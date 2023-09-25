وفقاً لأحدث تقارير بروبرتي فايندر عن مراقبة الأسواق للربع الثاني من عام 2023

استحواذ العاصمة الإدارية الجديدة على ربع إجمالي الاستثمارات العقارية حتى الربع الثاني من عام 2023

قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدامات يسجل 534 مشروعاً قيد الإنشاء بقيمة 329,575 مليون دولار

تسليم 11 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 875 مليون دولار في الربع الثاني من العام

القاهرة، مصر: كشفت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن النتائج التي توصل إليها أحدث تقرير لها حول مراقبة سوق العقارات المصري خلال الربع الثاني من عام 2023، والذي تضمن رصد اتجاهات المعاملات الرئيسية للسوق وتسليط الضوء على أهم التحليلات المتعلقة بقطاع العقارات المزدهر في البلاد، حيث أشار التقرير إلى أن العديد من المشاريع قيد التنفيذ تعزز نمو السوق العقاري في مصر وتُمهد الطريق لآفاق واعدة للقطاع.

لمحة عن العاصمة الإدارية الجديدة

وصلت العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم 97 مشروعاً عقارياً، إلى مراحل متقدمة من التطوير، حيث سجلت 67% من هذه المشاريع نسبة إنجاز تجاوزت النصف، وأوشك ما يقرب من 12% من المشاريع على الانتهاء، مع استكمال أكثر من 90% من أعمال البناء فعلياً، بينما حققت 22% من المشاريع الأخرى نسبة إنجاز تراوحت بين 75% وأقل من 90% حالياً.

وتركز 25% من إجمالي استثمارات حتى الربع الثاني من عام 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 97 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو إلى 68,528 مليون دولار. هذا وقد تم إطلاق في الربع الثاني من عام 2023 نحو 4 مشروعات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 399 مليون دولار، بانخفاض وصل إلى 60% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023، وهي: "مجمع آر اي8 (Ri8) لمجموعة "إعمار رزق العقارية" (ERG) بقيمة 179 مليون دولار، ومجمع "طله" لشركة نيو بلان للتطوير العقاري، بقيمة 120 مليون دولار، وفندق أوكس مصر لشركة "مارجن للتطوير العقاري" بقيمة 70 مليون دولار، وبرج "هيفن بزنس تاور" لـ "مجموعة ايجيكس" بقيمة 30 مليون دولار.

وفي هذا السياق، قالت نيرفين مجدي، المدير العام لبروبرتي فايندر مصر: "شهد القطاع العقاري المصري في الربع الثاني من العام طفرة في المشروعات الجديدة فاقت كل التوقعات، وسُلمت خلاله بنجاح العديد من المشاريع، الأمر الذي منح المشترين والمستأجرين على حد سواء خيارات عديدة في سوق حيوية ومتنامية، ونتطلع إلى دعم الباحثين عن منازل من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة ومصادر المعلومات الموثوقة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وصائبة."

هيمنة شركات القطاع الخاص على السوق العقارية

سجل قطاع العقارات السكنية والمتعددة الاستخدامات نمواً ملحوظاً في عدد المشاريع قيد الإنشاء، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 534 مشروعاً، بقيمة 329,575 مليون دولار، واستمراراً لاتجاهات السوق السابقة، فقد شكلت هذه المشاريع نحو 50% من إجمالي عدد المشاريع وحوالي 75% من إجمالي الاستثمارات.

كما هيمنت مشاريع القطاع الخاص على السوق خلال الربع الثاني من عام 2023، متجاوزة 85% من إجمالي المشاريع قيد الإنشاء، ونحو 66% من إجمالي الاستثمارات، مسجلةً ما قيمته 179,963 مليون دولار. وامتدت المشاريع قيد الإنشاء عبر 21 محافظة مصرية، بنسبة إنجاز بلغت 54%، بينما أوشك 13% منها على الانتهاء. وشملت الوجهات الاستثمارية الرئيسية مدينة القاهرة، التي استقطبت 57% من الاستثمارات العقارية السكنية، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 16%.

ومع بداية الربع الثاني من عام 2023، أطلقت 32 من شركات التطوير العقاري 34 مشروعاً في ثماني محافظات مصرية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 7.7 مليار دولار، ونسبة نمو كبيرة تجاوزت التوقعات بالمقارنة مع الربع الأول من العام.

وقدرت شركة "ماونتن فيو"، إحدى الشركات التابعة لـ "مجموعة دار المعمار"، استثماراتها بمبلغ 1.3 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 17% من إجمالي استثمارات الربع الثاني. كذلك وضعت "جدار جروب" الخطط اللازمة لاستثمار ما يقرب من 500 مليون دولار. وتقع غالبية المشاريع الجديدة، 41%، في القاهرة، بينما تضم محافظة الجيزة 29% منها، تتركز في مدينة زايد الجديدة.

وجرى خلال الربع الثاني من عام 2023 تسليم 11 مشروعاً عقارياً في البلاد، بقيمة إجمالية بلغت 875 مليون دولار أمريكي، بنسبة زيادة وصلت إلى 19% في عدد المشروعات و46% في القيمة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2022. وتقع نحو 36% من هذه المشاريع في القاهرة، وتوزع 28% من إجمالي الاستثمارات على أربع مناطق رئيسية هي: المقطم، مدينة المستقبل، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة. ويُعد "مجمع جولدن جيتس" من "شركة عباد الرحمن العقارية" المشروع الأعلى قيمة في القاهرة، إذ استحوذ على 49% من إجمالي الاستثمارات في العاصمة.

بدورها، سجلت محافظة الجيزة 27% من المشروعات التي تم تسليمها، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 322 مليون دولار. وكان لـ "شركة مراكز للتطوير العقاري" دور مهم في الربع الثاني من عام 2023، حيث أنجزت مشاريع بقيمة 139 مليون دولار في "مجمع جرين لاند" بمدينة السادس من أكتوبر. وفي ذات المدينة قامت "شركة البطل للتطوير العقاري" بتسليم مجمع "روك ايدن" بمنطقة حدائق أكتوبر، والذي بلغت قيمته 100 مليون دولار.

الاتجاهات الجديدة للأسعار

ومع استمرار ارتفاع أسعار العقارات، شهدت وتيرة المبيعات تباطؤ أكثر مما كانت عليه في الربع الأول من العام، حيث ارتفع متوسط السعر المطلوب للشقق في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21.5% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وشهد متوسط السعر المطلوب للفلل ارتفاعاً بلغ 16%، في حين حافظ متوسط سعر الإيجار على أدائه القوي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23.1% في الربع الثاني من عام 2022.

وأشار تقرير بروبرتي فايندر لمراقبة السوق إلى أن مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة نصر، ومدينة الشيخ زايد حافظت على مكانتها ضمن قائمة أفضل الخيارات للراغبين في امتلاك شقة، وأُضيف إليها منطقة جديدة هي المعادي. أما قائمة المناطق الأكثر طلباً من قبل مستأجري الشقق فقد شملت مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، والمعادي، ومدينتي، ومدينة نصر. كذلك واصلت مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، ومدينة الشروق، ومدينتي جذب اهتمام مشتري الفلل، سواء لأغراض الاستثمار أو السكن، مع رغبة واضحة لدى مستأجري الفلل للتوجه نحو مدينة 6 أكتوبر، والمعادي، ومدينتي، ومدينة الشيخ زايد، ومدينة القاهرة الجديدة.

وحققت المعادي، إحدى أكثر المناطق بحثاً فيها عن شقق بغرفة نوم واحدة، أعلى عائد على الاستثمار وصل إلى 9.75%، بينما تصدرت مدينة 6 أكتوبر قائمة المناطق الأكثر ربحية للفلل المكونة من ثلاث غرف نوم، مسجلةً عائد على الاستثمار بنسبة 6.89%.

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