظهرت نتائج الدراسة لشهر نوفمبر 2022 أنَّ توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل كانت الأكثر إيجابية منذ أكتوبر 2020 بسبب سعيها إلى الاستفادة من فرص الأعمال ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى منذ ستة أشهر من 48.4 نقطة في أكتوبر 2022 إلى 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 مشيرًا إلى استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وبالنظر الى المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 63.0 نقطة بفضل نمو النشاط التجاري والطلب في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تقلص أعمال قطاع الإنشاءات. وتحسَّنت مواعيد تسليم الموردين، وخفَّضت الشركات القطرية مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج لتوفير التكاليف.

وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر التاسع والعشرين على التوالي في نوفمبر 2022، ليسجل أسرع معدل نمو منذ يوليو 2022 وأعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وأشارت بيانات القطاعات الأربعة التفصيلية إلى نمو ملحوظ في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، ما يعكس الأثر الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وواصلت المبيعات الجديدة تراجعها في نوفمبر 2022، لا سيما في قطاع الإنشاءات، حيث كان النمو في النشاط التجاري الكلي مرتبطاً بإنجاز الأعمال المتراكمة. وقد تم إنجاز الأعمال العالقة بوتيرة هي الأسرع منذ يوليو 2019.

وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرًا المقبلة بشكل أكبر في نوفمبر 2022 مع سعي الشركات القطرية إلى الإستفادة من فرص الأعمال بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان مستوى الثقة الإجمالي هو الأعلى منذ أكتوبر 2020، حيث كانت شركات الإنشاءات والخدمات الأكثر تفاؤلاً.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات للشهر السابع على التوالي وبأعلى معدَّل في تاريخ الدراسة في نوفمبر 2022، ويعكس ذلك بشكل جزئي تحسُّن قدرة التسعير لدى الشركات القطرية المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ، لا سيما في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة للمرة الأولى في أربعة أشهر مما يعكس انخفاض تكاليف الموظفين واستقرار أسعار الشراء بشكل عام.

وانخفضت الأنشطة الشرائية مجددًا في نوفمبر 2022 حيث كشفت الشركات عن مستويات مخزون كافية. وانخفضت مخزونات مستلزمات الإنتاج بمعدَّل أسرع للشهر الرابع على التوالي بسبب سعي الشركات القطرية لتحقيق مكاسب في الكفاءة واستمرار تحسُّن أداء الموردين حيث كان متوسط الوقت اللازم للتسليم هو الأقصر منذ سبتمبر 2020. وانخفضت كذلك أعداد الموظفين، وخصوصًا في قطاع الإنشاءات.

مؤشر TMPMI لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ الشهر السابق

المصادر: مركز قطر للمال، ومجموعة إس اند بي جلوبال وجهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر.

الخدمات المالية

نشاط قطاع الخدمات المالية في قطر يستمر بالنمو بوتيرة قوية

· نمو الإنتاج للشهر السابع عشر على التوالي

· معدَّل نمو الطلبات الجديدة يرتفع في نوفمبر 2022

· شركات الخدمات المالية تستمر في تخفيض الرسوم

سجَّلت شركات الخدمات المالية في قطر ارتفاعًا ملحوظًا جديدًا في النشاط التجاري في نوفمبر 2022 وبوتيرة أعلى مقارنة بشهر أكتوبر 2022. وامتدت سلسلة النمو الحالية في النشاط التجاري إلى سبعة عشر شهرًا وظلَّ معدَّل النمو في الفترة الأخيرة أعلى من المتوسط الذي سجلته الدراسة على مدى خمس سنوات ونصف.

واستمرَّت الأعمال الجديدة بالنمو بوتيرة أسرع في نوفمبر 2022. وفي الوقت ذاته، استقرَّت أعداد الموظفين في قطاع الخدمات المالية في قطر بشكل عام وظلَّت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة إيجابية.

وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحملتها شركات الخدمات المالية في نوفمبر 2022 استقرارًا بينما انخفضت أسعار الخدمات للشهر الخامس على التوالي نظرًا لسعي الشركات القطرية إلى تعزيز قدرتها على المنافسة.

تعليق

السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:

"شَهِدَ شهر نوفمبر 2022 نموًا سريعًا في النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ، ولا عجب أنَّ ذلك النمو يُعزى إلى قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات. وقد سجَّلت هذه القطاعات ارتفاعات ملحوظة في أسعار بيع السلع والخدمات خلال نوفمبر 2022، وكان معدَّل تضخم أسعار الإنتاج هو الأعلى في تاريخ الدراسة.

وبوجه عام، قدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر توقعات إيجابية خلال أكثر من عامين، في ضوء تطلعها إلى الإستفادة من الفرص التجارية ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وشَهِدَ مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعاً للمرة الأولى منذ تسجيله المستوى القياسي في مايو 2022، بينما تراجعت المبيعات الجديدة بدرجة طفيفة خلال نوفمبر 2022. وبالمثل، ارتفع مؤشر التوظيف في نوفمبر 2022 رغم تراجع عدد الموظفين نتيجة التباطؤ في قطاع الإنشاءات.

وكانت مواعيد تسليم الموردين مناسبة بشكل أكبر في نوفمبر 2022، مما سمح للشركات القطرية بتخفيض مستويات المخزون وتحسين الكفاءة. ويعد ذلك مؤشر إيجابي لتحسُّن قدرة الشركات على التسعير وزيادة أرباحها".

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