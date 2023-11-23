توقعات بنفاد أكثر من 40% من مخزون مؤسسات المنتجات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة خلال موسم العطلات هذا العام، وتوقعات لنفس النسبة باحتمالية تأخر التسليمات.

القاهرة: تعمل شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة على تنويع وتوطين شبكات سلسلة التوريد لديها للتعامل مع تحديات التسليمات المقررة في اللحظات الأخيرة وتوقعات التجارة السريعة وتفادي نفاد المخزون خلال موسم العطلات المزدحم. وتعمل ما يقرب من 8 من أصل 10 (79٪) من هذه المؤسسات حاليًا على تنويع قاعدة مورديها، كما تستثمر 71٪ منها بنشاط في إضفاء الطابع الإقليمي والمحلي على منتجاتها على نحو نشط. فعلى سبيل المثال، تستثمر 83% من المؤسسات بفعالية في الخدمات العابرة للحدود في الدول الصديقة أو المتحالفة، وهي ممارسة تجارية بدأت في الصعود حيثما تركز شبكات سلسلة التوريد فيها على التعامل البلدان التي تعد حليفًا سياسيًا أو اقتصاديًا بهدف تقليل التعرض للمخاطر. جاء ذلك وفقًا لآخر تقرير صادر من معهد كابجيميني للأبحاث، والذي نُشر بعنوان "تحديد المسار: تأسيس سلاسل توريد مرنة وفعالة في قطاع المنتجات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة."

يبرز التقرير الجديد التحديات العديدة التي تواجه سلاسل التوريد العالمية في الوقت الحالي، بما في ذلك التضخم والتوترات الجيوسياسية وكذلك الاعتماد المفرط على بعض البلدان للحصول على المواد الخام والرئيسية؛ علاوة على تقلب أسعار الشحن وازدحام الموانئ. فقد أكد أكثر من 77٪ من شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة أن القضايا الجيوسياسية تؤثر على تكاليف وكفاءة سلاسل التوريد. وعليه، أشار التقرير إلى أن الاستعانة بالخدمات في نطاق الحدود القريبة والخدمات داخل الحدود بدأت في اكتساب زخمًا كبيرًا في ظل محاولة هذه المنظمات تحقيق التوازن بين التكلفة والمرونة.

في هذا السياق، من المتوقع أن يكون لدور شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة في مصر تأثير كبير على صناعة سلسلة التوريد العالمية. إضافة لذلك، ومع وجود قطاع تجزئة قوي مدفوع بتزايد عدد السكان، فإن قطاع تجارة البيع بالتجزئة في مصر يستعد لتحقيق نمو مطرد، مدعومًا بتجارة التجزئة الرسمية وصعود التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة الإلكترونية وتزايد عدد الشباب الذين يتبنون أنماط الاستهلاك الحديثة.

وبدوره، قال المهندس/ حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: "نحرص في شركة كابجيميني على تمكين شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة؛ مستفيدين من خبرتنا العالمية، علاوة على الموقع الجغرافي المحوري لمصر وما لديها من مواهب متميزة، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة للتغلب على التحديات والمساهمة في تعزيز مرونة قطاع سلاسل التوريد والخدمات العابرة للحدود والتعهيد وكفاءة كل منها، كما نواصل بذل كل الجهود لضمان ازدهار هذه الشركات ونموها في ظل نظام بيئي متطور لصناعة سلاسل التوريد".

ومن المتوقع عالميًا بحلول عام 2025 انخفاض في الطلب على الخدمات العابرة للحدود بنسبة 7٪، مع زيادة نسبة الخدمات العابرة للحدود القريبة وداخل الحدود بنسبة 4٪ و3٪ على التوالي. وعليه، تتصدر بلدان أمريكا الشمالية توجه الخدمات العابرة للحدود القريبة بزيادة تبلغ 9% في الطلب على الخدمات العابرة للحدود القريبة، من حيث القيمة الدولارية، ثم تأتي بعد ذلك زيادة بنسبة 4% في الطلب على الخدمات داخل الحدود، ويليها انخفاض بنسبة 15% في الطلب على الخدمات العابرة للحدود بحلول عام 2025.

علاوة على ذلك، تُعد الموسمية أحد الاعتبارات المهمة بالنسبة لشركات المنتجات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة. لذا، نجد من بين أهم المشكلات التي تتوقعها المؤسسات خلال موسم العطلات لعام 2023 توقع 42٪ منها مواجهة مشكلة نفاد المخزون أو نقص المنتجات. كما تتوقع 38٪ من هذه الشركات تأخر التسليم لعملائها بسبب تأخر المواد المستوردة، بالإضافة إلى توقع 35٪ من هذه الشركات نقصًا في القوى العاملة.

كما أفادت 75٪ من شركات المنتجات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة التي شملها الاستطلاع أنها تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الاستدامة. بالمثل، يعترف ما يقرب من تسعة من كل عشرة، نحو 86٪، بأن عمليات التوريد والنقل والتصنيع المسؤول والأخلاقي، تعد ميزة تنافسية أساسية، وذلك بنسبة 69% فقط من المضمنين في الاستطلاع عام 2020.

مع ذلك، نشرت أقل من نصف الشركات مبادرات الاستدامة لديها وشرعت في توسيع نطاقها، مع نسبة 49% نفذت الأمر نفسه فيما يتعلق بالتوريد المسؤول، و45% منها فيما يتعلق بتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، و45% للتغليف القابل لإعادة التدوير. بينما يُمثل هذا تحسنًا في مستويات تبني واعتماد هذا النهج لهذا المجال في عام 2020، إلا أن البحث أظهر أن متوسط الاستثمارات في الاستدامة انخفاضًا قليلًا من نسبة الإيرادات مقارنة بعام 2020.

كذلك أظهر التقرير مواصلة الشركات في التدبر في معايير الحذر على نحو إيجابي خلال عام 2023، حيث تركز شركات المنتجات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة على كفاءة التكلفة فيما يتعلق بسلاسل التوريد من خلال التخطيط على نحو أفضل وتحسين العمليات والأتمتة. أما 42% من هذه الشركات، تركز على تحسين كفاءة تكلفة سلسلة التوريد خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.

لتحقيق ذلك، تعتقد الغالبية العظمى (82%) من شركات المنتجات الاستهلاكية وتجارة البيع بالتجزئة أن سلسلة التوريد لديها ستحتاج إلى تغيير كبير. كما يذكر ما يقرب من تسعة من كل عشرة، 86%، أن البيانات والتكنولوجيا يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز وضمان تحقيق هذا التحول. إذ تتضمن التقنيات المتبناة، وكذلك نشرها والتوسع فيها، العديد من التقنيات المتقدمة، حيثما تتصدرها إدارة البيانات بنسبة 56%، وتليها الحوسبة السحابية 55%، ثم الأتمتة 52%، بوصفها أولويات لضمان تحقيق وفورات في التكاليف وزيادة الإيرادات.

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نبذة عن كابجيميني:

كابجيميني تعد شركة عالمية رائدة تتشارك جهودها مع العديد من المؤسسات لتوفير خدمات التحول الرقمي وإدارة أعمالها من خلال تسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة. تحرص المجموعة على بناء قدرات القوى العاملة بها عبر أحدث التقنيات من أجل مستقبل مستدام وشامل.

تتميز مؤسسة كابجيميني ببيئة عمل أكثر تنوعًا ومسئولية، حيث تضم أكثر من 360 ألف موظف في 50 دولة حول العالم. بفضل إرثها الراسخ الذي يمتد إلى 55 عامًا وخبرتها الطويلة في مجال التكنولوجيا، تحظى المجموعة بثقة عملائها لتلبية احتياجات أعمالهم سواء فيما يتعلق بالاستراتيجية أو التصميم أو العمليات التشغيلية. يأتي ذلك بدعم من معرفتها العميقة بالتطور المتسارع للتقنيات الحديثة مثل البنية التحتية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال والبرمجيات والهندسة الرقمية والمنصات.

وكانت المجموعة قد أعلنت في 2022 عن إيرادات عالمية بلغت 22 مليار يورو.

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