- نصف المتسوّقين على الإنترنت تقريباً (47%) في دولة الإمارات يتوقعون إنفاق مبالغ أكبر هذا العام مقارنةً بالعام 2021.

- أمازون ونون يتصدّران قائمة المواقع الأبرز بين المتسوقين على الإنترنت في جميع فئات المنتجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة - استطلعت شركة باترن العالمية لتسريع التجارة الإلكترونية المتسوّقين على الإنترنت في دولة الإمارات لرصد سلوكياتهم الشرائية عبر الإنترنت، بما في ذلك طريقة استخدامهم للمنصات مثل أمازون ونون.

وقد أتت النتائج داعمةً لتوقعات النمو في حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة من 10 مليار دولار أميركي في العام 2021 إلى 17 مليار دولار أميركي في العام 2025، بحسب شركة كيرني. بالإجمال، أعرب 74% من المتسوّقين المشارِكين بالاستطلاع عن استعدادهم لإنفاق المزيد من الأموال عبر التسوق على الإنترنت في العام 2022. وتوقّعت نسبة 19% منهم إنفاق مبالغ مماثلة للّتي أنفقوها في العام 2021، في حين توقّع 6% منهم فقط أن يُنفقوا أموالاً أقل.

وقد ظهرت هذه النتائج في تقرير المتسوّق في الإمارات العربية المتحدة 2022 من باترن. كما أشار البحث إلى أنّ منصّتَي أمازون ونون أصبحتا سريعاً وجهة التسوق المفضّلة لدى المتسوّقين على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة. توقّعت النسبة الأكبر من المشارِكين بالاستطلاع شراء حاجياتها من أمازون أو نون أكثر من أي موقع إلكتروني آخر من حيث فئات المنتجات الرئيسية مثل الموضة، والإلكترونيات، ومستلزمات المنزل والمطبخ ومستحضرات الجمال.

على سبيل المثال، توقّع 61% من المتسوّقين على الإنترنت في فئة الإلكترونيات الشراء من أمازون، و42% من نون. وعلى سبيل المقارنة، توقّعت نسبة 14% فقط من المتسوّقين شراء الإلكترونيات من متاجر بيع تملك فروعاً فعلية لها وموقعاً إلكترونياً على حدّ سواء. وينعكس هذا الاتجاه نفسه في عدة فئات أخرى. فبالنسبة لمستلزمات المنزل والمطبخ، توقّعت نسبة 60% الشراء من أمازون، و46% من نون و18% فقط الشراء على الإنترنت من متاجر بيع تملك فروعاً فعلية لها وموقعاً إلكترونياً على حدّ سواء.

تشمل النتائج الرئيسية الأخرى الواردة في تقرير المتسوّق في الإمارات العربية المتحدة 2022 من باترن ما يلي:

يرغب المتسوّقون على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة في توصيل سريع – 39% من المتسوّقين على الإنترنت يريدون توصيل المنتجات في اليوم التالي للطلب أو قبل ذلك. و20% يريدون توصيل المنتجات في اليوم نفسه.

يشتري معظم المتسوّقين مستلزماتهم عبر أمازون - عبّرت الأغلبية الساحقة (94%) من المتسوّقين على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ممّن تمّ استطلاعهم، عن الشراء من موقع واحد على الأقل تابع لأمازون في الأشهر الـ12 الماضية، بمن فيهم 83% ممّن استعانوا بموقع Amazon.ae للشراء. وقد تُعزى قاعدة العملاء العريضة لدى أمازون بشكل جزئي إلى الإقبال العالي على شراء عضوية برايم للاستفادة من توصيل سريع ومجاني. فقد أفاد 67% من المتسوّقين على Amazon.ae بأنّهم يملكون عضوية برايم الخاصة بهم أو يستخدمون حساب برايم الخاص بشخص آخر.

يشتري العملاء منتجات وسلع من بلدان أخرى – أشار 89% ممّن تم استطلاعهم إلى أنّهم سبق واشتروا منتجاً على الإنترنت تمّ توصيله من بلد آخر خلال العام 2021. ويشير ذلك إلى أنّه بإمكان التجار والبائعين المحليين زيادة مبيعاتهم عبر توسيع مجموعاتهم وعرض منتجات غير متوفرة بعد على الصعيد المحلي.

يكتشف عملاء أمازون علامات تجارية جديدة في السوق – برز بوضوح ميل المستهلكين لاستكشاف منتجات وعلامات تجارية جديدة عبر أمازون. فقد قام 42% من المتسوّقين عبر Amazon.ae المشاركين بالاستطلاع، بشراء منتج من علامة تجارية لم يسبق لهم أن اشتروا منتجاتها من قبل. أظهرت نتائج باترن أنّ موقع Amazon.ae هو منصة استثنائية تتيح للعلامات التجارية الترويج لمنتجاتها أمام المتسوقين على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال ديفيد كوايف، المدير العام لشركة باترن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تثبت الأسواق الإلكترونية دورها المحوري كقناة رئيسية تتيح للعلامات الاستهلاكية الترويج لعروضها في الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تشهد شعبيتها المزيد من النمو في السنوات المقبلة. وفي ظل سعي المتسوقين لاستكشاف علامات ومنتجات جديدة، ونظراً للتوقعات بزيادة إنفاقهم الإجمالي على الإنترنت واستخدامهم لعضوية برايم، يُعدّ Amazon.ae على وجه التحديد منصةً ينبغي للعلامات الاستهلاكية بناء حضور قوي عليها إذا ما أرادت زيادة مبيعاتها في الشرق الأوسط. وإذا أرادت العلامات التجارية توسيع انتشارها وحصّتها في السوق، فعليها التفكير بالانضمام إلى منصة نون أيضاً."

أجرت شركة ون بول هذا الاستطلاع في أواخر العام 2021 والذي شمل مشاركين في الإمارات العربية المتحدة ممّن أفادوا عن قيامهم بالتسوق على الإنترنت في الأشهر الـ12 الماضية. يمكن تنزيل نسخة كاملة عن البحث عبر -https://info.pattern.com/uae2022-report-shopper

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pattern.com/mena أو الاتصال بمندوبينا الوارد ذكرهم أدناه:

لاتصالات وسائل الإعلام

هوري الميان

مندوبة العلاقات العامة في الإمارات العربية المتحدة Houri@prwonderland.com

+971559576728

نبذة عن شركة باترن

تُعدّ باترن شركة رائدة في فئتها بمجال تسريع التجارة والأسواق الإلكترونية العالمية. ومنذ العام 2013، نمت باترن لتضمّ أكثر من 1100 موظف يعملون من 22 موقعاً عالمياً، بما في ذلك دبي لمساعدة العلامات التجارية الرائدة على تحقيق نمو متسارع في الأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى كوننا من أكبر جهات البيع على أمازون في العالم، لنا حضور كبير على منصة نون، وتي مول، وJD.com وإي باي وغيرها من الأسواق. نحن جهة البيع المعتمدة من أمازون لأكثر من 100 علامة تجارية، إذ نشتري مخزونها لبيعه في السوق ونهتم بكل جوانب حضورها على أمازون.