الشركة العالمية الكبرى تحقق إنجازاً جديداً بحصولها على جائزة “ اوتوديسك للتميز"

قطاع البناء المحلي يسجل متوسط معدل نمو سنوي يزيد عن 6٪

تستعد الكويت أيضًا لأن تصبح مركز لتكنولوجيا المعلومات الأسرع تطوراً ونمواً في المنطقة

(الكويت): استطاع قطاع التشييد والبناء في الكويت من مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالوقت وتجاوز التكاليف والقدرة على تحقيق أداء أفضل في السوق الكويتية، حيث شهدت هذه الصناعة نمواً ملحوظاً و بوتيرة سريعة مع توقعات بأن تبلغ قيمتها 9.19 مليار دولار بحلول عام 2028 وفقاً لموقع فيرفايد ماركت ريسيرش.

يشمل سوق البناء المحلي الكويتي مجموعة واسعة من الأنشطة التي تغطي مشاريع البناء القادمة والجارية والمتنامية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء التجاري والسكني والصناعي والبنية التحتية والطاقة، والمرافق العامة.

وبين عامي 2022 و2025، من المتوقع أيضا أن تحقق صناعة البناء المحلية متوسط نمو سنوي قدره 6٪، وذلك عند اقترانها ببرامج الحكومة لتعزيز تنمية المناطق الاقتصادية والمدن اللوجستية والنقل والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وتشير التقديرات إلى أن مجال البناء الكويتي يسجل انتعاشاً قوياً في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. تم تعزيز الصناعة ودعمها من خلال إصلاحات واسعة لتنويع عوائد الاقتصاد.

من جانبه، قال السيد بلال حمودة، المدير العام للشركة العالمية الكبرى:" من خلال الحلول التقنية المناسبة في "بي أي إم" و" كونستركشن كلاود كولابوريشن سليوشنس " ، يمكن للشركات في قطاع البناء التحول والابتكار لتصبح أكثر كفاءة وتنافسية وربحية. يصاحب معدل النمو الحالي لسوق البناء الكويتي تحديات تعيق تطور أداء هذا القطاع، وبالتالي يجب على الشركات التي تطمح إلى التفوق والمنافسة داخل الأسواق الكويتية ودول مجلس التعاون الخليجي تبني الحلول التكنولوجية المناسبة، التي تولد نهجاً وحده يمكن أن يغير قواعد اللعبة ".

ونظراً للدعم والخدمات التي قدمتها الشركة العالمية الكبرى (GIC) لقطاع الهندسة المعمارية وصناعة البناء في الكويت تم منحها جائزة “ اوتوديسك للتميز" (Autodesk Excellence ). والتي أعلن عنها في أوتوديسك OTx (مؤتمر الفريق الواحد) في 16 مارس 2022. استلام الجائزة نيابةً عن الشركة العالمية الكبرى (GIC) كلٍ من السيد بلال حمودة، المدير العام والسيد أبهيلاش ناير، المدير الإقليمي.

وتعد الكويت مركزاً لتكنولوجيا المعلومات يتطور بشكل ملموس في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. مع رؤية الدولة لعام 2035 ، تستعد الأمة لأن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً واعداً في عموم المنطقة. كان التطور السريع في الرقمنة وزيادة الدعم من الهيئات الحكومية والاعتماد المستمر على خدمات الحوسبة السحابية من العوامل المساهمة في تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات في الكويت. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر نهج القطاع الخاص تجاه تبني أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات لا سيما في البناء مؤشراً قوياً على المدى الذي ستقطعه هذه الصناعة في المستقبل القريب.

وأوضح السيد أبهيلاش ناير، المدير الإقليمي للشركة العالمية الكبرى قائلا:" لكي تنمو الصناعة بمعدل غير مسبوق فإنها تتطلب بنية تحتية قوية ودعماً حكومياً مدروساً . الكويت لديها مزيج مثالي من الثلاثة معاً. لهذا السبب نعتقد أن البلد في طريقه لأن يصبح المركز المالي والتجاري الجذاب على صعيد الشرق الأوسط ودول الخليج في السنوات القادمة.

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