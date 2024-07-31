54% من الموظفين يوصون بشركتهم كأفضل مكان للعمل، و68% يفخرون بالترويج لمنتجات وخدمات مؤسساتهم.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوليو 2024: كشف "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في استبيان جديد له حول "مستوى ولاء الموظفين لمؤسساتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع "يوجوف"، الشركة الرائدة المتخصصة في مجال أبحاث السوق، عن العوامل التي تحفز ولاء المهنيين والموظفين للمؤسسات التي يعملون بها، وتحديد العوامل التي يمكن أن تحدّ من الشعور بالولاء والانتماء لأماكن العمل.

وفيما يعد مؤشراً على مدى الاستقرار داخل سوق العمل في المنطقة، أفاد غالبية المشاركين في الاستبيان ويمثلون نسبة 55% بأنهم مستمرون في العمل بنفس وظائفهم الحالية لفترة تمتد لأكثر من أربع سنوات. كما يتزامن هذا النوع من الاستقرار الوظيفي مع حالة الرضا عن مكان العمل، حيث يشير ثلاثة من كل خمسة موظفين تقريبًا إلى رضاهم عن أصحاب عملهم الحاليين. وتشير النتائج إلى أن 33% من الموظفين الحاليين يصنفون أنفسهم على أنهم "مُخلصون للغاية" لمؤسساتهم، مع شعور 23% آخرين بأنهم "مُخلصون إلى حد ما".

ومع ذلك، فإن الشعور بالولاء لمكان العمل لا يخلو من التحديات، حيث يُسلط الاستبيان الضوء على أن أحد أهم الأسباب البارزة وراء عدم شعور الموظفين بالولاء التام يعود إلى قلة الثقة في إدارة مؤسساتهم، وهو ما يشير إليه نحو 48% من المشاركين في الاستبيان. بينما ينظر 39% من المشاركين إلى عدم الشعور بالأمان الوظيفي باعتباره مصدر قلق يؤثر على مدى ولاء الموظفين إلى أماكن عملهم.

وعلى الرغم من وجود بعض الجوانب التي تثير قلق الموظفين، فقد كشف الاستبيان عن أن الغالبية العظمى من الموظفين وبنسبة 81% متفانون في عملهم ويتمتعون بمستوىً عالٍ من الاهتمام بأداء وظائفهم، ما يدل على مدى انخراطهم في الأنشطة اليومية داخل مؤسساتهم. كما أن 38% من الموظفين يُظهرون مستوىً رائعًا من الولاء لمؤسساتهم الحالية من خلال اختيار البقاء والعمل لفترات أطول، حتى عند تلقي عروض العمل أكثر جاذبية من أماكن أخرى.

وقالت علا حداد، المدير العام في بيت.كوم: "إن فهم واستيعاب ولاء الموظفين هو أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع شكل سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يكشف الاستبيان عن وجود علاقة قوية بين الثقة في قيادة المؤسسات وولاء الموظفين لها". وأضافت أنه "مع سعي أماكن العمل إلى التميز، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن شفافية الإدارة وتقديرها لمساهمات قوتها العاملة تشكل حجر الأساس لبناء فريق عمل مُخلص ومنخرط في أداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه". وأوضحت علا حداد أن "تحقيق التطابق بين أهداف الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المناسبة هو الأولوية القصوى لموقع بيت.كوم"، وأضافت أنه "من خلال أكبر قاعدة بيانات عن الوظائف في الشرق الأوسط تضم أكثر من 50 مليون باحث عن عمل وأكثر من 40 ألف وظيفة شاغرة، نضمن أن يجد الباحثون عن عمل الوظائف التي تناسبهم، وأن يكتشف أصحاب العمل المرشحين المثاليين للانضمام إلى فرق عملهم، مما يضمن الرضا المتبادل".

من حيث العوامل التي تساهم في تعزيز ولاء الموظفين، أفاد الاستبيان أن الراتب الأساسي يبرز كجانب حاسم بالنسبة لـ 54% من المشاركين، يليه مدى ملاءمة الموظف للوظيفة التي يشغلها بنسبة 36%، كما تمثل المزايا الإضافية من المؤسسة أهمية بنسبة 32%. ولتعزيز الولاء بين الموظفين، طالب 60% من المشاركين في الاستبيان من أصحاب العمل بضرورة التركيز على زيادة المبادرات التحفيزية والمكافآت التي تُظهر تقدير المؤسسة لموظفيها، فيما ذكر 52% أهمية تقديم فرص للنمو الوظيفي، وأشار 50% منهم إلى أهمية عقد منتديات منتظمة لمناقشة وفهم ومعالجة شكاوى الموظفين.

وأوضح الاستبيان أن الفوائد الملموسة لتعزيز مستويات عالية من ولاء الموظفين متنوعة، وتتضمن تحسين جودة العمل بنسبة 74%، واستعداد الموظفين لبذل المزيد من الجهد بنسبة 67%، وانتشار الآراء الإيجابية عن الشركة بنسبة 65%.

من ناحية أخرى، فقد حدد الاستبيان العديد من العوامل المُحتملة وراء تراجع الشعور بالولاء لمكان العمل. موضحًا أن 56% من المشاركين في الاستبيان يرون أن إهمال اقتراحات الموظفين قد يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بتفاني الموظفين في أداء مهام عملهم، كما يشير 54% من الموظفين إلى أعباء العمل الثقيلة أو التوزيع غير المتساوي للمسؤوليات، ويؤكد 51% على تأثير الافتقار إلى التواصل المفتوح بين الموظفين ومديرهم المباشر، واعتبر 48% أن تكليف الموظفين بعمل غير مستعدين له يعد من المصادر الرئيسية لعدم الرضا والتي قد تؤدي إلى تدهور ولاء الموظفين.

وفي سياق متصل، ينظر 54% من الموظفين إلى شركتهم بشكل إيجابي بما يكفي لتوصية الآخرين بها كمكان مناسب للعمل. وعلاوة على ذلك، أعرب 68% من الموظفين عن فخرهم بمناقشة منتجات وخدمات شركتهم، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سمعة المؤسسة.

وقال ظفر شاه، مدير الحسابات في "يوجوف": إن "نتائج الاستبيان هذا العام تؤكد العلاقة القوية بين الأمان والرضا الوظيفي من جانب، والولاء للمؤسسة من جانب آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تشير البيانات، إلى أن الموظفين الذين يشعرون بالتقدير من خلال التعويض العادل لمجهوداتهم الوظيفية والملاءمة المهنية وفرص العمل هم أكثر ميلًا إلى الشعور بمزيد من المشاركة في مكان عملهم والتحدث عن منتجات وخدمات شركاتهم بشغف". وأضاف أن "الشعور بالانتماء هو ما يميز الموظفين المخلصين للغاية عن غيرهم".

تم جمع بيانات استبيان ولاء الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 من خلال موقع www.Bayt.com عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024. وتستند النتائج إلى عينة من 862 مشاركاً من دول عدة تتضمن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، واليمن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

حول بيت.كوم:

"بيت.كوم" هو موقع التوظيف الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يعتبر حلقة الوصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال والشركات التي تبحث عن كوادر مهنية لتوظيفها. ويومياً، يُدرج الموقع آلاف الوظائف الشاغرة الجديدة على المنصة التي حازت على عدد من الجوائز المرموقة من الشركات الرائدة في المنطقة. يستخدم الموقع أكثر من 40,000 صاحب عمل على مستوى العالم، حيث يملك الموقع قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 50 مليون كادر مهني متخصص.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا